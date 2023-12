El Narco Tiene Infiltrados en Todas las Policías: JL Medina

“Están Involucrados en los Asesinatos de Uniformados”

Por Rubén Palomo Macías

José Luis Medina Lizalde, exdiputado federal y loca, aseguró a Página 24 Zacatecas -luego del asesinato del director de la Policía Municipal en Fresnillo, Antonio Soledad Pérezque las corporaciones de seguridad continúan infiltradas por el crimen organizado.

Señaló que las muertes de varios cientos de elementos policiacos es la consecuencia de dicha infiltración de la delincuencia.

“Hay mucha gente que ni siquiera pasó el examen de confianza y eso no le ha impedido laborar, mientras no se enfrente esa realidad no hay nada que esperar porque ellos son los que conocen el medio, los elementos locales son fundamentales pero no para enfrentarse al crimen organizado, para eso están el Ejército y la Guardia Nacional, son elementales para captar la información del ambiente, ellos saben y conocen lo que pasa porque los agentes federales son itinerantes, hoy pueden estar en Zacatecas y mañana estar en Quintana Roo”, apuntó.

El experimentado político aseveró que el gobierno tiene que entender esa situación y es por eso que no puede continuar la infiltración de la delincuencia, sin embargo, se reconoce que se están haciendo esfuerzos por fortalecer a los cuerpos municipales.

La mejora salarial es importante, el incremento de efectivos y el mejoramiento de equipo también pero se deben poner atención a los registros del Ministerio Público, que marcan que desde el año 2002 el Cártel del Golfo se aposentó en el estado.

“Este cartel inició su infiltración en las instituciones locales de manera silenciosa durante cuatro años y a partir de la guerra que inició Felipe Calderón comenzó la disputa por el territorio, el efecto cucaracha enfrentó a otros grupos criminales que venían por el control territorial.

Desde entonces Zacatecas no ha dado el paso fundamental y el que gobierna debe correr riesgos porque si seguimos indiferentes a que los grupos organizados tengan orejas en los cuerpos policiacos y en las oficinas adyacentes vamos a seguir cómo estamos, con la violencia que hace víctima a los propios agentes del orden”, finalizó.