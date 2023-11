Es Alarmante que el Ministerio Público no Sepa Armar Bien un Expediente: Diputada

“Por eso hay Tantos Feminicidios y Delincuentes Sueltos”

Por Rubén Palomo Macías

La diputada Zulema Yunuen Santacruz Márquez, declaró a Página 24 Zacatecas que es un acto muy grave que quienes se encargan de procurar la justicia no sepan armar bien un expediente para comprobar que los delincuentes comenten los delitos y luego el juez los deja en libertad.

Zulema Yunen Santacruz subrayó que varios feminicidios se han cometido porque luego de una golpiza el juez los deja en libertad por falta de elementos para procesar, y luego en venganza el hombre mata a la mujer y comete feminicidio.

“A mí eso me parece muy grave, yo he platicado con mujeres sobrevivientes de violencia, a nosotros nos enseñan el famoso violentómetro pero no se ayuda a comprenderlo.

Para mí es importante que una vez que se distingue una violencia sea nombrada, esto implica que esa violencia se reconoce y se sabe dónde poner un límite”, agregó.

La legisladora aseveró que es de asombrarse que los ministerios públicos no estén realizando su trabajo, que deban favores a ciertos actores y que se quieran cobrar esos favores con las víctimas.

Si a eso se le agrega el clima que persevera por la delincuencia organizada se deja mucho qué pensar.

“¿Entonces qué están haciendo? ¿Se vendieron? Hay muchas cuestiones que deberíamos de analizar y sería bueno que desde el Poder Legislativo podamos sentarnos a platicar con los magistrados y con quienes se encargan de la labor de los jueces para ver la posibilidad de unificar criterios y no se permita la liberación de criminales; vamos a un momento muy complejo con el inicio de un proceso electoral, es preocupante a lo que nos vamos a enfrentar”, añadió.

Finalmente Zulema Yunuen señaló que es muy importante que la justicia llegue a todo mundo ya que todo ser humano apela y aboga por la justicia.

Además de que se está perdiendo la confianza en las autoridades y las instituciones, por lo que el pueblo continúa perdiendo la cultura de la denuncia.