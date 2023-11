Marcharán en Protesta Contra la Violencia Hacia las Mujeres

No hay Justicia Para las Víctimas: Fátima Miranda

Por Nallely de León Montellano

Fátima Miranda, integrante del la colectiva El Aquelarre de Yemaya de Zacatecas, dio a conocer los detalles de la marcha que se llevará a cabo este sábado 25 de noviembre (25N) para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra Las mujeres; para esta acción de protesta pacífica se espera la asistencia de colectivas y mujeres zacatecanas con la finalidad de exigir un alto a las violencias en contra de adolescentes, mujeres y niñas.

La joven activista destacó que esta será la primera marcha en Zacatecas con motivo del 25N, por lo que, también señaló la importancia de que se posiciones este día como uno de los más importantes para exigir el alto a la violencia en Zacatecas y México en contra de las mujeres, además de la reflexión y detección de la misma.

Además mencionó que instituciones gubernamentales se han adueñado de la fecha como una forma de mostrar empatía a las causas mencionadas de manera falsa, por lo que exhortó a todas aquellas instituciones a generar conciencia y respeto hacia la lucha para la erradicación y visibilización de las violencias de las mujeres, así como atender las necesidades de las mujeres en el estado.

“Simplemente, el Centro de Justicia para las Mujeres es un centro inútil, no dan la atención que una debiera tener; en el momento en el que llegas, las personas no están preparadas para ese cargo, no resuelven las carpetas de investigación, tratan a las víctimas mal, las revictimizan una y otra vez y la verdad creo que no es justo”, reprochó.

Dijo que, por cada mil carpetas de investigación, únicamente una se resuelve en favor de la víctima, mientras que el resto se archiva o se deja de dar seguimiento por diferentes causas ajenas a las víctimas de feminicidio y desaparición forzada en Zacatecas.

La concentración comenzará a partir de las 2:00 de la tarde de este sábado, y la marcha arrancará en punto de las 3:00 con rumbo a Plaza de Armas donde las activistas convocantes fijarán un posicionamiento.

La petición específica es únicamente la asistencia de mujeres con alguna prenda color naranja como distintivo del día que se conmemora.