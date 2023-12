Mi Jardín de Flores

David Monreal, un mar de Mentiras

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Mi único anhelo y mi sueño es ser el mejor Gobernador que haya tenido Zacatecas’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 6 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Movimiento Ciudadano Invita a Combatir el Pésimo Gobierno de David

HOY MIÉRCOLES, doña Ana María Romo Fonseca, aparece en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, para invitar a nuestros lectores a sumarse a las fi las de Movimiento Ciudadano (MC), para reforzar el proyecto del partido ahora llamado ‘Fosfo, Fosfo’, para combatir el pésimo gobierno de don David en donde impera el desempleo, el pésimo servicio salud y la corrupción entre otras problemáticas, ¿qué les parece?

-BUENO, dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, pero en lo personal, seguiré luchando desde dentro de mi partido, porque yo coincido con el proyecto de nación de mi cabecita de algodón-.

-ES CORRECTO: desde adentro podemos hacer más por Zacatecas que fuera de nuestro partido, los Monreal se la van a pellizcar, por eso es importante que ya no sigan ganando espacios, Morena somos todos, no sólo os Monreales, que nos han fallado bien gacho-.

-PUES SÍ, ahí están los pobres productores de frijol que perdieron todo lo invertido para sembrar y la terrible sequía toda la arruinó, ni siquiera sacaron forraje, y don David no movió ni un dedo para que Zacatecas sea declarado estado de emergencia y vengan los apoyos, por eso dicen que el señor gobernador es ‘insensible a los problemas del campo’-.

-LA VERDAD, no es sólo el campo, sino en todos los rubros: lo del campo es atípico, aquí el gran problema es la inseguridad, la violencia, la criminalidad, y el estado no mejorará si antes no se combate ese fl agelo, porque ahora el propietario de la secretaría general de Gobierno, el Rodrigo Reyes ‘Mugrera’, salió a decir que Fresnillo ya está recuperando la seguridad en más de 60%, jajaja, sí, como no.

“TAN SEGURO es el Mineral que la semana pasado acribillaron al director de la policía municipal, Antonio Soledad Pérez, y a dos policías más, y otro permanece grave en el Hospital del IMSS, si Fresnillo fuera seguro, no andarían los narcos matando policías, Zacatecas es de los estados en donde los narcos más uniformados se han echado, entonces que el ‘Mugrera’ no diga mentiras quesque Fresnillo ha reducido la inseguridad más de 60%, que no sea mamón-.

-LA GRAN decepción es don David, quien en campaña y el día que tomó posesión del gobierno del estado, dijo que su sueño era convertirse en el mejor gobernador que ha tenido Zacatecas, pero hasta ahorita no ha cumplido y ya la semana que viene cumple dos años y tres meses como titular del Poder Ejecutivo.

“DON David no es el mismo de campaña, tampoco el de aquel domingo 12 de septiembre cuando tomó posesión, subrayando con vehemencia: ‘MI ÚNICO anhelo y mi sueño es ser el mejor Gobernador que haya tenido Zacatecas’.

“Y NOS falló en todo, por eso quiero subrayarlo y recordar ese domingo 12 de septiembre de 2021, en que tomo posesión y con ello renacieron las esperanzas de que, en efecto, don David ‘sería el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas’, pero poco a poco fue mostrando el cobre, permítanme leerles lo que nuestro Diario Página 24 Zacatecas publicó al respecto: EN SU primer mensaje como Gobernador Constitucional, David Monreal subrayó que hoy inicia la transformación de Zacatecas con una nueva gobernanza, por lo que convocó a todos los sectores sociales a un gran pacto de unidad y de trabajo para recuperar la tranquilidad y paz que, legítimamente, reclama y merece el pueblo de Zacatecas.

AL RENDIR protesta como Jefe del Poder Ejecutivo, en Sesión Solemne de la LXIV Legislatura del Estado y de cara a la ciudadanía, el mandatario recalcó que en la entidad inicia la transformación que comenzó hacer tres años en el país con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

ASIMISMO, agradeció la confi anza y el respaldo que le brindó la ciudadanía el 6 de junio y, ahora, con todo su esfuerzo, honrará su voluntad.

AL ADMITIR que la lucha por lograr la transformación no será fácil, porque el estado se encuentra inmerso en la bancarrota, con una grave crisis fi nanciera y de violencia, David Monreal ofreció poner como prioridad el tema de la seguridad, con políticas públicas enfocadas en recuperar la paz social.

‘EL MOTOR que me impulsa es el amor inmenso a nuestro estado; por eso, convoco a todos los sectores sociales, campesinos, maestros, amas de casa, empresarios a materializar juntos las ideas de la transformación que nos tienen aquí’, expresó en el Palacio de Convenciones, sede designada para esta ceremonia solemne.

AL EJERCER los más altos valores que ha adquirido en su familia, el mandatario estatal invitó a todos los sectores a convertir a Zacatecas en un protagonista de desarrollo nacional, ya que así se ha demostrado a través de la historia, pues ha dado rumbo y destino al país.

‘ZACATECAS tiene un cielo bondadoso, un suelo fértil y un subsuelo rico, pero, el principal recurso son las y los zacatecanos, que tienen temple a prueba de todo, con mujeres y hombres que diariamente se levantan para, de sol a sol, demostrar que el trabajo todo lo vence’, dijo.

DAVID MONREAL asentó que llegó la nueva gobernanza a Zacatecas, después de una larga lucha que nada ni nadie pudo detener, con un movimiento unido, con anhelos de justicia social y con el respaldo de un pueblo valiente que apostó a que las cosas se hagan bien.

ANTE REPRESENTANTES e integrantes de los Poderes Judicial y Legislativo, así como de las Cámaras de Diputados y Senadores, como Ricardo Monreal Ávila y Olga Sánchez Cordero, el Gobernador dijo que comparte ese sueño de miles de zacatecanas y zacatecanos que dedican sus vidas a construir un estado donde todas y todos puedan vivir felices y en paz; por ello, en un acto de fe y esperanza, no desperdiciará esta oportunidad para fortalecer la democracia en el estado.

HARÁ LO QUE esté a su alcance para evitar la regresión al autoritarismo y, en su debido tiempo, llevará a cabo las acciones legales necesarias para someterse a la revocación de mandato, con lo que se pondrá fi n a la simulación del pasado, de que, si no cumplían, se iban, pero que nunca se llevó a la práctica.

VAMOS a demostrar que no somos iguales, ni escatimaremos, ni regatearemos en esfuerzos para lograr un estado más equitativo. No hay varios Zacatecas, es uno solo. El reto es mayúsculo, pero el éxito se verá refl ejado en la capacidad de generar mejores oportunidades de empleo y dar paso a un desarrollo económico justo.

PARA LOGRARLO, en la administración 2021-2027 se desarrollarán cuatro ejes rectores: minería, turismo, campo y la industria, en los que, en conjunto con la iniciativa privada, se buscará que las inversiones generen empleos de calidad y que, por consiguiente, la riqueza se distribuya equitativamente.

DAVID MONREAL asentó que no es el mejor momento para gobernar, pero sí para sacar la casta y demostrar de qué estamos hechos los zacatecanos y lograr la transformación. ‘Se acabaron los tiempos del infl uyentismo como método de enriquecimiento y se dará paso a una administración con espíritu de servicio’, afi rmó.

SEGÚN LA primera etapa de transición, añadió, existen fi nanzas públicas en quiebra, una deuda con máximos históricos y los pocos recursos disponibles en el presupuesto ejercidos de manera poco efi ciente; ‘recibimos un estado frente a una emergencia social’.

LA ECONOMÍA, ahora golpeada por la pandemia, agregó el Gobernador David Monreal, ha estado estancada en los últimos 11 años, y el Gobierno no tiene recursos que el retiro de los adultos mayores no está garantizado.

AL DAR una radiografía del estado, señaló que el instituto de pensiones, el Issstezac, después de haber sido criminalmente desfondado, está en quiebra; la seguridad pública se encuentra en el peor momento y los salarios apenas alcanzan para sobrevivir, además de que no se cuenta con recursos económicos para pagar la quincena del sector educativo.

EN PRESENCIA de Verónica Díaz Robles, titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Zacatecas, David Monreal recalcó que la infraestructura carretera está destruida, el campo abandonado, las deudas rebasan por mucho los ingresos y las fi nanzas de los municipios están deshechas; ‘en resumen, nuestro estado agoniza’, aseveró.

ANTE ELLO, pidió a las y los maestros, a la gente del campo, deportistas, comunidad científi ca y cultural, mujeres, sectores indígenas, académicos, empresariado y a todo el pueblo de Zacatecas en su conjunto a caminar en unión y en comunión social; ‘no me dejen solo en esta lucha, recuperemos la esperanza de un Zacatecas más próspero’.

MONREAL Ávila dijo que será un Gobernador cercano a todas y todos, que verá de frente, ya que ‘mi único anhelo y mi sueño es ser el mejor Gobernador que haya tenido Zacatecas’.

OFRECIÓ TOMAR medidas urgentes y hacer un profundo rediseño de la administración pública, que apueste por eliminar los gastos innecesarios y con un combate frontal a la corrupción y a terminar con los lujos de la alta burocracia, para dar paso a los hechos que logren la Cuarta Transformación del estado.

EL MANDATARIO en funciones estuvo acompañado por su esposa e hijos, hermanos, gobernadores, alcaldesas y presidentes municipales electos y en funciones; por Mario Delgado Carrillo, dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como por representantes de las fuerzas armadas.

-PURAS mentiras, fue un resumen de su campaña electoral, malvado engañó a la mayoría del electorado-.

-Y SIGUE, todos los días lo sigue haciendo, por eso continúa en el último lugar, tenemos al peor gobernador del país-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con dios y María Santísima de Guadalupe-.