Mi Jardín de Flores

Todas las Policías Infi ltradas por el Narco

Por La Madre Teresa de Chalchihuites Nosotros tenemos principios, tenemos causas, no ganamos la encuesta para traicionar al pueblo de México, tenemos grabados los principios de Morena, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca y al pueblo de México’: Claudia Sheinbaum Pardo.

Chalchihuites, Zac.- Viernes 8 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

“¡AHÍ ESTÁ la chingadera!” -truena don Roberto furibundo-, ahora asesinaron cobardemente al Jefe de Seguridad del CERERESO de Cieneguillas, Pablo Arteaga Córdova, lo acribillaron con 25 balazos ayer jueves a eso de las 7:00 de la mañana, cuando salía de su hogar, ubicado en la calle Ánfora, colonia Villa Fontana, en la cabecera municipal de Guadalupe. Obvio, los asesinos, como siempre sucede, huyeron con sospechosa facilidad y tranquilidad en un vehículo”.

-¡DIOS DE mi Vida, que angustia, pobre familia… pobre Zacatecas, con un gobierno tan inepto e insensible como el que tenemos!-.

-Y VAYA que es inepto -tercia doña Petra-, en dos años ya le mataron al José Silvestre Urzúa Padilla, general y coordinador de la Guardia Nacional; a varios comandantes de policía, al Antonio Soledad Pérez, director de la Policía Municipal de Fresnillo; al Pablo Arteaga Córdova, jefe de seguridad del CERERESO de Cieneguillas y a poco más de 100 uniformados: el David resultó peor gobernador que el ‘RaTello’-.

-Y EL gobernador nomás no reacciona, lo único que hace es encomendarse a Dios y a pretextar que los narcotrafi cantes son ‘inteligentes’; yo insisto: David debe de limpiar la policía, y utilizar sus servicios de inteligencia para ubicar el domicilio de los peces gordos del narco y atraparlos en su madriguera, no hay de otra, de lo contrario esta guerra no tendrá fi n.

“NO ES posible que David, con toda la fuerza del estado y el apoyo irrestricto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no pueda doblegar a una caterva de delincuentes, por más ‘inteligentes’ que sean, como él mismo lo reconoce.

“SI ELLOS investigaron el domicilio particular del Jefe de Seguridad del CERERESO y la hora que salía de su casa, ¿por qué su gobierno no investiga donde viven los peces gordos del narco y los aprehende? Son miles de militares, guardias nacionales, policías ministeriales, estatales, municipales y federales que tiene bajo sus órdenes, por qué no puede echar del estado o encarcelar a esa caterva de criminales que, en su mayoría, son de otras partes del país e incluso del extranjero? ¡Que no manche! Ahora sí como le dice Ricardo: ‘¡Levántate temprano y ponte a trabajar, David!’ “Y LA verdad no se necesita tanta ciencia para combatir el narco: con las detenciones que la policía municipal hace de los mininarcos que venden cocaína, crystal y mariguana a los viciosos, con eso tiene para comenzar a investigar a los criminales, es una cadena y ahí empieza el primer eslabón: ‘¿Quién te surte la droga?’, y ahí van eslabón tras eslabón hasta cerrar la cadena y tan, tan-.

-ENTONCES, ¿por qué no lo hacen?-.

-PORQUE hay un chingo de intereses, principalmente del índole económico y todo comienzan desde arriba, esa es la verdad y ejemplos aquí mismo los tenemos; la acusación que el Cártel de Sinaloa le hace a David, no es gratis, como en su momento también se lo hicieron a Alex, y no olvidemos como otros funcionarios de medio pelo estaban con un pie en el gobierno y el otro en el narco: “GUSTAVO Domínguez Saldívar, jefe de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), quien por cierto no aparece por ningún lado, después de que se fi ltró la información de que había sido detenido por elementos de la SEIDO, cuando cruzaba la frontera Matamoros, Tamaulipas-Brownsville, Texas; Gustavo Dominguez tenía orden de aprehensión por ‘enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y lavado de dinero’, pero luego desmintieron la información y actualmente no se sabe nada de su paradero ¿vive?, ¿se lo echaron para que no hablara cuántos de ‘arriba’ están metidos hasta las manitas en el narco? “JOHN WILLIAM Casara Luna, comandante de la Policía Estatal Preventiva, mejor conocido como ‘El Comandante Colombiano’, quien decomisaba droga a los narcos para luego venderla por su cuenta, hecho que quedó fehacientemente demostrado luego de que secuestró y asesinó al joven de 18 años, Iván Espino Colunga; lo que se supo de ese canalla narcopolicía es que lo atraparon y encarcelaron.

“OTRO NARCOPOLICÍA de alta peligrosidad fue el Gary, un asesino despiadado y sanguinario que debía varias vidas, entre ellas la del conocido abogado Juan Manuel Rodríguez González y la estudiante de Derecho Nayeli Nohemí, ambos ultimados a balazos el mismo día: el abogado al salir de su casa por la mañana, y la estudiante acribillada por la tarde en la propia Universidad Autónoma de Zacatecas, por la tarde.

“AFORTUNADAMENTE, aquí se cumplió aquella sentencia de que ‘el que a hierro mata a hierro muere’, y el Gary fue acribillado por sus propios excompañeros en un enfrentamiento tres años después cuando el narcopolicía conducía un vehículo acompañado de su madre.

“Y QUÉ decir de aquellos policías amafi ados con el narco que secuestraron al constructor Roberto Robles Cervantes, lo que provocó gran revuelo a nivel nacional, por aquella Carta Abierta dirigida a Alex, que publicó nuestro Diario Página 24, en enero de 2018, exigiendo la renuncia del entonces gobernador:

‘LOS ZACATECANOS -decía el escrito que causó gran revuelo- tenemos miedo de salir a trabajar, de llevar a los hijos a la escuela, de que los estudiantes no regresen a sus hogares, de convivir con amigos en restaurantes o bares, de salir a practicar algún deporte. En este estado tenemos miedo de vivir… la buena intención no basta para dar seguridad a los habitantes. No está cumpliendo su trabajo de gobernar adecuadamente en ninguno de sus rubros, hay muy poco trabajo, muy poca inversión (se entiende que nadie quiera invertir en un Estado fallido), inseguridad en aumento, los impuestos más altos en la región, impunidad en delitos cometidos, colusión de cárteles con los mandos policiacos’, decía la carta en su parte medular.

-SÍ, LO recuerdo que fue un escandalazo a nivel nacional, y también recuerdo que don Alejandro andaba con su esposa montando a caballo en Fort Wort Texas.

-PERO gracias a ese comunicado el constructor fue rescatado y entre los plagiarios estaban cinco o más policías, mezclados con narcos-.

“DESPUÉS-continua don Robertopolicías municipales de Zacatecas, fueron detenidos en Aguascalientes cuando en un municipio colindante con Zacatecas, no recuerdo cual, andaban conectando a gente para enrolarla a uno de los cárteles que operan acá en Zacatecas-.

-ES INNEGABLE que en todas las policías de Zacatecas los narcotrafi cantes están infi ltrados -dice doña Petra-, por eso supieron el domicilio del jefe se seguridad del CERERESO, la hora que salió de su casa y acribillarlo como lo hicieron: cobardemente-.

-PUES ASÍ están las cosas; y ayer viernes no solo fue asesinado: en Jerez, a la misma hora en que Pablo Arteaga Córdova, era acribillado en Guadalupe, un individuo no identifi cado fue asesinado en el crucero del libramiento Tránsito Pesado y la carretera que conduce a Tepetongo; en este otro asesinato tampoco hubo detenidos.

Las Desapariciones Forzadas

“EN CUANTO a desapariciones forzadas, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social, publica hoy viernes las Cédulas de Búsqueda de: “JOSÉ JUAN MORA RODRÍGUEZ de 31 años, desaparecido forzadamente en Tlaltenango de Sánchez Roman, Zacatecas, el 5 de diciembre de 2023.

“DAVID ALEJANDRO CISNEROS CHÁVEZ de 22 años, desaparecido desde el 1 de diciembre de 2023, en Zóquite, Guadalupe, Zacatecas, y “LÁZARO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ de 35 años, desaparecido el 22 de octubre del presente año, en Saín Alto Zacatecas.

“EN SÍNTESIS, ayer se cometieron dos asesinatos más y se publicaron las Cédulas de Búsqueda de tres personas desaparecidas forzadamente”.

-SEA POR Dios y venga más.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.