“Los Migrantes Somos Víctimas de la Delincuencia, la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración”

Yo Recomiendo Mejor Viajar en Avión: Yeverino Juárez

*“Muchos Paisanos Deciden no Venir y Quedarse en EU”

Por Rubén Palomo Mací

Augusto Alejandro Yeverino Juárez, presidente del Consejo Internacional Migrante, declaró a Página 24 Zacatecas que la inseguridad es un tema que preocupa a los migrantes que quieren retornar a sus poblaciones y comunidades ya que existen condiciones muy adversas para realizar estos viajes.

Señaló que la situación real es muy complicada ya que los grupos criminales ya tienen bien detectados los momentos en que los paisanos regresan y transitan por las carreteras del país y del estado.

“Somos presas fáciles de los grupos delincuenciales, prácticamente cruzando el río bravo nos convertimos en esas presas fáciles para que los delincuentes nos atraquen y nos detengan.

A esto se le suma que hay autoridades que también se aprovechan de los paisanos, creo que hasta están coludidos entre las autoridades y los criminales porque definitivamente es muy duro el encontronazo de la comunidad de migrantes en retorno, ni siquiera sabemos por dónde nos llega el golpe, si por la Guardia Nacional, por el Instituto Nacional de Migración o por los criminales”, apuntó.

Augusto Alejandro Yeverino aseveró que existe mucho temor por los paisanos y existe la situación de tener precauciones, viajar con un perfil muy bajo, no transitar con vehículos nuevos, no viajar con muchas cosas como los regalos para la familia y sobre todo no viajar solos.

“Hay que mantener el perfil bajo, en mi caso yo ya tuve la experiencia donde me encañonaron, me sacaron la pistola y de ahí opté por viajar en avión, mejor.

Si las personas pueden hacer ese viaje de esa forma pues es mucho mejor, se corren menos riesgos”, agregó.

Finalmente Augusto Alejandro aseguró que existen muchos paisanos que han decidido mejor no viajar por la triste realidad.

Prefieren mantenerse en el resguardo de sus hogares en Estados Unidos y no pasar las fiestas decembrinas con sus familias.

“Es que hay mucho temor, hay una situación muy marcada ya que se han hecho esfuerzos para que se recobre la paz y los migrantes puedan viajar pero esos esfuerzos no han sido suficientes para que exista la confianza de venir a México y a Zacatecas”, remató.