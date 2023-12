El Poco Turismo que hay es Local: Mónica Ramírez

“Zacatecas Tiene Mala Imagen”, Lamenta

Por Rubén Palomo Macías

Mónica Isabel Ramírez, prestadora de servicios turísticos, dijo a Página 24 Zacatecas que en los últimos días se han podido ver grupos y familias de turistas paseando por las calles de la capital del estado, sin embargo, no se tiene la presencia de tantos visitantes cómo lo amerita la temporada. Aunque se mantiene la esperanza de que a la fecha de salida de vacaciones las cosas mejoren.

“Yo creo que cómo para el 15 o 16 de diciembre se va a comenzar a ver y dar forma el turismo, las luces y los adornos han atraído a muchas personas solamente que cuando hay eventos y se cierran las calles para nosotros no es muy bueno porque los recorridos que hacemos los tenemos que acortar. A pesar de eso no importa que se cierren las calles lo que pedimos es que tengamos turismo y que podamos trabajar, no ha sido un buen año para nosotros”, mencionó.

La prestadora de servicios turísticos agregó que, hasta la fecha, no se ha visto presencia de personas del extranjero, cómo se comenta desde la Secretaría de Turismo, y los visitantes que pasean por la capital son de diversos puntos del mismo estado.

Además de que también existe poca visita del resto del país y asisten con algo de preocupación por la violencia que hay en el estado.

“Aún hay desconfianza, entre los visitantes se corre la voz de lo que sucede y la gente que llega sabe lo que hay acá. Pero ya estando aquí se dan cuenta que está tranquilo (sic), nosotros les decimos la realidad pero también les damos las recomendaciones básicas para que se cuiden y que no tengan ningún problema. Yo lo que les comento a los turistas es que estas cosas pasan entre los mismos grupos del crimen y en las comunidades, Zacatecas tiene una muy mala imagen para el resto del país”, finalizó.