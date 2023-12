En Morena Zacatecas no Cabe el PT: Rubén Flores

“Tampoco Habrá Alianza con MC; no Tiene Plataforma Clara”

Por Rubén Palomo Macías

Rubén Flores Márquez, presidente estatal de MORENA, aseveró a Página 24 Zacatecas que no buscan una alianza con el Partido del Trabajo (PT) ni con Movimiento Ciudadano (MC) en el próximo proceso electoral de manera local.

Además señaló que el Partido Verde (PVEM) ha ayudado a la construcción del movimiento de forma federal y de forma local.

“Tendremos un diálogo con los integrantes del PVEM con un diálogo cordial recordando que nuestro movimiento pugna por las nuevas generaciones y habrá que buscar perfiles que renueven la política, la cual nos enseñó el presidente Andrés Manuel, yendo puerta a puerta y casa a casa del ciudadano de a pie que nada le pide a los políticos de siempre, a quienes se han enquistado en la política.

Habremos de respetar el método de la encuesta y nosotros en la mesa pediremos el respeto y el respaldo a que Morena debe llevar mano porque es donde la militancia se refugia a tener acceso a los cargos, defenderemos al militante”, aseveró.

Rubén Flores dijo que de ninguna manera cabe una alianza con MC por ser opositores en los últimos años, además calificó de oportunistas a miembros de dicho partido y no se les encuentra una forma.

“Traen personajes que luego ya no están, no tienen una plataforma muy clara, se avocan más a la clase media que estaba con el PRI y con el PAN que a un tema de progresismo y en lo local no creo que haya lugar para Movimiento Ciudadano”, aseveró.

Respecto al PT Rubén Flores refirió que en términos locales no se irá en coalición ya que no han mostrado una apertura y al contrario han estado aferrados al tema de lo federal.

Calificó como amague las acciones del PT y dijo que eso no se va a permitir.

“Además ya lo habíamos dicho, a veces la hacen de oposición en el legislativo, en las plazas públicas y no creo que habremos de llegar a algún acuerdo.

Tenemos que privilegiar el movimiento y la transformación ya que hay aliados que sí nos permitan transitar en el objetivo común que tiene Zacatecas”, remató.