Mi Jardín de Flores

‘Independientemente de quien resulte vencedor en las encuestas vamos a estar apoyando el resultado que se dará en los próximos días, tiene que prevalecer la unidad en torno al proyecto de nación, en torno a la segunda etapa del cambio verdadero que está surgiendo de la mano del licenciado Andrés Manuel López Obrador y ese proyecto nos lleva a cerrar fi las, a la madurez política que más allá de partidos, pretensiones personales o de grupo tiene que estar como base el proyecto de nación y el Plan C’: Ulises Mejía Haro.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 27 de noviembre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D.

Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

¿Por qué se Aferran en Ocultar Asesinatos? “AYER domingo comentábamos sobre la cantidad de asesinatos cometidos el sábado 25, y contabilizamos tres en Fresnillo y restos humanos tirados en un camino de terracería que va de Jerez a las comunidades de Ermita de Guadalupe a Arroyo Seco; de esta narcocarnicería Jerezana, la Fiscalía General de Justicia del Estado, no informó cuántos cuerpos desmembrados eran.

“PEEERO… el Gobierno de México me acaba de informar que los asesinatos cometidos el pasado sábado fueron 6 (seis), que ese día nos colocaron como el tercer estado del país con más asesinatos.

“PERO aquí lo importante es que este ‘desgobierno’ no informa bien a la ciudadanía de la realidad de las cosas porque no revelaron cuántos fueron los cadáveres desmembrados que regaron los narcocarniceros en tierras Jerezanas, ¿fueron tres?, ¿uno, dos? Y el otro o los otros dos asesinatos ¿dónde se cometieron? “NO, el Gobierno de México no informa dónde, cómo y cuándo se cometieron, sólo nos da a conocer la cantidad de homicidios dolosos; es el gobierno de David el que está obligado a informar a la ciudadanía con pelos y señales, pero no lo hace y es como si se robara los cadáveres.

AYER domingo 26, el Gobierno de México reporta un asesinato, pero el gobiernito de David no lo informó: calló como momia, cree que ocultando los asesinatos se mejora la seguridad, pero no es así: aunque los asesinatos no los dé a conocer, la gente se entera y fi nalmente es peor, porque si se comete un asesinato la gente dice que fueron más, entonces al desgobierno le sale el tiro por la culata, porque ocultarlo es peor, porque la vox pópuli siempre tergiversa la realidad.

No Cesan los Robos a Mano Armada de Vehículos en Carreteras “EN cuanto al robo de vehículos a mano armada en las carreteras, de Zacatecas, no hay día en que los ‘RaTellos’, no cometan, al menos, uno, pero también éstos no son boletinados a los medios de comunicación por parte del gobierno estata, como si no supieran que las víctimas no se quedan calladas, sobre todo las de otros estados, que tienen la desgracia no sólo de verse afectados en su patrimonio al pisar tierra zacatecana, sino en su propia vida y entonces se arma el pedo más grande, lo que provoca que los turistas se alejen de Zacatecas”; sin embargo el Gobierno de Mexico nos informa que de enero de 2018, al 26 de noviembre de 2023, en Zacatecas los malandros han robado 9,796 vehículos de motor.

-HACEN MAL en ocultar los hechos delictivos, yo desde aquí le hago un respetuoso llamado al señor gobernador para que recuerde que: ‘LA VERDAD OS HARÁ LIBRES’, como bien lo dijo Jesús hace mas de 2023 años y todavía su bendita y sabia frase sigue vigente, pero tal parece que don David no cree en Dios, a pesar de que se le arrodilla al Santo Niño de Atocha, al que los hermanos Monreal han abrazado como de su propiedad particular-.

Con David, Zacatecas ha Retrocedido: Del Real -COINCIDIDO -toma la palabra doña Petra-, con el Gilberto del Real Ruedas, exdiputado federal por el PRD, quien en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, habló claro y de frente: ‘ES UNA pena que contemos con el gobernador peor evaluado: con David Monreal, Zacatecas ha retrocedido’.

-PERDÓN por la interrupción: Y en todo ha retrocedido: en lo político, social y económico; yo no he oído a nadie que diga: ‘El David es un buen gobernador o con David como gobernador, me ha ido muy bien o en Zacatecas reina la paz y la tranquilidad, no hay desempleo, hay mucho turismo, estrené carro nuevo, compré una casa, etcétera, no, no lo he escuchado, puros silbidos de esos fi fi fi fi fi .

“CON EL David, como gobernador, la gente está que echa chispas: todos los malditos días hay asesinatos, extorsiones, secuestros, asaltos a mano armada, las carreteras de Zacatecas son las más peligrosas de Mexico, el desempleo va en aumento, no hay inversiones, el turismo sigue cuesta abajo, etcétera, y no sabemos cuándo la situación va a cambiar al favor del sufrido pueblo”.

“POR ESO les digo que yo coincido con el Gilberto del Real, un hombre de izquierda que debería estar feliz por el triunfo de David después de dos fracasos, pero que no lo está porque el David, ya en el gobierno, ha resultado un gran fi asco con todo y que ha tenido los presupuestos más grandes de la historia de Zacatecas, además de apoyos extraordinarios millonarios, ¿ustedes se han enterado de alguna obra importante que no sea el reencarpamiento de carreteras?-.

-NO, PERO además cada día van trabajando más lento, por lo que si siguen así, cuando termine el programa y volteen pa’tras, van a ver que ya están como cuando empezaron: pinche trabajo tan corriente, tan chafa están haciendo, son como laminitas de papel: van a ver al rato cuando venga gente de la Ciudad de Mexico a supervisar las carreteras, entonces se va a destapar la cloaca: cientos, miles de millones perdidos a lo pendejo.

-NOMÁS por pura curiosidad, la Humbelina Elizabeth López Loera, debería de darse una vueltecita a las carreteras reparadas en 2021, pa’que vea las pendejadas que está haciendo el David, yo creo que por eso mi ‘cabecita de algodón’ ya no viene a Zacatecas: puros corajes con el David que no sabe hacer otras cosas que ponerse borracho y agarrar nalgas de todos tamaños”.

Cómo Trompo Chillador -EL QUE no descansa es el Ulises Mejía Haro, quien hace talacha proselitista las 24 horas del día a favor de la Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, por lo que casi es seguro que en 2024 lo veamos en el Senado de la República, el hombre sigue jalando mucha gente y en las encuestas serias va en primer lugar-.

-ES LO que hace falta, doña Petra, gente nueva, con principios y convicciones que quiera trabajar para continuar con la 4T, que no sea como David que llegó con esa bandera a Palacio de Gobierno, y ese mismo día se olvidó de ella al cambiarla por la Nueva Gobernanza, para luego echarla al bote de la basura y abrazar sus tres utopías: PAZ BIENESTAR PROGRESO -DECEPCIONANTES, puras mentiras.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.