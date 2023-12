La Gente Tiene que Exigir Resultados a sus Autoridades: Santa Blanca Chaidez

“La Sociedad no Está Conforme con el Gobierno de David”

Por Rubén Palomo Macías

Santa Blanca Chaidez Castillo, aspirante a una candidatura por el Distrito 4 Federal, comentó a Página 24 Zacatecas que las alianzas en Morena deben valorarse en lo local siguiendo el ejemplo del partido a nivel nacional, considera que las aleaciones de partidos deben realizarse igual en todos los estados para mantener un orden.

Además mencionó que se debe reconocer que la sociedad no está conforme con el gobierno que se ha desempeñado de David Monreal. “Creo que hay una gran cantidad de aspirantes y en ese sentido las personas tendrán que decidir, en Morena sobran cuadros, tenemos hasta para prestarles a los demás lo que es muy gratificante porque la gente va a poder decidir en las encuestas.

Yo invito a la ciudadanía a investigar las trayectorias de todos los contendientes y sobre eso se decida, que se chequen los perfiles”, mencionó. Santa Blanca Chaidez aseveró que se debe exigir a las autoridades resultados para que la sociedad esté conforme, la gente manifiesta que no está conforme ni dispuesta y por ello se debe exigir que se cumpla con lo prometido y que se gobierne con conciencia en todos los poderes del estado.

“A la gente se le prometió y no se le cumplió, hay que alzar la voz, creo que a cualquier funcionario en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo se le tiene que exigir el resultado del trabajo. Creo que la ciudadanía está en todo su derecho de que se le cumpla lo que se le promete y lo que debe ser. El atender a la sociedad no es por ninguna concesión, no es por ser buenas gentes es porque esa es la obligación y quienes contendemos y aspiramos a cargos públicos, además de quienes ya están ahí, tienen que entender que trabajamos para la sociedad y debemos responder a esa confianza”, finalizó.