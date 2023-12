“Inseguridad y el Frío Ahuyentan el Turismo”

El Gobierno Debe Ponerse las Pilas Para Tener Visitantes: Baltazar

Por Rubén Palomo Macías

Francisco Israel Baltazar Jiménez, locatario del Mercado González Ortega, declaró a Página 24 Zacatecas que las ventas continúan bajas para los comerciantes del Mercado y del Centro Histórico en general, señaló que por fortuna se ha visto un poco más de turismo, sin embargo, es turismo local del mismo estado y sus comunidades.

“Me tocó atender a una persona que viene de Calera, el turismo es local porque los extranjeros y de otros lados del país le sacan al frío y esta temporada ha estado floja porque el clima nos afecta. Las luces que pusieron están atrayendo gente pero solamente de los municipios.

Las ventas no se han levantado, yo abro desde las 9:00 de la mañana y hoy solamente he tenido un cliente, es un venta de 30 pesos y eso es muy poquito, ya es tarde y aún no hay movimiento”, comentó con un dejo de tristeza.

El locataorio comentó tienen fe en que en la temporada navideña se pueda tener un repunte de ventas, luego de varios años de experiencia se ha percatado de que las ventas no se presentan antes del 24 de diciembre, sin embargo, esto solamente ocurre durante una semana donde sus productos son adquiridos y pueden tener un respiro para su comercio.

“El 25 está solo, nadie sale, ya del 26 hasta pasando año nuevo siempre hay gente pero ahora no, hay esperanza y nosotros ya surtimos dulces pero en poca cantidad porque si hacemos de más se nos echa a perder y pedimos a Dios que haya ventas para no perderle.

Esperamos que la gente ya se anime a venir a Zacatecas, que vean que no solamente son noticias malas, que sepan que también está bonito a pesar de todo, nosotros estamos dispuestos a echarle ganas y esperamos que el gobierno se ponga las pilas para no tener tanta mala información” remató