‘A nosotros nos ha tocado ver muchas veces que las mismas víctimas reconocen a los delincuentes, nosotros los detenemos y por alguna situación legal los dejan salir. En un caso muy específi co que tuvimos se robaron una motocicleta y cuando lo ponemos a disposición se mete por robo equiparado y no los pueden dejar presos, a veces no se entiende que para una persona su motocicleta es su medio de trabajo, su medio de transporte y un año o dos de ahorros y esfuerzo para conseguir ese vehículo, se minimiza el esfuerzo de la ciudadanía’: Gustavo Serrano Osornio.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 1 de diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

“Bienvenido al Infi erno, Señor Fiscal”

CON 5 Asesinatos, el Narco Saluda al Flamante Fiscal; Ejecutan al Director de Policía en Fresnillo, reza la cabeza principal de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, hoy viernes 1 de diciembre de 2024.

-IMPACTANTE, madre Teresa, im-pactan- te, hoy a las 7:00 de la mañana me llamaron mis primas de San Diego, California, y me platicaron que sus sobrinos vendrían para este diciembre y cancelaron los boletos de avión, se espantaron con tanta violencia e inseguridad-.

-TODO MUNDO está espantado, tal vez hasta el nuevo fi scal, Paul Camacho Osnaya -con ese ‘saludito’ del narco que le mandó con cinco asesinatos, entre ellos el director de la policía municipal de Fresnillo, Antonio Soledad Pérez y un civil que tuvo la desgracia de recibir varias balas perdidas de las más de 100 que los narcos dispararonha de haber pensado: ‘¿Qué chingaos estoy haciendo aquí en la Fiscalía, si en la Delegación de la FGJ me la pasaba a todísimas madres sin bronca alguna?’, les aseguro que el saludo lo dejó mudo, por eso el que salió a dar la cara fue Rodolfo Reyes Mugüerza, secretario general del Gobierno del Estado, que está convertido en el apaga fuegos de este gobiernito.

“OTRO ASESINATO, éste triple, ensangrentó todavía más nuestra hermosa tierra de rostro de cantera y corazón de plata: dos mujeres y un hombre que se encontraban en su hogar, ubicado en la calle Palmitos, colonia África, fueron acribillados por criminales que, violentamente, lo allanaron, para enseguida huir del lugar, dejándolos cadáver entre tres charcos de sangre, así es que al fi scal Cristian lo saludaron con cinco asesinatos un día después que rindió protesta de ley ante diputados de la LXIV Legislatura.

No, no Fueron 5, Sino 7 los Asesinatos

-EN ESOS momentos suena el móvil de don Roberto, quien exclama: -¡AH CABRÓWN!… ¡miren, lo que dice el Gobierno de Mexico en su informe diario de homicidios dolosos!, no fueron cinco, sino siete los asesinatos de ayer 30 de noviembre, ¡qué pinche costumbre tiene este gobiernito de ocultarle al pueblo de Zacatecas, la verdad de las cosas, ya ni joden!-.

-LES DIGO que el David resultó igual o más mentiroso que ‘El Pinocho de Bernárdez’; que el ‘RaTello’ tenga la nariz más grande no quiere decir que sea más mentiroso que el ‘Borrachín’, ambos son la vergüenza de Zacatecas: lo peorcito de la política de nuestro estado, par de sinvergüenzas-.

Fueron 81 los Asesinato de Noviembre de Este 2023

-ENTONCES, don Roberto, ¿ya está usted en condiciones de decirnos cuántos homicidios dolosos se cometieron en noviembre, como lo había prometido? -PERDÓN, madre Teresa, pero no los he pasado en mi libreta-.

-NO IMPORTA, dígamelos día por día, yo los voy anotando-.

-BUENO, a’i le voy, anótele:

1 de noviembre: 5.

2 de noviembre: 4.

3 de noviembre: 0.

4 de noviembre: 1.

5 de noviembre: 1.

6 de noviembre: 1.

7 de noviembre: 2.

8 de noviembre: 5.

9 de noviembre: 1.

10 de noviembre: 1.

11 de noviembre: 13.

12 de noviembre: 2.

13 de noviembre: 0.

14 de noviembre: 1.

15 de noviembre: 5.

16 de noviembre: 3.

17 de noviembre: 2.

18 de noviembre: 1.

19 de noviembre: 4.

20 de noviembre: 6.

21 de noviembre: 0.

22 de noviembre: 3.

23 de noviembre: 0.

24 de noviembre: 0.

25 de noviembre: 6.

26 de noviembre: 1.

27 de noviembre: 1.

28 de noviembre 4.

29 de noviembre: 1.

30 de noviembre: 7.

-A VER: 5, 4, 1… son 81 homicidios dolosos, entre 30 días, me dan un promedio de 2.7 homicidios diario, o sea casi 3, ¡Virgen Santa!-.

-Y ESO que en cinco días no hubo ni un asesinato, yo no sé por qué el David dice que la inseguridad va bajando, pero tres metros bajo tierra; tres asesinatos diarios no son para presumir reducción alguna de inseguridad, sobre todo si en lo que va del año han asesinado a balazos a 28 policías, o sea casi tres uniformados por mes-.

-AHORA FALTA saber la cantidad de personas que desaparecen forzadamente en el estado-.

-ES LO que más ocultan en este gobiernito, aunque con las Cédulas de Búsqueda se puede sacar un aproximado, hoy, por ejemplo, publicamos la privación ilegal de la libertad de: VÍCTOR ADRIÁN GUERRERO HERNÁNDEZ de 37 años, secuestrado desde el 26 de noviembre de 2024, en General Enrique Estrada, Zacatecas-.

-AHÍ ESTÁ otra falsedad: ¿no que ya no había secuestros en Zacatecas?, puro cuento del ‘Borrachín’, al igual que sus falsos cuatro ejes rectores para la prosperidad de Zacatecas-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.

Por La Madre Teresa de Chalchihuites Ignacio Sánchez González, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) dio a conocer los detalles del catálogo de bienes inmuebles aptos para arrendamiento, ante agentes afiliadas a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), así como miembros de Colegio de Valuadores de Zacatecas representantes de la CANACOZAC.

Lo anterior con la finalidad de ofertar dichos inmuebles a través del concepto de renta, para incrementar los ingresos de la dependencia y generar mayor estabilidad financiera tomando en cuenta las dificultades para pagar la nómina, así como aguinaldos y el pago correspondiente a pensionados y jubilados del Issstezac.

Sánchez González detalló que dicho organismo cuenta con 43 bienes inmuebles distribuidos entre los municipios de Jerez, Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas los cuales pueden ser utilizados para giros de comercio en sus distintas ramas, así como oficinas para diferentes tipos de negocios.

También señaló que el Issstezac cuenta con bienes inmuebles del orden residencial, industrial, y en algunos casos, terrenos cuyo avalúo comercial asciende a los 2 mil 400 millones 10 mil 706.27 pesos.

En este contexto, el funcionario destacó la importancia de que el instituto cuente con la colaboración de todos aquellos entes que tengan la posibilidad de unir esfuerzos para el rescate del mismo, por lo que, dependiendo del caso, serían los agentes inmobiliarios quienes apoyarán ofreciendo los bienes inmuebles mencionados para renta o venta.

Durante el evento, se proyectaron dos presentaciones mediante las cuales se dio a conocer el Sistema de Información Inmobiliaria, así como el catálogo de inmuebles susceptibles a renta o venta; asimismo, detallaron que la información precisa sobre todos los inmuebles mencionados se encontrará en la web oficial del instituto (www.issstezac.gob.mx), de esta manera cualquier persona interesada en adquirir un bien inmueble, podrá acceder al catálogo de manera virtual antes de contactar a algún asesor inmobiliario.