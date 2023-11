Morena en Zacatecas nos Hace Menos, Pero David Olvida que sin los Votos del PT él no Sería Gobernador: Xerardo R.

“AMLO y Sheinbaum Buscan la Consolidación de la 4T, Monreal no”

Por Rubén Palomo Macías

Xerardo Ramírez Muñoz, diputado local por el Partido del Trabajo (PT), dijo a Página 24 Zacatecas que en Morena minimizan al PT, debido a que lamentablemente se está privilegiando un tema local por encima de un proyecto nacional y Morena en Zacatecas ha privilegiado los asuntos locales en lugar de los asuntos del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheibaum donde ellos buscan la consolidación de una mayoría parlamentaria en el senado de la república y en las cámaras de diputados federal y locales permitiendo la transformación de México y el estado.

“En Zacatecas el PT representó cerca de 57 mil votos y sin ellos no tendríamos al gobernador que tenemos, que sin esos votos muchas diputadas y diputados locales no hubiéramos estado en esta legislatura así como alcaldes, incluyendo al de la capital, que no serían presidentes municipales.

Es un despropósito lo que ellos comentan, y señalan que el PT representa el 1% de la preferencia electoral y se equivocan porque los 57 mil votos representan 16% de la votación total que se tuvo en la elección para gobernador y representan el 14% total de votos que tuvo David para ser gobernador”, apuntó.

El diputado añadió que Morena está eligiendo ir solo a la elección por un tema de capricho y de privilegiar a ciertos personajes políticos pero solo provocarán que se le deje el paso libre a la oposición y que el Frente Amplio por México puedan tener oportunidad de ganar escaños en el senado de la república y diputaciones federales.

“Hay que recordar que en la elección del 2021 no se ganaron los 4 distritos federales, y eso que nosotros traíamos un buen momento electoral.

El distrito 2 cómo el distrito 4 se perdieron y uno de ellos fue porque Morena y el PTno fueron juntos” remató.