Mi Jardín de Flores

Esto Nunca lo Habíamos Vivido: Noemí Luna

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Además de la crisis económica, de inseguridad, migración entre otras, el estado está viviendo una crisis de ingobernabilidad porque lo que estamos viviendo ahorita con David Monreal no lo habíamos vivido nunca’: Noemí Luna Ayala.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 26 de noviembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Lo que Estamos Viviendo Ahora Nunca la Habíamos Vivido

CUANTA RAZÓN tiene la señora diputada federal del PAN, Noemí Luna Ayala, cuando afi rma que ‘Zacatecas vive una crisis de ingobernabilidad, y que el incendio provocado por manos criminales contra 15 camionetas de la PepsiCo, cargadas con papas Sabritas, se van a ir más empresas de Zacatecas’, ¡Dios de mi Vida!, si de por sí la economía sigue en picada, imagínense si continúa el éxodo de comerciantes y empresas.

LA SEÑORA diputada lo dice, y dice bien: ‘Ante todos estos hechos tenemos un gobierno que ni siquiera declara; es más, que se incomoda porque actores políticos decimos la verdad, decimos la realidad y eso genera que ni siquiera haya una gobernabilidad en el estado. Cuando hay inseguridad, eso genera que haya menos inversión en el estado, cuando hay menos inversión hay menos empleo, cuando hay menos empleo hay más jóvenes que pueden ser inducidos por la delincuencia organizada’.

TAMBIÉN doña Noemí asegura que, según datos ofi ciales, ‘los jóvenes zacatecanos tienen 70% más posibilidades de morir que un joven del resto del país’, y reclama a don David Monreal Ávila, ‘por su indolencia’; ¡qué horrible situación estamos viviendo!

LUEGO dice que ‘los hechos que vivimos en Zacatecas -porque los políticos no somos extraterrestres-, a mí también me da muchísimo miedo que mis hijos salgan a la calle en Zacatecas, me da mucho miedo que no sé que vaya a pasa con ellos en unos años’.

FINALMENTE la diputada Noemí denunció que ‘en todo el estado vivimos una crisis de ingobernabilidad porque lo que estamos viviendo ahorita con David Monreal no lo habíamos vivido nunca, por lo que lo llamó a que reconozca que hay serios problemas ‘y si no se tiene el reconocimiento del problema difícilmente va a haber un diagnóstico; que asuma que en Zacatecas hay un problema y que la seguridad es problema de él. La principal responsabilidad de un gobernador es dotar de paz y tranquilidad a sus gobernados, que se asuma como gobernador, que deje estás políticas populistas de tratar de aparentar que en el estado no pasa nada’.

Desgraciadamente sí Pasa y Seguirá Pasando

-PUES SÍ, la expresidenta estatal del PAN tiene razón, pero David es muy testarudo, es un Gabino Barrera en potencia: ‘no entiende razones andando en la borrachera’, tampoco le conduelen los asesinatos contra los zacatecanos, ayer los narcos volvieron a jalar el gatillo de sus poderosas armas larga de grueso calibre:

“AYER sábado en Fresnillo, a plena luz del día, mientras el alcalde Saúl Monreal Ávila, anda en campaña electoral, porque ahora el ‘cachorro’ del clan quiere ser senador de la República, dos fresnillenses que deambulaban por la calle González Ortega, en la populosa y peligrosa colonia Esparza, fueron acribillados a balazos, ni chance les dieron de correr, les cayeron de sorpresa y los masacraron a tiros: ahí quedaron los dos ensangrentados cuerpos sin vida chorreando sangre sobre el piso, mientras los asesinos desaparecían en un abrir y cerrar de ojos, ante la sospechosa ausencia de la policía: no había en toda esa colonia tan siquiera una pinchurrienta patrulla, me dicen que al menos, una veintena de policías municipales, vestidos de civil, anda de campaña con Saúl.

“HORAS, antes, a pleno sol, ahí en la peligrosa cabecera municipal de Fresnillo, otro hombre fue cosido a balazos.

“EL INDIVIDUO, de aproximadamente 35 años, se encontraba dentro de su camioneta estacionada sobre la calle Ignacio Comonfort, colonia Barrio Alto cuando sorpresivamente llegaron dos matones a sueldo y le dispararon metralla sin darle tiempo de nada: el hombre murió instantáneamente y los asesinos huyeron con asombrosa tranquilidad, a sabiendas que tienen patente de corzo, o sea, licencia para matar.

El Regreso de los Narcocarniceros

“Y EN LA hermosa Jerez, ‘sangre y miel a la vez’, reaparecieron los narcocarniceros y metieron en varias bolsas negras restos humanos y las fueron a tirar en el camino de terracería que conduce a las comunidades Ermita de Guadalupe y Arroyo Seco; obviamente, no hay detenidos.

“EN CUANTO a las desapariciones forzadas, hoy domingo nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la Cédula de Búsqueda de IGNACIO FRANCISCO ANAYA MUÑOZ de 32 años, desaparecido forzadamente en Villa de Cos, Zacatecas, desde el 19 de noviembre del presente año.

“ESTO NOMÁS es una probadita, porque la diputada federal, Noemí Luna nos recuerda que ‘en Zacatecas hay más de tres mi 600 personas desaparecidas’, esto lo manifestó durante una conferencia denominada Mujeres en Acción y, por supuesto, expresó que esa cantidad de desaparecidos ‘es a causa del mal gobierno de David Monreal’; también Julio Castillo López, director de la Fundación Rafael Preciado, culpó al gobernador de Zacatecas, quien además ‘violenta mujeres’, me imagino que algo le debe saber al querendón gobernador; pero, volviendo con los desaparecidos, son muchos tres mil 600 en poco más de dos años dos meses que tiene David de gobernador”.

-¡CRISTO DEL Santo Entierro, cuánta criminalidad!, yo no me explico cómo don David ni se inmuta con tanta violencia, inseguridad y pobreza de la gente, mucha de la cual come una sola vez al día, ¿podrá dormir tranquilo el señor gobernador?-.

-POR SUPUESTO, véalo robusto, colorado, cachetón, bien vestido, bien calzado, rechinando de limpio porque en Casa de Gobierno nunca falta el agua, y a risa y risa mostrando la mazorca y con más propiedades que el nopal, aunque más baboso, por cierto-.

“LA SITUACIÓN está de la patada, me dicen que en Fresnillo el cobro de piso está casi generalizado y que empresas que se negaban a pagarlo, ya lo están pagando pues no quieren correr el riesgo y no sólo pierdan su patrimonio sino hasta la vida”.

-ESO TAMBIÉN lo prevé la Verónica Alamillo, presidenta estatal del PAN, quien en entrevista con nuestra compañera Nallely de León Montellano, reveló que los parques industriales están abandonados porque no hay empresas que se atrevan a invertir en Zacatecas, y vaticinó que el incendio de 15 camionetas, propiedad de la PepsiCo, llenas de papas Sabritas, ocasionará más fugas de empresas:

‘“HOY quiero saber -subrayó- cuántas cartas de intención hay para poder invertir en Zacatecas, los parques industriales están cada día más abandonados, la red carretera en las condiciones en las que está, y eso es lo que ayuda a que hoy Zacatecas no sea un estado turístico cuando sabemos que gran parte del comercio de los zacatecanos depende del turismo”.

-¡AY, DIOS Mío!, estas cosas hacen que se me baje la presión.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-