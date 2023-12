Policías, Quienes Tienen más Quejas en CDHEZ: Maricela

“Son 264 en el Sector de Seguridad Pública”, Revela

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado federal y estatal, José Luis Medina Lizalde, aseveró a Página 24 Zacatecas que en el tema de ataque a policías se debe ser muy responsable a la hora de hacer evaluaciones de la situación ya que es muy evidente que están cazando a miembros de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) quienes han tenido tiros de precisión y éxitos.

“El FRIZ ha elevado la capacidad de reacción inmediata y eso reta a las autoridades a diseñar un esquema de autoprotección de sus elementos, me inquieta que los estén cazando sorprendiéndolos con la misma indefensión con la que hemos visto caer a muchos policías municipales.

A muchos elementos se les ha tomado desprotegidos por 15 años de abandono a los cuerpos policiales locales con escaso financiamiento, escasa capacitación y poca contratación, esa indefensión se advierte en el asesinato del director de seguridad en Fresnillo y sus escoltas, ahora en el asesinato de un elemento del CERERESO”, apuntó.

Medina Lizalde señaló que tiene que plantearse de forma abierta que es lo que sucede en los asesinatos de policías ya que tal vez de esa forma se llegue a la conclusión de que son necesarios más recursos para protegerlos pero ni siquiera se sabe, porque los boletines no lo dan a conocer, si los elementos caídos portaban su equipo de seguridad personal.

“Creo que la omisión de esa información hace que continúe el escaso financiamiento a los cuerpos de seguridad y eso puede obedecer a razones políticas porque no quieren quitarle presupuesto a quien tiene de sobra para dárselo a quien lo necesita.

Me refiero a los gastos suntuarios que aún no se eliminan, me refiero a la falta de control de áreas que no están en supervisión como el presupuesto que tiene la legislatura, presupuesto que es muy sobrado para la labor que realizan”, remató.