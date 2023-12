Mi Jardín de Flores

Si no le Hacen Caso a Nahle…



‘Tal vez es el equipo de David Monreal o decisiones equivocadas que se han tomado. Se ha mencionado mucho esto de la ‘herencia maldita’ pero hay que considerar que las herencias terminan cuando se va el que la deja y quien toma las riendas debe de hacer correcciones con la toma de buenas decisiones, cosa que no ha sucedido’: Salvador Cisneros Garza.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 4 de Diciembre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Gobierno Llorón

HACE unas semanas el gobierno de don David Monreal, me alarmó con la noticia de que para el próximo año (2024), el Presupuesto de Egresos para Zacatecas será menor al actual.

TODAVÍA ayer, el señor secretario de Finanza, don Ricardo Olivares Sánchez, dijo que fi nancieramente 2024 sería un año más difícil que el actual, entonces pensé en los cientos de miles de nuestros paisano que comen una sola vez al día y me dije: Dios de mi Vida, los pobres serán más pobres y… ¿qué irá a pasar?, ¿nos vamos a comer unos a otros?

PERO ahora me doy cuenta que no es así: que la Federación nos enviará para 2024, un Presupuesto mayor que el de 2023. ¿Alguien recuerda de cuánto fue el Presupuesto para este año?

-SI -CONTESTA doña Petra a bote pronto-: lo tengo bien presente, es por 36 mil 812 millones 548 mil 822 pesos ($36,812,548,822), más otros ingresos extraordinarios que envió mi ‘cabecita de algodón’, que no registré-.

-BUENO, pues para el próximo año, 2024, el Presupuesto será por $38mil 671 millones 3 mil 668 pesos, o sea, recibiremos casi dos mil millones de pesos más, por eso digo que el de don David, es un gobierno llorón-.

-ASÍ LO viene haciendo desde que era candidato, puro lloradero, pero al gobierno federal no puede chamaquear, pues le tiene bien medida el agua a los camotes y como deben de conocer la voracidad de David, pues lo traen a mecate corto, para que no robe tanto, porque los Monreales son buenos para la transa, el hurto, por eso están súper millonarios-.

-ES CORRECTA su observación, doña Petra -toma la palabra don Roberto-, pero David llora para pagar menos a proveedores de bienes y servicios, a quienes les dice que por falta de dinero tendrán que hacerle un descuento mayor, de lo contrario no habrá negocio, y ahí es donde la puerca torció el rabo, porque las obras de construcción se elaboran con pésimos materiales y hacen los trabajos de mala calidad para poder tener algo de utilidad: vean las carretera que comenzaron a encarpetar en 2021, ya están otra vez con baches, ¿por qué? Pues por la mala calidad de los materiales y el trabajo de ‘a’i se va’, pues no pagan lo que debe de ser: es un vicio muy cabrón.

¿Qué Pasaría con Aquella Demanda?

-POR CIERTO, ¿qué pasaría con aquella querella que don Arturo Nahle interpuso en los primeros días de marzo del presente año, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), por la pésima construcción de dos juzgados, en la mera capital del estado?-.

-PUES QUE yo recuerde, el chaparrito hizo gran escándalo que duro una semana, pero luego se apagó y nadie ha dicho esta boca es mía-.

-DESGRACIADAMENTE, volvemos a lo mismo: Zacatecas, es tierra de impunidad-.

-DON ARTURO, lo recuerdo muy bien, estaba que echaba chispas, pues la obra que denunció está muy mal hecha, que tiene muchas defi ciencias, según lo denunció, y que costó al erario 20 millones 290 536 pesos 95 centavos, exactamente.

“LA obra se efectuó en el ‘desgobierno’ de don Alejandro Tello Cristerna, y don Arturo develó a los principales culpables del multimillonario fraude: la Constructora Sahara, S.A.de C.V., representada por un señor llamado Francisco Javier Bañuelos Acuña.

“NUESTRO Diario Página 24 publicó el 3 de marzo de este año, que todo comenzó el 30 de junio de 2017, día en que se fi rmó un convenio entre el Poder Judicial y Gobierno del Estado, representado por don José Francisco Ibargüengoytia Borrego, en aquel entonces secretario de Infraestructura; y don Arturo abundó:

‘ACUDIMOS a principios de 2019 a la inauguración de los juzgados y resulta que era un solo nivel. No es una torre de seis pisos, la torre de seis pisos no existe. Es una planta baja con dos juzgados, muy feos, muy mal hechos, pero evidentemente esos la respuesta que nos dieron fue que la mayor parte del dinero se fue en los cimientos porque va a ser una torre que requiere de cimientos fuertes que soporten seis niveles. En ese momento nos pareció una explicación lógica. Los 20 millones de pesos están enterrados en cimientos’

“PASARON los días, los meses y los años:

‘EL 8 de febrero del año en curso -continúa Nahle-se hizo un recorrido al edifi cio para realizar una inspección visual del sótano y revisar la condición. Se observan grietas y fi suras de los encamisamientos, lo cual nos advierte lo defi ciente de la construcción, por lo tanto, se concluye por inspección que las pilas de cimentación del edifi cio no son aptas para resistir la construcción de otras plantas. O sea, no hay cimientos que resistan, ni siquiera, un segundo piso’.

“CONTÓ el presidente del Poder Judicial que contrató a un supervisor de obra y le reportó que ‘estaba mal la cimentación y recomendó su demolición, pero no se le hizo caso.

“TOTAL que la susodicha obra es un reverendo y multimillonario fraude, y viendo a los reporteros preguntó: ‘¿ME QUEDO CALLADO?’, y él mismo se contestó: ‘No, yo estoy cumpliendo con mi obligación de venir a denunciar y que la Fiscalía investigue quién autorizó y quién construyó; quién pagó, quién solapó, quién encubrió y quién causó este quebranto que no es menor, son 20.2 millones de pesos’, “YA PARA terminar, dijo que acudiría ante la Secretaría de la Función Publica, o sea con la señorita livenviada Humbelina Elizabeth López Loera, pero pues han pasado 10 meses y don Nahle ya no ha dicho nada”.

-A LO mejor dice que pa’qué se mete en broncas, si en este desgobierno se solapa no sólo la corrupción sino la impunidad-.

-¡QUÉ BARBARIDAD!, con esos más de 20 millones de pesos, las cobijas, abrigos y chamarras que se podrían comprar para abrigar a los miles de zacatecanos que no tienen con qué hacer frente a este invierno que amenaza ser el más crudo de los últimos años; en fi n, don David no sabe escuchar al pueblo y se carga al lado de la corrupción y la impunidad, nomás fíjense: si no le hacen caso al titular del Poder Judicial, ¿le harán caso a Juan Pueblo?-.

-CLARO que no-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.