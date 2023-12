Mi Jardín de Flores

Dueños de Zacatecas y de Morena

Por La Madre Teresa de Chalchihuites



Yo di una lucha franca en contra del Fiscal de Morelos, nada menos y nada más porque encubrió un feminicidio. La oposición se llena la boca por decir que lucha por los derechos de las mujeres, por erradicar la violencia y a la hora del contubernio no hacen nada’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 5 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

La Diferencia Entre Claudia Sheinbaum y David Monreal

HOY MARTES en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, aparece la virtual candidata de nuestro partido a la Presidencia de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, recordando que ‘yo di una lucha franca en contra del Fiscal de Morelos (don Uriel Carmona Gándara), nada menos y nada más porque encubrió un feminicidio. La oposición se llena la boca por decir que lucha por los derechos de las mujeres, por erradicar la violencia y a la hora del contubernio no hacen nada’, y desde que me enteré me dio mucho gusto su actitud de no permitir tal injusticia y el señor fi scal no sólo fue encarcelado, sino cesado de su cargo, con esta actuación terminó por convencerme que ella es la mejor opción para suceder a don Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Gobierno de Mexico.

-ES UNA gran mujer la Claudia Sheinbaum, una estadista, no por nada mi ‘cabecita de algodón’ le tiene mucha confi anza y fe, ella fue de vital importancia en la construcción del segundo piso del Periférico de la Ciudad de México, por lo que ahora será la encargada de construir el Segundo Piso de la 4T-.

-MUY BUENA la acción de la Dra. Sheinbaum, de lo contrario el asesinato de Ariadna Fernanda López, cometido por Rautel Astudillo en la Ciudad de México, y tirado su cadáver en el estado de Morelos, hubiera quedado impune; y eso le dio a la Dra. Sheinbaum más credibilidad y confi anza-.

-ESO ES cierto y lo publicaron muchos medios, incluyendo nuestro Diario, ¿se imaginan si el David hubiera actuado así en contra del ‘RaTello’, de los asesinos Julio César Chávez Padilla y su vieja ‘La Susy’, el Benjamín Medrano Quezada, que robó más de 60 millones de pesos al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, al Jeu Ramón Márquez Cerezo, que estafó millones de pesos a empresarios y comerciantes; el Alejandro Tello Cristerna, que robó al erario dos mil 900 millones de pesos, en el último año de su quinquenio, además de darles cárcel a los parranderos jovencitos junior que golpearon con pies y manos al estudiante de prepa, Jorge Iván Avila Correa, quien posteriormente murió por la golpiza?, ahorita el David estuviera mejor califi cado, y habría confi anza en él, pero como es encubridor de asesinos y corruptos, por eso está califi cado como el peor gobernador de Zacatecas-.

“PERO como dice mi comadre doña Ceci, esposa de don Roberto: ‘El que es cabrón, es cabrón’, y no creo que el David, a sus más de 57 años de vida, vaya a cambiar, los políticos como él, a esa edad, son más corruptos y libidinosos, así también es el ‘Monris’, a quien no se le va una y, pa’que le salgan gratis, les consigue un hueso en el servicio público o, cuando menos, una aviaduría-.

-POBRE de doña Marichuy, ¿cuántas vergüenzas y humillaciones no ha de haber pasado, con ese tren de vida que lleva don Ricardo?-.

-UUU… ese sí es gallito, no se le va una del corral, además es muy labioso y rápidamente las convence; en cambio, el David, es medio pendejón para los amoríos, necesita que alguien se las consiga, pero de a ‘grapa’, como lo hacía el Benjamín, quien contrataba a las artistas para el Palenque de Fresnillo, con una lana extra, a cambio de un acostón con el David; por eso no lo aprehenden, porque es capaz de que hasta tenga videos de esos llamados XXX.

“SI CUANDO el David le rozó las pompas a la Maestra Chío, se armó un escándalo, ¿se imaginan si salieran a relucir las aventuras del David cuando era el amo de Fresnillo y las artistas del Palenque de la Feria tenían que hacerle tuturú tururú?, ¡ufff, no se la acababa!-.

Todo el Poder

-PODRÁN decir que elucubramos, pero aquí en este espacio hemos comentado que no sólo el territorio zacatecano está en poder de los Monreales- principalmente de Ricardo, David y Saúl y, por supuesto, toda su prole- sino hasta Morena-.

-DESAFORTUNADAMENTE así es, el presidente estatal de Morena es Rubén Flores Márquez y el secretario general Mario Alberto Casas Valadez, hijos putativos del Monrealismo que, ahora, obedeciendo las órdenes de David, han echado fuera de la alianza local al Partido del Trabajo que, como lo hemos comentado aquí en este espacio, fue la institución política que llevó a la Presidencia Municipal de Fresnillo a David-.

-BUENO, pero a nivel nacional continúa la alianza, ¿no? Porque además, don Gerardo Fernández Noroña, senador de la República por el PT, es parte del equipo de campaña de la Dra., y que le tiene aprecio porque no para de defenderla, cada vez que la ataca la jauría de ‘La Gelatina’-.

EFECTIVAMENTE, por eso se ve doblemente mal, que David la emprenda contra el PT, cuando además, necesitamos los dos tercios de los votos del Congreso de la Unión para tener mayoría absoluta y así poder reformar el Poder Judicial que está putrefacto, pero como decimos: los dueños absolutos de Zacatecas y de Morena aquí, son los Monreal, y no nos queda otra cosa que hacer que asumir nuestra responsabilidad y reconocer nuestra culpa-.

-ACHIS, ¿por qué? Nosotros actuamos de buena fe, lo apoyamos, pero el pinche Borrachín fue el que falló, nosotros somos víctima de su engaño, pues como dijo doña Jesusita cuando le ofrecieron un cigarro… -¿QUÉ DIJO?-.

-‘EL QUE chupa es Cuco, yo no!; así es que el que gobierna es David, no nosotros: nosotros también somos víctimas; no sabíamos que sus promesas y compromisos eran meras mentiras-.

Regresan los Narcos a Jerez

“HOY MARTES 5 de diciembre nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la Cédula de Búsqueda de la jovencita JOSELYN CAMARGO ATAYDE de 16 años, desaparecido forzadamente en Jerez de García Salinas, Zacatecas, el 2 de Diciembre de 2023.

“TAMBIÉN nos informa que un grupo de ‘RaTellos’, armados hasta los dientes, que asaltaron al conductor de una fl amante camioneta Honda CRV, le robaron todas sus pertenencias y su costoso vehículo, esto sucedió en la carretera federal 23, en territorio de Jerez, a la altura de la comunidad El Moral”.

-¿NO QUE la criminalidad ha bajado?-.

-UNA COSA es lo que digan los amanuencdd de David, y otra la realidad-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.