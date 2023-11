Mi Jardín de Flores

Narco Inteligente, Gobierno Inepto



“Uno de los mecanismos que se adoptó para combatir estos actos de corrupción en el sistema de justicia, principalmente en el penal, fueron los juicios orales, pero no ha sido sufi ciente porque los niveles más altos de corrupción se han detectado entre los jueces de ejecución’: Cristela Trejo Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 29 de noviembre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Es por Demás, David Resultó un Petardo

“PUES CON la novedad de que los narcos siguen in-con-tro-la-bles, lo que demuestra una vez más que mientras los cárteles de la droga que contralan Zacatecas, tienen gente muy ‘inteligente’, como lo reconoce el gobernador David Monreal Ávila, él tiene en su gabinete un atajo de ‘pendejos’… -¡DON ROBERTO!-.

-PUES ES la visión del propio David, madre Teresa, ¿no acaso lo ha dicho y reconocido públicamente y a viva voz?-.

-SÍ, EN efecto, don David dijo en entrevista banquetera que los malos organizados eran muy ‘inteligentes’, dando a entender que por eso no podía su gobierno combatirlos con éxito-.

-PUES AHÍ, está la deducción: si los narcos lo tienen arrodillado, es porque su gente no responde y ¿por qué no responde? Pues porque su gobierno está compuesto por un atajo de ‘pendejos’, no obstante que su gobierno tiene todo el poder político, social y económico que le otorga la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que los narcos no son más que delincuentes que están fuera de la ley, y aún así no poder con ellos es kafkiano: “DAVID no sólo tiene el poder que le da la Constitución Federal y Estatal, sino todo el apoyo del pueblo a su favor; ademas del mando de las policías de los tres órdenes de gobierno, tiene a la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, entonces ¿cómo es posible que con toda la fuerza del estado no pueda combatir con éxito a una caterva de bandidos que además cobran impuestos, disfrazados de extorsión?, ¡es aberrante!-.

Los Asesinatos de Ayer Martes

Hoy miércoles nuestro Diario Página 24 Zacatecas nos informa del asesinato a balazos de dos personas: uno en la Ciudad de Zacatecas, otro en la cabecera municipal de Fresnillo.

“EL DE Zacatecas, previo secuestro y tortura, el hombre fue masacrado a balazos y su cuerpo arrojado en la carretera federal 45, cerca de la comunidad La Pimienta, a eso de las 7:00 de la mañana; obvio, no hubo detenidos.

“HORAS más tarde, cuando anochecía, en Fresnillo ocurrió el segundo asesinato: dos matones a sueldo llegaron a una casa ubicada en la calle Bodegón, colonia Francisco Goitia, tocaron la puerta y la abrió el hombre al que buscaban, por lo que al reconocerlo, le llovieron balazos y ahí quedó tendido y sin vida; no tampoco hubo detenidos: la ‘inteligencia’ de los asesinos, se impuso, por enésima ocasión, a la ineptitud de este gobiernito de miércoles.

Dos Asesinatos más

-HOY POR LA mañana me llama mi amigo el comandante, para informarme que anoche, en la capital del estado, asesinaron a una pareja: hombre y mujer-.

-¡VÁLGAME DIOS! Entonces no fueron dos, sino cuatro los aesesinatos ayer martes-.

-EN EFECTO: mi amigo el comandante me informó que, alrededor de las 10:00 de la noche, vecinos de la calle 20 de noviembre, de la Cuarta Sección de la colonia Gonzalez Ortega, reportaron la balacera y pidieron con urgencia una ambulancia porque un hombre y una mujer habían sido atacados a tiros.

“CUANDO SOCORRISTAS de la Cruz Roja llegaron al lugar de los hechos, nada pudieron hacer porque la pareja ya estaba sin vida; sólo atendieron a un joven de 20 años y a un niño que sufrieron una crisis nerviosa al ver muertos a sus familiares de 35 y 38 años muertos y bañados de sangre; por supuesto, tampoco hubo detenidos, a pesar de que las autoridades presumen de que la Ciudad de Zacatecas es la más vigilada del estado, lo que es una soberana mentira.

“ENTONCES, en Zacatecas, reitero, sede del gobierno del estado, se cometieron tres asesinatos tres, mientras que en Fresnillo, el municipio más próspero del estado, uno. Y los hermanos Monreal, a risa y risa.

Desapariciones Forzadas

“EN CUANTO a desapariciones forzadas nuestro Diario Página 24 Zacatecas publicó la Cédula de Búsqueda de RICARDO GAYTAN TREJO de 34 años, desaparecido forzadamente en Tacoaleche, Guadalupe, Zacatecas, desde el 27 de agosto del presente año.

“ASÍ LAS cosas, reitero con énfasis: ayer martes 28 se cometieron cuatro asesinatos y una desaparición forzada ofi cialmente.

“¿DE QUE ‘Paz, Bienestar y Progreso’, habla el gobernador David Monreal?”.

-PUES LA de él y su familia, porque para el pueblo es la ley del embudo: lo ancho para ellos y lo estrecho para el pueblo-.

Corrupción Arraigada

-DOÑA CRISTELA Trejo Ortiz, abogada en defensa de adolescentes, niñas y mujeres en entrevista con nuestra compañera Nallely de León Montellano, denuncia la corrupción existente entre la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Poder Judicial: ‘UNO DE LOS mecanismos que se adoptó para combatir estos actos de corrupción en el sistema de justicia, principalmente en el penal, fueron los juicios orales, pero no ha sido sufi ciente porque los niveles más altos de corrupción se han detectado entre los jueces de ejecución’.

“O SEA: la corrupción siempre encuentra el camino para continuar actuando con total impunidad, por lo que hace falta que haya jueces para actuar contra jueces”.

-PERO PARA eso está la Judicatura Federal, ¿no?-.

-SON los mismo changos, sólo que revolcados: yo me inclinaría por un Consejo Popular: que sea el pueblo el que defi enda al pueblo de esos narcojueces, digo… -YO CREO que lo que el pueblo tiene que hacer ante tanta corrupción de jueces es acudir ante el Consejo de la Judicatura Federal, que es el encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, usted dice que son ‘los mismos changos’, pero no hay más lucha que la que se hace, chance y sea chicle y pegue-.

-SON LOS abogados los que deben de acudir a dicho Consejo, pero además deben de hacer grande el purrún en los medios de comunicación para que se ventilen los hechos de corrupción, no hay otra, ¿no acaso mi ‘cabecita de algodón’ utiliza su mañanera para denunciar corruptelas de jueces y magistrados, incluso en contra de la Piña esa, vieja tan fea?-.

-PUES SÍ, pero ni caso le hacen, sigue la impunidad y, por ende, la corrupción-.

-PODRÁ SER, pero la quemadota no se la quitan con nada, pero además es como una herramienta para lograr que el Poder Judicial se renueve y que jueces y magistrados sean elegidos por el voto popular-.

-OJALÁ y con la Claudia Sheinbaum Pardo, en el poder, lo logre para continuar con la 4T-.

-¡DIOS LA oiga, doña Petra, Dios la oiga-.

-MIREN: la corrupción nunca se va a terminar, lo que hay que hacer es combatir la impunidad, ese es el tema: ¿la cagaste?, ¡ahora la limpias! Así de fácil, pero aquí el pedo es que David no ha querido combatir la impunidad, se le frunce el cutis con tan sólo imaginar que sus amigotes como el Julio César Chávez Padilla, su esposa María de Jesús; Benjamín Medrano Quezada, Jeu Ramón Márquez Cereso y el propio Alex paguen con prisión sus delitos: asesinato, fraude al Patronato de la Fenaza, extorsión a comerciantes y empresarios y robo súper millonario y descarado a las arcas de gobierno respectivamente.

“ASÍ ES que ‘perded toda esperanza’, como bien leyó Dante Alighieri en la puerta del infi erno”.

-BUENO, yo me voy. No quiere perder la esperanza que es lo único que tengo. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.