Nos Equivocamos en 2021, al Darle la Confianza a David Monreal: Raymundo Moreno

“Tenemos la Obligación de Reflexionar y Corregir el Rumbo”

Por Nallely de León Montellano

Raymundo Moreno Romero, lamentó que, al día de hoy, Zacatecas se encuentra en los peores niveles sociales en el rubro de seguridad, económico, turístico y de generación de empleos; calificó el estatus de la entidad como algo indignante y lacerante para la población en general ya que, dijo, “tenemos un gobierno omiso”, y llamó a las autoridades a reconocer el fracaso de las políticas públicas implementadas.

Por ello, Moreno Romero descalificó “que el gobernador insista en presumir números halagüeños, cuando la terca realidad todos los días nos deja ver la condición de inseguridad, de miedo que padecemos los zacatecanos; he estado recorriendo la ciudad y me ha tocado escuchar historias de terror en cada rincón de nuestra ciudad capital, me ha tocado ver y atestiguar el dolor de la gente por situaciones de secuestros, homicidios, extorsiones, robos a casa habitación, cobros de piso etcétera.

En este sentido, expresó la importancia de que, tanto autoridades estatales como municipales reflexionen respecto a lo que acontece en la capital y el estado entero; por otro lado, los exhortó a abandonar el cargo como gobernantes, para que otros funcionarios asuman la responsabilidad y revocar lo que llama una ruta de miedo e indefensión.

En cuanto al tema puntual de la inseguridad en Zacatecas, comentó que Zacatecas es una de las entidades con mayor número de policías asesinados, por lo que también elevó una exigencia a los gobiernos municipales y estatal para que actúen en consecuencia a los hechos violentos en contra de policías y sus altos mandos, además de la empatía hacia los familiares de las víctimas.

“Hay qué recordar que este gobierno de Morena les quitó a los municipios el Fortaseg, que era de los poquísimos instrumentos de política pública en materia de seguridad; hoy Fresnillo ni siquiera tiene un acalde, o el alcalde suplente de Guadalupe después de la huida de Julio César Chávez Padilla, hoy pretendan defender esta fallida política de seguridad, escondiendo la cabeza en el fango, y a un gobierno federal que no está quitando recurso para combatir a la inseguridad”, agregó.

Por lo anterior, subrayó que las y los jóvenes son quienes se encuentran en mayor riesgo de ser victimas del crimen organizado a través del reclutamiento forzado, así como múltiples homicidios y la problemática de salud mental que va en aumento, por lo que dijo que es indispensable que se les brinde alternativas funcionales en materia social, académica, salud mental, entre otras.

“Necesitamos cambiar la mentalidad de quienes están hoy al frente del sector público, francamente yo creo que no lo van a hacer creo que están ensimismados, sin la menor creatividad y empatía buscando la manera de mantener su negocio personal, lo que nos obliga a los ciudadanos a reflexionar y tomar decisiones de cara al proceso electoral; creo que nos equivocamos en el 2021 al darle la confianza a David Monreal Ávila, al darle la confianza a Morena, creo que tenemos la obligación de reflexionar y de corregir el rubro”, señaló.

Por último, llamó a las autoridades a reconocer el fracaso de las políticas públicas en el estado, así como buscar alternativas para mejorar la condición de vida en Zacatecas, a través del diálogo y el debate colectivo con la sociedad civil y otros actores políticos, para lo cual resaltó que, en primera instancia quien debe trazar dichos canales de comunicación es el titular del Poder Ejecutivo, David Monreal.