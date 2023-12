Mi Jardín de Flores

Sigue el Gobierno de David Ocultando Asesinatos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Un expresidente Fox, que ya hasta sus amigos y miembros de su partido pidieron cerrar sus redes sociales. Pero no crean que está medio mal o ha fumado mucho de eso que quiere legalizar, no. Así piensan los conservadores, así piensa la derecha. Ellos creen que dar programas sociales, es darle apoyo a los flojos. Eso es lo que ellos piensan, nosotros pensamos muy distinto. Nosotros pensamos en la justicia social’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 9 de Diciembre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

HOY SÁBADO 9 de diciembre nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica el asesinato de un individuo que previamente fue secuestrado, torturado y su cuerpo lo fueron a arrojar a plena luz del día en un camino de terracería que conduce a la comunidad La Concepción, en terrenos del municipio de Ojocaliente.

TAMBIÉN nos informa de dos personas heridas con un puñal, dentro de un negocio de comida en el peligrosísimo municipio de Guadalupe; y de un hombre baleado en la calle Zinc, fraccionamiento Los Balcones, en ese infi erno llamado Fresnillo, ademas de la publicación de tres Cédulas de Búsqueda de igual número de personas desaparecidas forzadamente.

“PERO, ¿qué creen?”.

-¿QUÉ SUCEDIÓ?-.

-YA SÉ: el David volvió a ocultar a la prensa más asesinatos-.

-EXACTAMENTE, doña Petra, no sé si porque les da vergüenza su ineptitud, o carecen de inteligencia, o de plano son lo opuesto a los ‘inteligentes’.

“LO DIGO porque hace unos minutos me llegó, del Gobierno de México, los asesinatos reportados ayer por fi scalías estatales y dependencias federales, y en Zacatecas ocurrieron 3 ejecuciones y no una como este gobierno reportó a la prensa, Chequen los estados más sangrientos del país, ayer 8 de diciembre:

1.– ESTADO de México, 19 asesinatos.

2.– COLIMA y Jalisco 9 asesinatos en cada estado.

3.– GUANAJUATO 7 asesinatos.

4.– BAJA California, Ciudad de México, Morelos y Nuevo León con 5 asesinatos cada uno.

5.– QUINTANA Roo y Sonora, con 4 asesinatos cada uno.

6.– Y ZACATECAS, Chihuahua y Guerrero, ocupan el sexto lugar con tres asesinato cada estado.

“LOS NÚMEROS son fríos: Zacatecas, ayer viernes 8 de diciembre, compartió con Chihuahua y Guerrero, el lugar número 6 de los estados más peligrosos de México, eso es lo que pretende ocultar el gobierno de David, pero pues aquí está la realidad y es información ofi cial del propio Gobierno de México, para que no se anden con mamadas”.

EN CUANTO a las personas desaparecidas forzadamente, hoy sábado nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica dos:

LA DE LEONARDO RAFAEL JUÁREZ TOVA de 18 años, desaparecido forzadamente en Jerez de García Salinas, Zacatecas, el 3 de diciembre de 2023, y LA DE LÁZARO MARTÍNEZ HERNANDEZ de 35 años, desaparecido en Saín Alto, Zacatecas, desde el 22 de octubre del presente 2023.

Otra Raya al Tigre, con Información del IIEG-IMSS

“Y SI en violencia e inseguridad estamos navegando en un océano de sangre, en cuanto en Variación porcentual anual de patrones nuevos registrados ante el IMSS, por delegación estatal, en noviembre 2023, seguimos en un mar de lágrimas, hoy sábado 9 publicamos una fi cha informativa del Instituto de Información Estadística y Geográfi ca de Jalisco:

“OCUPAMOS el penúltimo lugar de 32, con menos 1.32%, apenas arriba del Estado de Guerrero con menos 3.78%, esto por la devastación que sufrió el Puerto de Acapulco y otros municipios, a causa del Huracán Otis.

“ASÍ ES que este ‘gobiernito de miércoles’, sigue siendo el estado que menos empleos formales tiene, o sea: no saca un perro de una milpa.

“NI CON el apoyo de la Federación que le manda a David miles de soldados y guardias nacionales, ni con los presupuestos de egresos más altos de la historia de Zacatecas, es capaz de hacer bien las cosas: la violencia, la inseguridad, el desempleo, la fuga de cerebros, de empresas y comercios, están a la orden del día: el estado le quedó grande a David: nos salió vana la nuez… otra vez”.

Diana Saucedo Nava, Preocupada

LA SUBSECRETARIA de Prevención del Delito, la licenciada Diana Saucedo Nava, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas mostró su preocupación porque está aumentando en Zacatecas el consumo de drogas y declaró que es indispensable la colaboración de los padres de familia de los jóvenes y niños para frenar el alto consumo de estupefacientes. Dijo:

‘LA CIUDADANÍA ha entendido que debe de involucrarse con los temas de prevención, falta hacer mucha conciencia con las madres y los padres de familia de que se involucren en el tema del cuidado de sus hijas e hijos ya que el consumo de drogas es algo que se puede prevenir y si se interviene a tiempo se puede atender. Este es un llamado que hacemos a las madres y padres de familia para estar sumamente alertas porque hoy el consumo de sustancias va a la alza’.

-CLARO que la venta y el consumo de drogas va al alza, sólo falta poner los ojos en los jóvenes, niños y hasta gente adulta, pero lo que le falta a la Diana Saucedo fue ir más allá: las autoridades corruptas que no hacen nada para impedir la venta de drogas; en todo Zacatecas es más fácil conseguir mariguana, crystal y cocaína, que un litro de leche-.

-ES CIERTO lo que dice usted doña Petra, para que se termine la rabia hay que matar el perro: en este caso hay que terminar con la venta de esos venenos que matan y apendejan a la gente, para que se acabe su consumo, porque ese es el origen.

“PERO LAS autoridades se hacen pendejas porque reciben sus mochadas periódicamente, no nos hagamos tontos: si no hay música no hay baile; eso le faltó decir a Diana: los padres, hombre y mujer, andan más preocupados en buscar la papa para mantener a la familia, que hacerle al policía chino; aquí la bronca es de las autoridades si no ¿entonces para que demonios sirve la policía y el pago de nuestros impuestos?”.

-ES CORRECTO: pero no está mal lo que dice la señorita Diana, yo tengo muchos hijos de todas las edades y siempre les doy consejos: ‘no tomen Coca-Cola, no coman alimentos chatarra, no fumen, no tomen licor, no consuman drogas de ningún tipo y compren sus frutas y legumbres con doña Petra-.

-¡JAJAJA, ay madre Teresa, ahora sí me hizo el día, no pensé que fuera tan buena publicista!-.

-¿A POCO no sabía que yo siempre la ando recomendando? Yo digo la verdad, usted tiene los mejores productos a los mejores precios, no es como otros que dicen: ‘bien vendido o muy podrido’, y prefi eren tirarlos a la basura que vender baratos los alimentos; eso no se vale, es un pecado a los ojos de mi Padre Dios.

BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.