CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 28 de noviembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

¿Qué Sería de Zacatecas sin las Remesas?

MUY SEGUIDO me pongo a pensar ¿qué sería de Zacatecas sin las remesas que nos mandan nuestros paisanos migrantes de Estados Unidos?

-MUY BUENA pregunta madre Teresa, porque tengo entendido que es una cantidad similar al Presupuesto de Egresos de Zacatecas que nos manda el gobierno de mi ‘cabecita de algodón’-.

-SEGÚN datos oficiales de Banxico -tercia don Roberto-, nuestros paisanos allende la frontera, en 2022, enviaron a Zacateca mil 723 millones 700 mil dólares o sea 31 mil 026 millones 600 mil pesos, a razón de 18.00 pesos por dólar, si Pitágoras no miente.

“O SEA casi casi otro tanto que el gobierno federal mandó a Zacatecas en 2022, con la salvedad de que son billetes que benefician 100% a la población”.

-YA LO intuía yo: nada de obras fantasmas, nada de hurtos, ni otro tipo de abusos sino dinero constante y sonante: del pueblo para el pueblo, por eso nuestro señor presidente, don Andrés Manuel López, los reconoce como ‘héroes’; por eso me da sentimiento que haya gente mala que los asalte cuando vienen a Zacatecas a ver a sus familias y los atraquen no sólo los malos organizados, sino los aduaneros, las policías y hasta guardias nacionales, como hoy lo denuncia en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, don Augusto Alejandro Yeverino Juárez, presidente del Consejo Internacional Migrante, sin que don David mueva un dedo para protegerlos de tanta gente mala que, en muchas ocasiones, hasta les arrancan la vida-.

-PUES QUÉ bueno que Augusto Alejandro Yeverino alce la voz, para ver si así David se pone las pilas, se faja los machos y ordena a las fuerzas del orden que dejen de ser gandallas y velen por la seguridad de nuestros compatriotas que vienen a visitar a sus familiares y al querido terruño; que no le busque cinco patas al burro porque se puede llevar una sorpresa.

“EL PRESIDENTE del Consejo Internacional Migrante fue muy claro al decir que la violencia e inseguridad es un tema que les preocupa, porque los narcos ya tienen bien detectados los momentos en que los migrantes entran al país por las carreteras:

‘SOMOS presas fáciles de los grupos delincuenciales, prácticamente cruzando el río Bravo nos convertimos en esas presas fáciles para que los delincuentes nos atraquen y nos detengan. A esto se le suma que hay autoridades que también se aprovechan de los paisanos, creo que hasta están coludidos entre las autoridades y los criminales porque definitivamente es muy duro el encontronazo de la comunidad de migrantes en retorno, ni siquiera sabemos por dónde nos llega el golpe, si por la Guardia Nacional, por el Instituto Nacional de Migración o por los criminales’.

-¡DIOS DE mi Vida!, fuertes pero reales palabras soportadas por los hechos, pues todos sabemos que son muchos los policías de los tres niveles de gobierno que atienden a los dos bandos: a los bueno y a los malos; me duele reconocerlo pero eso es más que evidente, por eso don Augusto Alejandro denuncia ante nuestro Diario Página 24 Zacatecas que existe mucho miedo entre los paisanos, por lo que muchos se abstienen de venir en vehículos nuevos, no traer regalos para la familia y viajar solos:

‘HAY QUE mantener el perfil bajo -continúa don Augusto-, en mi caso yo ya tuve la experiencia donde me encañonaron, me sacaron la pistola y de ahí opté por viajar en avión mejor. Si las personas pueden hacer ese viaje de esa forma pues es mucho mejor, se corren menos riesgos’.

-ME DIO tristeza al leer la entrevista que le hizo al presidente migrante, nuestro compañero Rubén Palomo Macías, pues también habló de que muchos de nuestros paisanos han decidido mejor no viajar, porque tienen miedo, y han decidido no pasar las fiestas de fin de año en Zacatecas:

‘HAY MUCHO temor -finalizó don Augusto-, es una situación muy marcada ya que se han hecho esfuerzos para que se recobre la paz y los migrantes puedan viajar pero esos esfuerzos no han sido suficientes para que exista la confianza de venir a Zacatecas’.

Miedo Generalizado

-PERO NO sólo el miedo es de los migrantes, sino de los zacatecanos en general, como lo manifiesta doña Laura Trejo Delgado, integrante del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), quien hoy mismo, en entrevista con nuestra compañerita Nallely de León Montellano, declaró que en Zacatecas vivimos todo el tiempo con miedo.

“PERO además dio la voz de alerta: ‘Muchos jóvenes se están sumando al crimen organizado’, y esto todo mundo lo ve menos el señor gobernador, don David Monreal”.

“OTRA cosa evidente es la corrupción de algunos jueces que, como ha dicho el propio gobernador don David, dejan en libertad a mucha gente malandra a cambio de billetes que, en muchas ocasiones, están manchados de sangre, esto también lo dijo doña Laura Trejo y lo replicó don Faustino Adame Ortiz:

‘MAGISTRADOS, jueces y ministerios públicos están involucrados en la corrupción. A los delincuentes de cuello blanco no les hacen nada’.

-PUES tampoco les hacen nada a los amigos del David Monreal: hay algunos asesinos, defraudadores, extorsionadores que, no obstante contar con órdenes de aprehensión, no les han hecho nada: ¿nombres?

TODO MUNDO los sabe: el Julio César Chávez Padilla y su vieja ‘la Susi’, el Benjamín Medrano Quezada, el Jeu Ramón Márquez Cerezo y el propio ‘RaTello’, que es el más gordo de los peces que se embolsó, según el propio David, ‘nomás dos mil 900 millones de pesos, en su quinto año de gobierno’, con los que el desgraciado narizón presume estar ‘construyendo casitas en el estado de Querétaro’.

-PUES SÍ, por eso Zacatecas es la tierra de la impunidad: ayer lunes 27 de noviembre se cometió un asesinato y el ‘gobiernito’ de David, lo ocultó, pero el Gobierno de Mexico lo reporta hoy martes en su informe diario: Zacatecas sigue bañado por la sangre de sus hijos.

“Y LAS desapariciones forzadas nomás no ceden; hoy mismo nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de: JONATHAN ABRAM RODRÍGUEZ GUZMÁN de 30 años, desaparecido forzadamente en Jerez, Zacatecas, el 25 de noviembre del presente año, y

“LEONARDO MURILLO MIRANDA de 62 años, desaparecido forzadamente, en Zacatecas, Zacatecas, el 26 de noviembre de este 2023, ¿qué les parece?”

-PUES que al paso que vamos, el David va a convertir a Zacatecas es un pueblo fantasma, como ya hay muchos en el estado-.

-BUENO, de eso ni hablemos porque me pongo a llorar; yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-