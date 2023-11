Mi Jardín de Flores

El Narco, con sed de Sangre

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Cada día de guerra que transcurre eleva el costo que tarde o temprano tendrá que pagar Israel, Estados Unidos y el resto del mundo por la insensatez de un gobierno que sin ningún sentido histórico se lanza a masacrar un pueblo’: Luis Herrera Lasso M.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 25 de noviembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Justicia al Mejor Postor

YO NO me explico por qué hay jueces que se venden al mejor postor y se quedan tan tranquilos a sabiendas que cometieron un acto de corrupción y que un inocente pasará una temporada de cárcel por algo que no cometió pero que el juez decidió a cambio de dinero, esto es muy cruel y Dios lo castiga.

-POR eso, madre Teresa, mi ‘cabecita de algodón’, quiere reformar el Poder Judicial, porque muchos jueces han dejado libres a peligrosos delincuentes, narcos entre ellos o políticos corruptos, principalmente-.

-EL SISTEMA de justicia esta podrido -tercia don Roberto-, porque no solamente hay jueces venales, sino agentes del Ministerio Público que se amafi an con jueces y la víctima termina encerrada por muchos años y gastando su patrimonio al pagar a abogados trastupijes que alargan los juicios para cobrar más dinero a su cliente al que en muchas ocasiones arruinan; quienes actúan así son los que deberían estar tras las rejas-.

-POR ESO tiene razón el señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador (AMLO), urge cambiar el sistema de justicia, comenzando con el nombramiento de jueces: que sean los ciudadanos los que elijan a los jueces, magistrados y presidentes estatales y federales de los tribunales-.

-ESO SÍ me gusta ‘matarili liri lon’, así conoceríamos mejor a los impartidores de justicia, no que nunca sabemos qué clase de chango estará defendiendo o perjudicando de mala manera nuestros intereses y destino-.

-EN MUCHAS veces los temas de justicia comienzan desde el policía o agente de tránsito corrupto, que por unos pesos cambian los partes de tránsito, señalando culpables a los inocentes, jajaja…

-¿PO QUÉ se ríe doña Petra?-.

-ES QUE me acordé cuando don Roberto venía manejando su camioneta y enfrenó de repente para no atropellar un niño que iba tras de su pelota y otro conductor que venía detrás no alcanzó a frenar y que le pega.

“LLEGÓ el agente de tránsito, un sujeto llamado Ramón y don Roberto vio que el Ramón lo estaba señalando como el culpable por haber frenado “bruscamente”, entonces don Roberto se encabro… (censurado), y que lo levanta en vilo y le dice: ‘¡Mire hijo de la ching… (censurado), haga bien su croquis, y no me señale como culpable, la culpa es de este hijo de pu… (censurado), que no guardó su distancia, ¿a poco quería que atropellara al niño?, ¡no sea pendejo y apréndase bien el Reglamento de Tránsito!, jajaja, pobre cuico, ya mero se hacía en los calzones-.

-Y EN qué terminó el problema…

-EN QUE el que lo chocó, al ver que don Roberto estaba más bravo que un león, aceptó su responsabilidad y ahí mismo le pagó los daños, jajaja… pero lo que me dio risa es que el Ramón, que estaba chaparrito, se puso pálido, pálido y nomás movía sus patitas al viento, jajaja-.

-HUY, doña Petra pero eso pasó hace como 20 años o más, ahora no lo haría… -MMM… lo dudo, si algo no le gusta a usted son las injusticias-.

-PUES SÍ, pero los tiempos cambian, además yo no tuve la culpa: el Reglamento es claro: hay que guarda distancia y no andar papando moscas para no chocar contra el vehículo que va adelante de uno y que puede frenar por alguna emergencia o imprevisto-.

-¡QUÉ BARBARIDAD!, lo que puede ocasionar un agente de Tránsito corrupto, nomás imagínense que eso se lo hagan a uno de los malos organizados…

-UYYY… pues triste su calavera: ahí queda el tránsito y hasta el conductor del vehículo que no frenó a tiempo, por eso yo le digo a mi marido que nunca toque el claxon para urgir al de adelante, porque puede ser que sea un narco y ahí acabe con toda la familia; pero bendito mi Padre Dios que nuestro Chalchihuites es de gente tranquila y el narco aquí no ha enraizado como en Fresnillo, Guadalupe, Loreto, Noria de Angeles, Pinos, Luis Moya, Ojocaliente, Jerez, Calera, Valparaíso, Villanueva, Monte Escobedo, Villa García, Río Grande, Sombrerete, Juchipila, Nochistlán, Tabasco, Zacatecas, Pánuco, y ufff.. el resto del estado-.

-SÍ, a Dios gracias, que somos una isla de paz-.

-PUES ayer viernes no hubo asesinatos, y lo confi rma el Gobierno de México en su reporte diario: ‘Zacatecas 0’, ojalá y fuera el inicio de la paz y la tranquilidad prometida por don David, Monreal, pero no sé por qué tengo presentimiento de que hoy sábado los malos organizados volverán a actuar sedientos de sangre, ojalá y me equivoque, pero…

-CASI siempre los narcos se alocan los sábados y les da por jalar el gatillo en contra de quiénes se les pongan enfrente, lo raro de todo esto es que nunca los detienen infraganti: el billete verde debe de ser cuantioso-.

La Traición del ‘Monrris’

-HACE UNOS días el ‘Chucho’ Zambrano, dirigente nacional del PRD, recordó que, efectivamente, él ‘Monris’ apoyó a la hoy alcaldesa la Sandra Cuevas Nieves para que ganara la alcaldía de la Cuauhtémoc, que él gobernó; es más, que él hasta la propuso y se comprometió a apoyarla para que derrotara a la Dolores Padierna de Morena, por lo que el PRIANRD la abanderó y, efectivamente, el ‘Monris’, que es un buen operador político, la llevó al triunfo-.

-SÍ, VI y leí algo de eso, ya se sabía, pero don ‘Chucho’ Zambrano terminó por revelarlo y don Ricardo Monreal, hasta el momento, no ha dicho ‘esta boca es mía; por eso la Dra. Sheinbaum Pardo hizo bien en hacerlo a un lado de su equipo de campaña porque está comprobado de que el que traiciona una vez traiciona dos veces-.

-¿VIERON EL cartón de Rocha, al respecto?, ¡está buenísima!-.

-ESTÁ BUENÍSIMO, ahí el Rocha descubre todo el pastel-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.