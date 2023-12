Mi Jardín de Flores

“Zacatecas Tiene Mala Fama”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La Independencia fue vanguardista en el mundo, la Reforma fue vanguardista, la Revolución Mexicana fue la primera del siglo XX y la Cuarta Transformación es vanguardista en el mundo entero y estamos mostrando que se puede generar desarrollo con bienestar, con soberanía, esa es la esencia de la Cuarta Transformación’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 11 de Diciembre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

SE LLAMA Santa Blanca Chaidez Castillo, es fundadora de Morena en Zacatecas y es una férrea defensora de la 4T, aspirante a diputada federal por el Distrito 4 y, por lo que se ve, es congruente; en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, doña Santa habló sobre las alianzas en Morena, las cuales -dijodeben valorarse siguiendo el ejemplo del partido a nivel nacional.

-O SEA: que el PVEM y el PT sigan aliados con Morena -contesta doña Petra-, pero el zonzo del David ya no quiere al PT y ordenó a sus achichincles que ‘no se junten con esa chusma’, lo cual es una verdadera pendejada porque si mi ‘cabecita de algodón’ dice que el Plan C es ganar las dos terceras partes de curules en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, para hacer reformas a la Constitución, ¿por qué el Saúl excluye al PT?-.

-BUENO, su actitud no debe de extrañarnos -tercia don Roberto-: si David desdeña al pueblo que lo llevó a la ‘Casa de los Perros’, ¿por qué no hacerlo con el PT, si sigue en plan de barbaján?-.

-DON DAVID no es nada agradecido, pues no olvidemos que el PT lo llevó a la Presidencia Municipal de Fresnillo y que el PT, con sus votos, remachó su triunfo a la gubernatura, como lo dijo el señor diputado petista don Xerardo Ramírez Muñoz: ‘Si no ha sido por los votos que aportó el PT, David no gana la gubernatura’-.

-O SEA, para hablar claro y llanamente: el David es ojete, además de inepto, pero gracias al PT; no sólo fue alcalde de Fresnillo, sino gobernador de Zacatecas-.

-ÉCOLE, doña Petra: David, es ojo de Pancha y, como ha quedado demostrado, no sabe gobernar; por eso Santa Blanca Chaidez, declaró a nuestro compañero Rubén Palomo Macías que ‘la sociedad no está conforme con el gobierno de David, por lo que la gente tiene que exigir resultados a sus autoridades’.

“Y LO dice una compañera de partido ¿eh?, no es una política de oposición”.

-CIERTO, pues doña Santa debe de saber que ‘no se puede defender lo indefendible’, pues el fuego la puede incinerar, por eso está consciente de que ‘se debe exigir a las autoridades resultados para que la sociedad esté conforme, la gente manifi esta que no está conforme ni dispuesta y por ello se debe exigir que se cumpla con lo prometido y que se gobierne con conciencia en todos los poderes del estado.

‘A LA gente -continuó la morenistase le prometió y no se le cumplió, hay que alzar la voz; creo que a cualquier funcionario en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo se le tiene que exigir el resultado del trabajo. Creo que la ciudadanía está en todo su derecho de que se le cumpla lo que se le promete y lo que deber ser.

‘EL ATENDER A la sociedad no es por ninguna concesión, no es por ser buenas gentes es porque esa es la obligación y quienes contendemos y aspiramos a cargos públicos, además de quienes ya están ahí, tienen que entender que trabajamos para la sociedad y debemos responder a esa confi anza’.

-ESTO SE llama congruencia, espíritu de servicio, honestidad y responsabilidad: ojalá y la Santa llegue a la Cámara de Diputados, y desde ahí defi enda al pueblo y, por consiguiente, a la 4T-.

Mal y de Malas

-OTRA VEZ el estado de Zacatecas quedó por los suelos: como lo publica hoy sábado nuestro Diario, en ‘Actividad Industrial’, durante el pasado mes de agosto, nuestra bella tierra quedó en penúltimo lugar de 32 estados, con menos 10.3%; apenas 2.5% arriba de Nayarit, que obtuvo 12.8% menos; mientras que Quintana Roo, ocupó el primer lugar con 363.1% más, entonces la diferencia es abismal, ¿de qué nos sirve tener plata y oro a lo cabrón, si el pueblo no ve buenos resultados con este pinchurriento gobierno, con cientos de miles de zacatecanos a duras penas comen una sola vez al día?-.

Zacatecas, sin Turismo Nacional e Internacional

-NO CABE duda de que los comerciantes somos seres extraterrestres: nos está llevando Pifas, pero no bajamos ni perdemos la esperanza: le batallamos, pero no nos rajamos cuando al fi nal del día vemos que en lugar de ganar perdimos.

“PERO PEOR están en la capital del estado: allá todos se lamentan, menos el David”.

-MAL HARÍA en quejarse, porque de niño calzaba huaraches, y hoy luce zapatos o botas con valor de miles de pesos y viste como dandy, aunque la verdad es como dice el dicho: ‘La mona aunque se vista de seda, mona se queda’, David es corrientito, vulgar el hombre, no tiene el porte ni la personalidad de un Genaro Borrego, ni de un Miguel Alonso, vamos, ni siquiera de un Arturo Romo: que se sepa, ninguno de ellos se exhibía borracho y menos le andaba agarrando las nalgas a mujer alguna y a todo mundo atendían aun si los abordaban en la calle-.

-LA SITUACIÓN es que en la capital del estado el turismo sigue brillando por su ausencia y la gente está desesperada porque el poco que hay es local, como lo dice la señorita Mónica Isabel Ramírez: ‘Es porque Zacatecas tiene mala imagen’.

-SÍ, LEÍ la entrevista mientras desayunaba y me dio mucha tristeza, por más que ella les dice a los pocos turistas que atiende que ‘las cosas que pasan son entre los propios grupos del crimen organizado y en las comunidades, Zacatecas tiene mala fama’.

-OTRO comerciante, entrevistado por nuestro compañero Rubén, fue Francisco Israel Baltazar Jiménez, se queja de las malas ventas y aunque el turismo local les ha dado un respiro, dice:

‘ME TOCÓ atender a una persona que viene de Calera, el turismo es local porque los extranjeros y de otros lados del país le sacan al frío y esta temporada ha estado fl oja porque el clima nos afecta. Las luces que pusieron están atrayendo gente pero solamente de los municipios.

‘LAS VENTAS no se han levantado, yo abro desde las 9:00 de la mañana y hoy solamente he tenido un cliente, es un venta de 30 pesos y eso es muy poquito, ya es tarde y aún no hay movimiento.

‘PEDIMOS a Dios que haya ventas para no perderle. Esperamos que la gente ya se anime a venir a Zacatecas, que vean que no solamente son noticias malas, que sepan que también está bonito a pesar de todo, nosotros estamos dispuestos a echarle ganas y esperamos que el gobierno se ponga las pilas para no tener tanta mala información’.

-ES LO que les digo: los comerciantes no rajamos y le buscamos por todos lados para ofrecer la mejor calidad a muy buenos precios-.

Quesque Ningún Asesinato

-SEGÚN las autoridades, ayer domingo 10 diciembre no hubo ningún asesinato, pero acabo de consultar el reporte del Gobierno de México y no fue día blanco: se cometió un asesinato.

“Y EL sábado 9, se cometieron tres ejecuciones y este gobiernito nomás informó de dos, ¿para qué gastan en un departamento de prensa si no informan la realidad?, que den facilidades a los reporteros para cubrir la fuente y tan tan, así se ahorrarían miles de pesos.

“EN CUANTO a desapariciones forzadas, nuestro Diario publica hoy lunes la Cédula de Búsqueda de: BENITO DELGADILLO DOMÍNGUEZ de 52 años, desaparecido el 9 de diciembre de 2023, en Guadalupe, Zacatecas.

-¡CRISTO DEL Santo Entierro, cuánta sangre dolor y lágrimas!

BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.