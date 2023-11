El Incendio de 15 Camionetas de Sabritas Ocasionará más Fuga de Empresas: PAN

Los Parques Industriales Están Abandonados: Verónica Alamillo

Por Nallely de León Montellano

Los hechos de la quema de 15 vehículos de Pepsico no es uno solo, es una réplica que ha venido sucediendo acontecimiento tras acontecimiento y no solamente en Fresnillo, sino que ha pasado en Guadalupe, Zacatecas, Jerez, Río Grande, tronó Verónica Alamillo Ortiz, dirigente estatal del PAN.

En este sentido, Verónica Alamillo lamentó que tanto el gobernador del estado David Monreal Ávila como el Poder Legislativo estatal, no han emprendido las acciones necesarias para remediar la situación, por lo que resaltó que el tema de la inseguridad además de afectar la tranquilidad de los zacatecanos, también afectan la economía y en el impacto de inversión en el estado.

“Hoy quiero saber cuántas cartas de intención hay para poder invertir en Zacatecas, los parques industriales están cada día más abandonados, la red carretera en las condiciones en las que está, y eso es lo que ayuda a que hoy Zacatecas no sea un estado turístico cuando sabemos que gran parte del comercio de los zacatecanos depende del turismo”, señaló.

De igual modo, subrayó que en reiteradas ocasiones militantes del PAN ha buscado reunirse con el mandatario estatal con la finalidad de presentar propuestas para que cambie la estrategia de seguridad, que que reúna a los 58 alcaldes del estado para realizar mesas de construcción con la finalidad de definir estrategias efectivas para que cada municipio se atienda de manera particular.

“Tenemos varios documentos en donde nosotros estamos solicitando esas reuniones con el gobernador del estado y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta”, lamentó.

Comentó que los hechos mencionados son cada vez más frecuentes en la entidad a cualquier hora del día, lo cual indica que ya no existe temor hacia las autoridades; en este tenor, dijo que es importante que se pidan refuerzos a la federación ya que el estado de Zacatecas no cuenta con el equipo para poder combatir al crimen organizado (sic).

Sin embargo, resaltó que el gobernador es el único facultado para pedir refuerzos tanto al Ejército Mexicano, a La Marina, a la Guardia Nacional para establecer estrategias efectivas y hacerle frente a la ola de violencia.

Finalmente, dijo que “esta es una causa común, y la atención a la violencia no tiene que tener un color, los ayuntamientos están viviendo la violencia y no específicamente de un partido, de un color o de una persona, este es un tema colectivo que tenemos que atender y que todos tenemos qué poner la voluntad para que salga adelante, pero también recalcar que si la voluntad no viene del Ejecutivo, de quien hoy tiene las riendas del estado, y la responsabilidad de velar por la seguridad del estado, va a ser muy difícil para poder transitar”.