“Es Urgente que David Renuncie, Zacatecas es un Estado Fallido”

Que se Nombre un Gobernador Interino: Adame

Por Nallely de León Montellano

Ante la crisis que enfrenta el estado de Zacatecas en sus diferentes rubros sociales, Faustino Adame Ortiz, integrante del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), comentó a Página 24 Zacatecas la importancia de que el gobierno estatal implemente programas de apoyo para las personas de las comunidades más alejadas, así como la ciudadanía en general a efecto de mitigar dichas problemáticas.

En este sentido, Adame Ortiz, se sumó a otras opiniones ciudadanas que señalan a David Monreal Ávila como un gobernador indiferente e indolente, y señaló que Zacatecas es un estado ingobernable donde no existe atención hacia los diferentes problemas que enfrenta, por lo que, dijo, “en lugar de ir para adelante vamos hacia atrás, es un estado fallido, aunque no se quiera ver”.

Reclamó que “el gobernador anda en otras cosas, no le interesa Zacatecas , un claro ejemplo es que ni siquiera ha declarado al campo zacatecano como zona de desastre, y ellos le llaman zona de desastre y dicen que están actuando, pero con esos programitas no hay campo ni semilla para el siguiente ciclo agrícola”.

Por ello, reiteró el llamado a l gobernador David Monreal Ávila a renunciar s i es que no t iene la capacidad de realizar gestiones en favor de la entidad, y a su vez se designe a un gobernador interino que trabaje en favor de la ciudadanía ya que, agregó, la ciudadanía también ha recibido malos tratos por parte de funcionarios de todos los niveles.

“Hay muchos temas, y necesitamos que se vean a fondo las cosas, ellos tienen sus altos salarios, pero abajo, para la gente no hay fuentes de empleo, no hay industria, en Zacatecas no hay ninguna empresa como en Aguascalientes, San Luis Potosí y otros estados vecinos; nosotros hemos tratado de que en Zacatecas haya una Aduana para que, entre el Tratado de Libre Comercio, porque Zacatecas no está en esos tableros”, finalizó.