Mi Jardín de Flores

En Zacatecas Reina la Impunidad

Por La Madre Teresa de Chalchihuites ‘Si queremos bienestar tiene que haber salarios dignos, si queremos bienestar tiene que haber trabajo digno, pero tiene que haber más que eso, el trabajador o trabajadora tiene que saber que tiene una vivienda digna, que tiene un transporte digno, que tiene una clínica, que tiene una escuela donde vayan sus hijos, por eso una parte le corresponde a la iniciativa privada, pero tenemos que garantizar entre todos que esa inversión genere bienestar’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 3 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

No me Gusta Decirlo, Pero se los Dije

“¿YA VIERON que una golondrina no hace el verano? -Abre don Roberto los comentarios-. Se los dije, regresaron los asesinatos: uno en La Zacatecana y el otro en el Hospital del IMSS; los narcos la volvieron a hacer: al primero lo secuestraron, lo torturaron, lo asesinaron a balazos y tiraron el cadáver en esa comunidad perteneciente al municipio de Guadalupe, que cada día está más inseguro, letal e impune.

“EN EL Hospital del IMSS de Fresnillo, se consumó el asesinato del tercer policía que el pasado jueves 30 de noviembre escoltaba al director de Policía Municipal, Antonio Soledad Pérez, como lo publicó oportunamente nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

“CON EL asesinato de Aarón García Piñón, aumentó a tres los policías que sufrieron el ataque armado en ese fatídico jueves 30 de noviembre.

LO QUE son las cosas: Aarón García, que contaba 43 años de edad, nació en la Ciudad de México y apenas tenía seis meses de haber ingresado a la Policía Municipal de Fresnillo, en donde las balas del narco lo asesinaron cobardemente”.

-LO HEMOS comentado aquí en muchas ocasiones: sabemos a que hora salimos de nuestras casas, pero con esta Inseguridad y violencia alarmantes, no sabemos si regresamos vivos; esto es peor que una guerra-.

-ESO SÍ, madre Teresa, siquiera en la guerra le dan un fusil de asalto y pues a ver de a cómo nos toca, pero así desarmados no hay espeta de salir con vida-.

-NI CON armas, el director Soledad y sus escoltas iban armados hasta los dientes, sin embargo no tuvieron chance de responderles, pues el ataque fue sorpresivo y letal, yo creo que alguien los traicionó y los puso.

“LOS NARCOS están infi ltrados en todas las policías y andan muy perros secuestrando gente de todas las edades: hoy domingo nuestro Diario publica la desaparición forzada de un hombre de la tercera edad: RAMÓN ZAMORA MARTÍNEZ de 76 años, de él no se sabe nada desde el 1 de diciembre de este 2023.

-PUES LA violencia y la inseguridad, continúan y no hay para cuando termine, pues como bien lo dice el diputado federal Miguel Ángel Torres Rosales: ‘El 95.4% de los habitantes de Fresnillo, se sienten inseguros, por el resultado de la pésima estrategia para combatir la delincuencia’, y abundó: ‘UN ROTUNDO fracaso ha sido la estrategia para la contención de la delincuencia organizada y disminución del índice delictivo en la entidad: lamento los asesinatos del director de Seguridad Pública de Fresnillo, Antonio Soledad Pérez; un agente policiaco y un binomio canino de la unidad K9, así como un civil, durante la reciente emboscada perpetrada por un grupo armado de Fresnillo’.

“EL DIPUTADO federal por Zacatecas desmintió a David: ‘No es cierto que los delitos van a la baja’, y subrayó que ‘el Mineral se ubica en la primera posición a nivel nacional porque -reiteró-Fresnillo está ubicado en primer lugar a nivel nacional porque el 95.4% de sus habitantes se sienten inseguros porque este gobierno es pésimo para aplicar una buena estrategia para combatir a la delincuencia’.

-¡VÁLGAME DIOS, pero si el señor diputado barrió y trapeó con don David y, como dicen los jóvenes aquí en Chalchihuites, ‘le dio hasta para llevar’; ojalá y don David reaccionara y le pusiera más trabajo e inteligencia a la seguridad, ya es tiempo que cumpla con lo prometido, ya pronto se van a cumplir dos años tres meses en el poder y lo único que se ve es un retroceso, y no sólo en la seguridad sino en la economía, porque ¿cómo es posible que en vez de que aumente el empleo, baje? Zacatecas es el único estado del país que perdió empleos en octubre-.

-CREO QUE eso no sucedió ni con el ‘RaTello, porque con el nariz de cacahuate, Zacatecas estaba muuuy mal, pero llegó el David y le dijo: ‘Quítate que a’i te voy’, y valió gorro, no por nada desde que el David llegó a Palacio de Gobierno está califi cado como el peor gobernador de México; ¿y qué más le dijo el Miguel al ‘Borrachín’? -LES LEO la nota enviada por el diputado Torres a nuestro Diario, publicada ayer sábado: ‘EJEMPLO de sus aseveraciones es el homicidio del director, registrado la tarde del jueves, cuando iba a bordo de una patrulla y acompañado por elementos policiacos viajaba por Paseo del Mineral, una de las avenidas más importantes de la ciudad, momento en el que fueron atacados, siendo este un hecho artero que no tiene antecedentes.

‘HIZO hincapié en que ese ataque delictivo estuvo dirigido al corazón del monrealismo, pues en los últimos años esa familia fresnillense ha gobernado su tierra y hoy lo hacen también en todo el territorio estatal.

‘AL CONTRADECIR las afi rmaciones del gobernador David Monreal en el sentido de que el índice delictivo va a la baja, indicó que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en el tercer trimestre del 2023, ubica a Fresnillo como la ciudad donde sus habitantes se sienten más inseguros, con el 95.4 por ciento; y la capital zacatecana está en la tercera posición con el 92.1.

‘ES DECIR, casi toda la población de ambas ciudades se siente insegura, percepción que por casi tres años continuos se mantiene y las ubica en las primeras posiciones nacionales, explicó Miguel Torres, al indicar que en el top también se encuentran Ciudad Obregón, Uruapan, Naucalpan de Juárez y Toluca, todas están entre los lugares con mayor percepción de inseguridad en México.

‘EL PLAN Zacatecas II para garantizar la seguridad en la entidad fue un fracaso, así lo ratifi có el tiempo y confi rmó lo señalado por el legislador cuando dijo que dicha estrategia, anunciada con bombo y platillo por las autoridades estatales, no serviría de nada, pues los planes sin estrategia y sin presupuesto difícilmente dan buenos resultados.

‘EL FORTALECIMIENTO de la seguridad y la pacifi cación de Zacatecas sólo está en la imaginación de quien hoy nos gobierna’, enfatizó el diputado federal, quien envió sus condolencias a los familiares de los agentes fallecidos e hizo un reconocimiento a las y los elementos que sin herramientas necesarias arriesgan su vida en defensa de la seguridad de la ciudadanía’.

“HASTA aquí la nota del diputado federal Miguel Ángel Torres Rosales, ya me imagino lo enchilado que se va a volver a poner David cuando lea la columna”, a ver si no nos vuelve a hackear”.

-SÍ ME di cuenta que nos hackeó el ‘Borrachín’ por algunas horas, pero pues es peor para él-.

La Profunda Corrupción del Poder Judicial

-SON VARIAS las ocasiones en que don David se refi ere a la profunda corrupción que impera en el Poder Judicial, y me extraña que don Arturo Nahle, tan quisquilloso que es, no se manifi este-.

-A MÍ también, porque con el ‘RaTello’, hasta el presupuesto le reclamaba, es bravo el chaparrito-.

-CUANDO de dinero se trata, sí; lo demás no le interesa porque podría incomodar a David y levantarle la canasta, entonces, calladito, le va más bonito, porque si le responde al ‘Borracho de Palacio’, de seguro le recorta el presupuesto-.

-AHHH… esa es la razón; es creíble, aunque yo me inclino por lo evidente: es tanta la corrupción que existe en el Poder Judicial, que don Arturo no puede defender lo indefendible-.

-EN SÍNTESIS: en Zacatecas ha muerto el Estado de Derecho, si tienes dinero o poder, puedes hacer lo que quieras y ahí están las pruebas fehacientes: Julio César Chávez Padilla, exalcalde de Guadalupe, en complicidad con su esposa, María de Jesús Solís Gamboa, alias Susy, asesinaron al abogado Raúl Calderón Samaniego hace casi un año y el infl uyente político monrealista sigue sin ser detenido.

“BENJAMÍN Medrano Quezada, excoordinador de la Fenaza defraudó al Patronato 60 millones 100 mil pesos y sigue libre.

“JAU RAMÓN Márquez Cereso, titular de Protección Civil estafó millones de pesos a empresarios y comerciantes y está en la Ciudad de Mexico derrochando lo que con descaro robó.

“ALEJANDRO Tello Cristerna robó al erario dos mil 900 millones de pesos en su último año como gobernador y David, que amenazó con meterlo a la cárcel, le peló un canasto de tunas.

“UN HIJO del gobernador David Monreal encabezó una golpiza con pies y manos al estudiante de Prepa, Jorge Iván Álvaro Correa, provocándole la muerte y el junior ni siquiera ha declarado; y me dicen que tienen amenazada a la familia y a sus amigos, por lo que, por miedo a las amenazas, mejor guardan silencio.

-AHÍ ESTÁ: en Zacatecas reina la impunidad porque no hay Estado de Derecho; ninguno de los tres poderes lo respeta, ¿no acaso el diputado Ernesto González Romo, denunció un desfalco cometido por diputados de la anterior legislatura por 200 millones de pesos, mediante “la estafa legislativa”, y nadie ha hecho nada para castigar ese millonario robo en despoblado? -ESTE gobierno apesta a putrefacción y el David tan campante-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.