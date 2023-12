Mi Jardín de Flores

En Zacatecas ya no Vale Nada la Vida

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Este movimiento no tiene marcha atrás, y este movimiento es de ustedes, constrúyanlo, apodérense de él, háganlo suyo porque lo que nosotros queremos son jóvenes rebeldes, jóvenes que saquen adelante a su patria, a la nación y que sigan construyendo las libertades’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 10 de Diciembre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Ya no se Canta: “Allá en mi León, Guanajuato...

” YA NO se canta: ‘Allá en mí León, Guanajuato, la vida no vale nada’, no, ahora se canta, ‘acá en mí Zacatecas querido, la vida no vale nada’, pues per capita, en nuestro se cometen más ejecuciones, sobre todo de policías y taxistas.

“HOY MISMO, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, nos informa el enésimo asesinato de un taxista de Guadalupe, quien a eso de las 3:30 de la tarde conducía el automóvil de alquiler número económico 39, por la calle 10 de Julio, colonia Plan de Ayala, cuando otro vehículo se le emparejó y desde adentro le lanzaron una lluvia de balas, sin darle tiempo de nada y ahí terminó su vida: acribillado; obvio, no hubo detenidos”.

-NUNCA los atrapan infraganti, sabe por qué será-.

-PUES POR la maldita corrupción e impunidad que existe en todo Zacatecas, madre, Teresa, para nadie es ajeno que cuando los narcosicarios van a cometer un asesinato la policía les deja el campo libre para que puedan matar cómodamente, sin peligro de enfrentarse con la policía -tercia doña Petra mientras vende un cuarto de kilo de frijol-, más claro ni el agua de Gualterio, subraya.

-OTRO asesinato -retoma la palabra don Roberto- ocurrió en el municipio de Vetagrande: secuestraron a un hombre, lo torturaron, lo asesinaron y fueron a arrojar su cadáver en un camino de terracería, cerca de la entrada a la mina San Bernabé, por lo que se cree que la víctima es minero y que fueron a tirar su cuerpo ahí para alarmar a todo el personal, situación que lograron: a las 11:00 de la mañana llegaron las autoridades a iniciar las investigaciones de campo, levantar el cadáver y trasladarlo a la morgue.

“EN FRESNILLO, a eso de las 5:00 de la tarde, narcosicarios llegaron a una casa ubicada en la calle Panamá, colonia Las Américas, y balearon a un hombre; los criminales huyeron y su víctima se encuentra muy grave en el Hospital General.

“ Y SEGÚN la Fiscalía General de Justicia del Estado, uno de los asesinos de Pablo Arteaga Córdova, Jefe de Seguridad del CERERESO de Cieneguillas, fue detenido…

-¡VAYA, una buena noticia entre tantas malas!-.

-MMM... falta que no sea un ‘chivo expiatorio -dice doña Petra-, conociéndolos cómo actúan, me invade la duda, por eso yo como Santo Tomás…

-PUES SEGÚN eso, gracias a los labores de ‘inteligencia’ (no se rían) capturaron a uno de los responsables del asesinato del policía Pablo Arteaga, acribillado a las 7:00 de la mañana del jueves 7, cuando salía de su casa, ubicada en la cabecera municipal de Guadalupe: el narcosicario se llama José, tiene 36 años y lo atraparon cuando conducía un carro con placas de Aguascalientes; entonces yo creo que si esta persona es cómplice del asesinato del uniformado, pronto sus compinches van a caer, porque en manos de la policía es relativamente fácil que suelten la boca-.

-PUES YA hubieran caído, yo creo que a ese ‘culpable’ se lo sacaron de la manga para calmar las críticas que fueron creciendo como bola de nieve, ¿no hasta mucha gente exigía que el David se fuera a su rancho a rascarse los tanates, de panza al sol?

“AHÍ ESTÁN las declaraciones del Raymundo Moreno Romero, que llamó ‘omiso’ al gobierno ‘fracasado’ del David:

‘EL GOBERNADOR insiste en presumir números halagüeños, cuando la terca realidad todos los días nos deja ver la condición de inseguridad, de miedo que padecemos los zacatecanos; he estado recorriendo la ciudad y me ha tocado escuchar historias de terror en cada rincón de nuestra capital, me ha tocado ver y atestiguar el dolor de la gente por situaciones de secuestros, homicidios, extorsiones, robos a casa habitación, cobros de piso, etcétera.

‘NECESITAMOS -continúa el Raymundo- cambiar la mentalidad de quienes están hoy al frente del sector público, francamente yo creo que no lo van a hacer creo que están ensimismados, sin la menor creatividad y empatía buscando la manera de mantener su negocio personal, lo que nos obliga a los ciudadanos a refl exionar y tomar decisiones de cara al proceso electoral; creo que nos equivocamos en el 2021 al darle la confianza a David Monreal Ávila, al darle la confianza a Morena, creo que tenemos la obligación de refl exionar y de corregir el rubro’.

-PUES AHÍ está la situación: don David resultó un pésimo gobernador, pero lo más grave es que se lleva entre los pies a Morena, y eso no me gusta: Morena es punto y aparte, el que debe de pagar las consecuencias de su mal gobierno es don David-.

-ESO SI: ¿no andaba de mamón retador alardeando, gritando que:

‘¡YO NO vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo!’.

“¡ASUSTAME panteón!, pinche hablador, a dos años tres meses de llegar a la ‘Casa de los Perros’, sigue enseñando el cobre, por eso no sólo es el gobernador peor califi cado del país, sino que es pésimo en seguridad, empleo, inversiones, educación, salud, etcétera; y sobresaliente en corrupción, impunidad y mal gobierno: son éstas sus cartas de recomendación, por eso la ciudadanía exige que David se vaya y que le entre al quite uno de Morena que no haya militando en ningún otro partido, ni tenga nexos con los hermanos Monreal: ¿un político experto?, ahí está ‘El Oso’, ¿un político joven con muchas ganas de hacer bien las cosas?, ahí está Ulises, entre otros más.

Los Desaparecidos Forzadamente

“Y MIENTRAS tanto, las desapariciones forzadas de jóvenes también van en aumento: hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, fi el en su encomienda de apoyar las causas de la sociedad, publica la Cédula de Búsqueda de: “JOSÉ ALEJANDRO DE LA CRUZ LÓPEZ de 20 años, desaparecido desde el 23 de agosto de 2023, en Guadalupe. Zacatecas”.

-MUCHO CHAVITO, el narco sigue muy activo forzado a hombres y mujeres, preferentemente jóvenes, para engrosar sus fi las, y los convierte en carne de cañón, para llenar cementerios y cárceles, mientras este gobiernito sigue durmiendo en sus laureles-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.