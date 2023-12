Mi Jardín de Flores

Que se Vaya David y Pongan un Interino

Por La Madre Teresa de Chalchihuites



‘El poder sólo es virtud cuando se pone al servicio de los demás, para qué quiere ser uno diputado, ahí para los que se andan apuntado, o presidente municipal, para qué quieren ser [elegidos] si no es para servir a los demás. El poder es para eso, no es para servirse, de eso se trata el humanismo mexicano, de eso se trata nuestro proyecto’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 7 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Coincidimos con don Santiago Nieto

¿CUÁNTAS veces hemos comentado que es urgente que David limpie la policía y que utilice grupos de inteligencia para combatir la inseguridad, y el combate del narco, además de reformas al Poder Judicial?

-¡UY, pero si eso lo comentamos desde que don Alejandro Tello era gobernador!-.

-PERO con el David hemos sido más incisivos, porque en su gobierno aumentó la impunidad-.

-BUENO pues hay un servidor público federal que coincide con nosotros: Santiago Nieto Castillo, quien hoy jueves 7 de diciembre, escribe en su columna semanal, que publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘SI QUEREMOS mejorar la seguridad en México -inicia Santiago Nietohace falta perfeccionar el modelo de justicia existente, incorporando el uso de la inteligencia en el combate integral a la delincuencia, en particular la generada por el crimen organizado en diversas zonas del territorio, y que repercute innegablemente en la tranquilidad y seguridad de la población que le toca convivir con esta problemática a diario. Por lo que es necesario transformar el entorno de impunidad que impera alrededor de este fenómeno y que socava el Estado de Derecho:

‘POR ELLO -continúa Nieto- es esencial fortalecer la cooperación entre las agencias de seguridad y justicia que contribuyen a la prevención y combate de los delitos, y hacen del uso de la inteligencia su principal herramienta de trabajo. De manera que dicha cooperación ayude a redefinir los objetivos en la lucha contra los principales grupos delictivos del país y a focalizar los recursos humanos, materiales y económicos en aras de llevar los casos ante los tribunales con efectividad y restarles operatividad y financiamiento a las estructuras económicas de la delincuencia en el corto y mediano plazo, hasta su total erradicación. Y el éxito recae en la detección temprana de la delincuencia, he aquí donde el uso de la inteligencia es fundamental, con unidades de análisis de contexto y unidades de imputado desconocido y las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económicas (UIPES)’.

-PERO esto pareciera que para el David está escrito en chino, pues el fresnillense se defiende diciendo que el narco es muy ‘inteligente’, lo que quiere decir que la gente que tiene para combatir la violencia y la inseguridad está muy ‘pendeja’, ¿no?-.

-PUES allá él porque la gente cada vez está más convencida de que David tiene nexos y tolerancia con los narcos, recuerden que en la campaña electoral de 2021, aparecieron colgadas varias narcomantas con su foto y la de un tal Audias Flores Silva ‘El Jardinero’, que decía:

‘GENTE DE ZACATECAS NO ESTÁN SOLOS SEGUIMOS TRABAJANDO PARA UN MEJOR ESTADO LIBRE DE SECUESTRADORES, EXTORSIONADORES Y VIOLADORES QUE SOLO DAÑAN A LA SOCIEDAD, DAVID MONREAL LE DIO ACCESO AL CJNG LIDERADO POR AUDIAS FLORES SILVA “EL JARDINERO” QUIEN SECUESTRA Y EXTORSIONA PARA PAGAR SU CAMPAÑA A GOBERNADOR. EN LOS TERRENOS DEL SR. MAYO ZAMBADA NO SE PERMITE EL SECUESTRO, ROBO O EXTORSIÓN ATTE CDS

#ELPUEBLOSECUIDANOSEROBA

#ZACATECASTERRITORIOMZ

#OPERATIVOMAYOZAMBADA

“CLARO ESTÁ que David negó tal versión y hasta puso una demanda penal en contra de quien o quienes resulten responsables pero todo quedó ahí: han pasado más de dos y medio años y ya no volvió a informar nada al respecto”.

-LA SITUACIÓN es que los malos organizados e ‘inteligentes’ sí tienen sus servicios de inteligencia, porque cuando van a arrancarles las vidas a sus víctimas, saben muy bien a qué hora y en que lugar pueden hallarlas y ultimarlas; entonces ¿por qué nuestras policías no utilizan sus servicios de inteligencia y sorprender a los malosos en sus guaridas y van con toda la fuerza del estado a detenerlos, así lo han hecho con muchos de los malos, como lo hicieron hace poco con el peligroso Nini en Sinaloa?-.

-PUES por eso ‘el pueblo sabio’, como bien lo dice mi ‘cabecita de algodón’, sospecha que el David, como lo pensó del ‘RaTello’, vendió la plaza al narco.

“Y NO es que sea adivina, pero el sentido común me dice que los policías continuarán siendo asesinados por el narco, por lo que las autoridades deben de investigar dónde viven esos malditos y atraparlos, pero si el David no quiere entrarle al toro, que le deje la gubernatura a otro que si tenga huevitos para enfrentar a esas lacras que tanto han dañado al pueblo de Zacatecas.

-HAY MUCHA gente decepcionada por el ‘desgobierno’ de don David, incluso de izquierda que comulga con la 4T, y que apoyó su campaña electoral, como los integrantes del FPLZ; ahí tienen a don Faustino Adame Ortiz, tan decepcionado está que exige urgentemente ‘que David renuncie, porque Zacatecas es un estado fallido, y que el Congreso del Estado nombre a un gobernador interino’-.

-AHÍ también está otro monrealista: el Enrique Laviada Cirerol, quien está muuuy decepcionado del David, por lo que asegura que el único logro del ‘Borrachín’, es ser ‘una mala copia de AMLO’-.

-ESO SÍ: imita la voz de López Obrador y mueve las manos y los brazos como el Presidente lo hace, son acciones muy burdas; además Laviada, al igual que la mayoría de los capitalinos, está en contra de que David construya un segundo piso al bulevar.

“YO NO creo que lo haga, Amalita en su gobierno lo quiso hacer y muchos organismos se le fueron a la yugular, porque le daba en la torre a la arquitectura colonial de Zacatecas, por lo que tuvo que dar marcha atrás”.

-PUES qué de cosas. Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.