Mi Jardín de Flores

Por La Madre Teresa de Chalchihuites ‘Tenemos que cambiar a nuestro país, no puede haber fraudes electorales que defi nan cómo se construye un gobierno en México, nosotros queremos que haya democracia y justicia, queremos vida digna para el pueblo de México’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 30 de noviembre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Retrato Hablado

DON XERARDO Ramírez Muñoz, diputado por el PT, en entrevista con nuestro compañero reportero Rubén Palomo Macías, nos hizo un retrato hablando de don David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas: el señor Presidente don Andrés Manuel López Obrador y doña Claudia Sheinbaum Pardo candidata a sucederlo, buscan la consolidación de la 4T, mientras que don David atiende sus intereses personales, ¿qué opinan ustedes al respecto? -QUE EL Xerardo Ramírez lo volvió a desnudar: el David es un desagradecido, traicionero, ruin, sin principios ni convicciones y falto de escrúpulos: un auténtico ojete-.

-Y SE queda corta, doña Petra -tercia don Roberto- , pero para ya no ponerle más adjetivos califi cativos, sólo diré que David es inhumano: miren que hacer menos al PT, como lo dice Xerardo, le traerá consecuencias a Morena porque perdería diputaciones federales y senadores, además de alcaldías y legisladores locales.

“YO TAMBIÉN -continúa don Robertoconsidero que David debe de reconsiderar: la Dra. Sheinbaum va a necesitar un Congreso fuerte y unido para continuar con la 4T pero, como se ve, a David sólo piensa en él, por eso el petista lamenta que por medio de Morena, ‘David esté privilegiando un tema local por encima de un proyecto nacional y Morena en Zacatecas ha privilegiado los asuntos locales en lugar dr los asuntos del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum donde ellos buscan la consolidación de una mayoría parlamentaria en el Senado de la República y en la Camara de Diputados federal y locales permitiendo la transformación de México y el estado’, por lo que Xerardo abundó:

‘EN ZACATECAS el PT representó cerca de 57 mil votos y sin ellos no tendríamos al gobernador que tenemos, que sin esos votos muchas diputadas y diputados locales no hubiéramos estado en esta legislatura así como alcaldes, incluyendo al de la capital, que no serían presidentes municipales. Es un despropósito lo que ellos comentan, y señalan que el PT representa el 1% de la preferencia electoral y se equivocan porque los 57 mil votos representan 16% de la votación total que se tuvo en la elección para gobernador y que representan el 14% total de votos que tuvo David para ser gobernador’.

“Y FINALMENTE Xerardo le recuerda a David que ‘en la elección de 2021 no se ganaron los cuatro distritos federales, y eso que nosotros traíamos un buen momento electoral. El Distrito 2 como el Distrito 4 se perdieron y uno de ellos fue porque Morena y el PT no fueron juntos’”.

-MUY BIEN por el Xerardo, pero en honor a la verdad, se quedó corto: en 2007, cuando nadie daba cinco centavos por el David, el PT lo hizo presidente municipal de Fresnillo.

“EN 2012, con el PT, PRD y MC David arribó al Senado de la República.

“Y EN 2021, después de haber perdido en dos ocasiones (2010 y 2016), la CANDIDATURA a gobernador, abanderado por Morena, PT, PVEM y Alianza Social, por fi n gana la gubernatura con una serie de promesas falsa que, obvio, no ha cumplido, aquí es donde Xerardo asegura que sin los votos del PT, David no hubiera llegado a gobernador”.

-¡VÁLGAME DIOS!, qué hombre tan desagradecido es don David, pero hay un Dios… -PARA ÉL es como si no existiera, pues el David no cree en Dios, y ni siquiera tiene buenas relaciones con el obispo Sigifredo Noriega Barceló, y nomás se ha aparecido una sola vez en Catedral: fue cuando su hija cumplió 15 años-.

-SÍ, ME han platicado que los hermanos Monreal no aguantan una misa completa, nomás van a los templos a sacarse la foto y luego salen casi corriendo para subirla a internet ¡simuladores que son, su verdadero Dios es el poder y el dinero!-. ¿Creen Ustedes que el PRD Levante?

-DON NÉSTOR Santacruz Márquez, del PRD, dice a nuestro Diario Página 24 Zacatecas que su partido debe aprovechar que don David sigue califi cado como el peor gobernador del país, para que, en 2024 vuelva a ser la tercera fuerza en Zacatecas, ¿lo creen ustedes?-.

-PUES EN una de esas sí ¿eh?, si ahorita el David sigue muy desgastado, ¿se imaginan de aquí a junio? ¿Se imaginan lo que puede suceder en seis meses? ¡La hecatombe!, este año como quiera, ya vienen los aguinaldos y las fi estas navideñas, pero llegando enero vendrá el despertar y con él la cruda moral: sin un peso en la bolsa, luego el desempleo y el David a chupe y chupe, agarrando aquí, allá y acullá cualquier nalguita que le llame la atención; paseando su habitual arrogancia, con la inseguridad, la violencia, los secuestros las extorsiones, las desapariciones forzadas, la distribución y venta de drogas a la alza: Zacatecas de cabeza, pues.

“ENTONCES es cuando los partidos arribarán a río revuelto y le quitarán votos a Morena, todo por la estupidez del David-.

-¡DIOS DE mi Vida!, y ni como decirles a nuestras clientas y amigas que voten por Morena, porque luego luego nos responden que van a votar por otro partido, porque don David ni siquiera ha cumplido una sola de sus promesas, ¿dónde demonios… perdón, ¿dónde caramba quedaron sus cuatro ejes tractores con los que prometió serían aplicados para el desarrollo de Zacatecas?:

EL CAMPO.

LA MINERÍA.

LA INDUSTRIALIZACION EL TURISMO.

“A VER, vamos analizando esos cuatro ejes rectores: “¿QUÉ PASA con el Campo? -ESTÁ completamente devastado-.

-¿QUÉ PASA con la Minería?-.

-ROBOS DE mineral, huelgas y bajos sueldos-.

-¿QUÉ PASA con la Imdustrialización-.

-PUES QUE es otra de sus malditas mentiras- -¿QUÉ PASA con el Turismo?-.

-TODA ES la misma gata, pero revolcada, el David resultó peor que el ‘Pinocho de Bernárdez-.

-ES CORRECTO, estos son los reclamos que les van a hacer los ciudadanos a los candidatos de nuestro partido, ¡pinche David!, cuánto daño le está haciendo a Morena y a la 4T, pero y lo demás ¿qué? Dónde quedó la paz y la tranquilidad prometida? ¿Dónde quedó el combate a la corrupción?, ¿Dónde quedó el fi nal a la impunidad? ¿Dónde quedaron los empleos bien pagados? ¿Dónde están las inversiones? ¿Dónde está la buena atención médica? ¿Dónde quedó la mejoría en la educación? Pinche David, nomás nos jugó el dedo en la boca a los zacatecanos que creímos en él-.

-PUES SI el PRD se pone las pilas, seleccionan buenos candidatos y le dan duro a la talacha, yo sí le creería al Nestor Santacruz que podría volver a hacer la tercera fuerza política de Zacatecas-.

-LO QUE también me preocupan son las desapariciones forzadas , hoy nuestro Diario publica la Cédula de Búsqueda de la niña ANA BRENDA COVARRUBIAS ESPINO de 15 añitos, desaparecida el 25 de noviembre del presente año, ¿se imaginan el dolor de sus padres?-.

-POBRES, esto cada vez está peor: la ley y la justicia en Zacatecas cada vez está del cocol, sigan votando por los hermanos Monreal…

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.