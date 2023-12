Tengo la Sensación de que David no Quería ser Gobernador: De Ávila

“Es Indolente, no Despierta; no sé por qué se Metió”

Por Rubén Palomo Macías

La diputada local, María del Mar de Ávila Ibargüengoytia, señaló a Página 24 Zacatecas que en el estado se ha visto un pequeño avance en seguridad y tal vez muchos señalarán que esta es una ventaja, sin embargo, los resultados siguen siendo insuficientes ya que cuando la cabeza no tiene una oportuna y dura acción contra los criminales el tema seguirá igual.

“En el estado se replica la estrategia de seguridad nacional y se está dejando pasar el problema, se piensa que la solución es esconder lo que pasa ya que si no lo veo no está pasando, eso me parece demasiado lamentable. Por creer que hay pequeños avances se da por hecho que se está resolviendo el tema de la inseguridad, creo que podríamos mejorar siempre y cuando asumamos que tenemos que atacar el problema y no esconderlo”, mencionó.

La diputada aseguró que se tiene una actitud indiferente ante la inseguridad con un gobierno indolente que no reacciona ni con la más mínima empatía con la ciudadanía, quien es la que está sufriendo las consecuencias de un estado violento y se vive en el terror. María del Mar de Ávila añadió que duda mucho que el gobernador del estado, David Monreal, despierte ante esta situación de violencia y miedo que existe en Zacatecas.

“Creo que a David ya lo han encarado las madres buscadoras, se le han hecho manifestaciones, marchas y todo el mundo se le ha parado en frente para que reaccione pero no lo ha hecho, no sé qué más espera el gobernador ya que todos vemos un estado que se está cayendo a pedazos y no reacciona pues no sé qué se pueda hacer para que el gobernador despierte. A veces tengo la sensación de que el gobernador ni siquiera quería llegar a ese cargo, no entiendo para qué se metió si no está haciendo las cosas y las está dejando peor, la situación le viene dando igual”, finalizó.