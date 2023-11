Zacatecas Vive una Crisis de Ingobernabilidad: Diputada

Lamenta el Incendio de 15 Camionetas de Sabritas; “se van a ir más Empresas”

Por Nallely de León Montellano

La diputada federal del PAN, Noemí Luna Ayala, lamentó los hechos del pasado miércoles 22 de noviembre donde un grupo delincuencial prendió fuego a 15 camionetas de Sabritas, pertenecientes a la empresa PepsiCo en el municipio de Fresnillo, dado que esto agudiza las diferentes crisis que enfrenta el estado.

En este contexto, la legisladora federal señaló que además de la crisis económica, de inseguridad, migración entre otras, el estado está viviendo una crisis de ingobernabilidad “porque lo que estamos viviendo ahorita con David Monreal no lo habíamos vivido nunca (sic)”.

Es decir, resaltó que todos los días hay hechos lamentables donde se pierden vidas, inversiones, donde desaparecen personas cuyo porcentaje se ha dado en una gran mayoría durante lo que va del actual sexenio.

Agregó que “ante todos estos hechos tenemos un gobierno que ni siquiera declara; es más, que se incomoda porque actores políticos decimos la verdad, decimos la realidad y eso genera que ni siquiera haya una gobernabilidad en el estado.

Cuando hay inseguridad, eso genera que haya menos inversión en el estado, cuando hay menos inversión hay menos empleo, cuando hay menos empleo hay más jóvenes que pueden ser inducidos por la delincuencia organizada”, lamentó.

Comentó que, de acuerdo con datos oficiales, un joven zacatecano tiene 70% más posibilidades de morir que un jóven del resto del país, por lo que reclamó que ante esa situación existe un gobierno indolente.

“Lamentar los hechos que vivimos en Zacatecas porque aparte los políticos no somos extraterrestres, a mí también me da muchísimo miedo que mis hijos salgan a la calle en Zacatecas, me da mucho miedo que no sé qué va a pasar con ellos en unos años”, comentó.

Resaltó que parte del problema de inseguridad en Zacatecas es la impunidad, por lo que expresó que espera que el cambio de titular en la fiscalía mejore el sistema de procuración de justicia en la entidad.

Comentó que, en diferentes ocasiones han intentado reunirse con el gobernador del estado con la finalidad de generar estrategias conjuntas para abatir las diferentes problemáticas, sin embargo, lamentó que el mandatario David Monreal no muestra apertura para generar trabajo conjunto con legisladores locales y federales de otros partidos.

Por ello, llamó a David a reconocer que hay un problema, ya que, dijo, “si no se tiene el reconocimiento del problema difícilmente va a haber un diagnóstico; que asuma que en Zacatecas hay un problema y que la seguridad es problema de él.

La principal responsabilidad de un gobernador es dotar de paz y tranquilidad a sus gobernados, que se asuma como gobernador, que deje estás políticas populistas de tratar de aparentar que no pasa nada”.