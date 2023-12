Mi Jardín de Flores

¿Por qué Quiere Vernos la Cara Cristian?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘A David ya lo han encarado las madres buscadoras, se le han hecho manifestaciones, marchas y todo el mundo se le ha parado en frente para que reaccione pero no lo ha hecho, no sé qué más espera el gobernador ya que todos vemos un estado que se está cayendo a pedazos y no reacciona pues no sé qué se pueda hacer para que el gobernador despierte. A veces tengo la sensación de que el gobernador ni siquiera quería llegar a ese cargo, no entiendo para qué se metió si no está haciendo las cosas y las está dejando peor, la situación le viene dando igual’: María del Mar de Ávila Ibargüengoytia.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 12 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Desmienten a Le Roy Barragán

AHORA sí que el hotelero don Tomás Torres Torres, desmintió a don Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, y echó por tierra las cifras que hace semanas dio a conocer en diferentes medios, incluyendo a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, al revelar que el promedio de ocupación hotelera en este agónico 2023, es de tan sólo 30%, ¿qué opinan?

-PUES que a este gobiernito no se le quita lo mentiroso: el Tomás Torres lo desenmascaró y mostró el verdadero rostro de este régimen corrupto e impune: un gobierno mendaz y fracasado por donde se le vea: tres cuartos de 10, son los que en promedio se ocuparon en estos 11 meses 12 días de lo que va de este año, lo que es de alarmarse: es como vender tres kilos de jitomate y siete echados a perder, porque las habitaciones de los hoteles todo el tiempo deben de estar no sólo rechinando de limpias, sino con ropa de cama limpísima y fragante y todo eso cuesta dinero y con 30% de ocupación hotelera no salen ni los gastos, por eso revela el Tomás que muchos de sus colegas hoteleros ya están planeando cerrar: aunque no dudo que haya muchos echados pa’delante y digan: ‘No gano, pero como me divierto’, jajaja, por eso les digo que los comerciantes, como los empresarios, somos extraterrestres: súper, super empecinados: yo veo los miles que pagan por concepto de Infonavit e IMSSZ-.

-SERÁ EL sereno, pero cuando el río suena… es que agua lleva, y como reveló Tomás: muchos de sus colegas ya están pensando seriamente en cerrar sus hoteles, lo que sería la puntilla para ese gremio porque crecería el temor entre los visitantes puesto que si cierran más sospechas de violencia e inseguridad invadirían al turismo-.

-YO CREO que la publicidad es una parte importante para promocionar el turismo, pero esa publicidad debe de extenderse a los estados del país, preferentemente a Jalisco, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí y, claro está, al extranjero.

-ADEMÁS yo no veo que en los medios locales se anuncien los restaurantes, como por ejemplo el del Mesón de Jobito, cuando antes se anunciaban los menús todos los días de la semana, mejor nuestro Diario está promocionando todos los días los restaurantes del Centro Histórico y hasta gratis-.

-Y DA buenos resultados, porque el Internet es mundial y tenemos lectores en muchos países, como que el español es el segundo idioma que más se habla en el mundo después del inglés-.

-HACE FALTA que el David dé golpe de timón a la delincuencia, de lo contrario la seguridad y la economía seguirán valiendo ‘chetos’, como bien lo declaró Tomás, en entrevista con nuestra compañera Nallely de León Montellano:

‘TRAEMOS -DIJO el conocido hotelero- un rezago de no poder afrontar a veces algunos gastos, lo que necesitamos ahorita es incentivar la seguridad, incentivar la imagen del estado, tenemos que empezar a blindar al estado en todo aspecto y es muy serio, el golpe ha sido tremendo y muchos compañeros hoteleros, incluso, me han dicho que están pensando en cerrar:

‘TENEMOS QUE juntarnos a hacer un frente -continuó Tomás -, porque me queda claro que un municipio difícilmente puede afrontar un tema de inseguridad; el estado puede, pero no es una cosa fácil, necesitamos la participación ciudadana, yo creo que es lo más importante, creo que también la inversión privada está dispuesta a trabajar y hacer equipo. Estamos listos y tenemos ganas’.

-PUES AHÍ está gran parte de la solución del purrún; por otra parte, estaría bueno hacer una manifestación, a eso de las 6:00 de la mañana en Casa de Gobierno y cantarle al góber: ‘¡Despierta, David despierta, mira que ya amaneció…!’-.

-NO SERÍA mala idea ir todos los días a cantarle a don David, para que se levante temprano y salga a trabajar en bien de la sociedad zacatecana-.

-MMM… madre Teresa, si a duras penas el ‘Monris’, lo puso a trabajar en el Senado de la República, teniéndolo a un lado, no creo que a 600 kilometros de distancia el ‘Monris’ tenga los deseos y la diaria tenacidad para, todos los días, despertarlo, más si es cierto que, como dicen, le anda correteando las lombrices a la Sandra Cuevas-.

El Estado se Está Cayendo a Pedazos: María del Mar

-PUES hay gente que cree que el David no es solamente inepto y valemadrista, como lo na venido demostrando, sino que no quería ser gobernador, y a esta versión se suma la María del Mar de Avila Ibargüengoytia, quien entrevistada por nuestro compañero Ruben Palomo Macías, declaró que ‘tengo la sensación de que David no quería ser gobernador: es indolente, no despierta; yo no sé por qué se metió… ya que todos vemos un estado que se está cayendo a balazos’.

“ASÍ LO dijo:

‘CREO QUE a David ya lo han encarado las madres buscadoras, se le han hecho manifestaciones, marchas y todo el mundo se le ha parado enfrente para que reaccione pero no lo ha hecho, no sé qué más espera el gobernador ya que todos vemos un estado que se está cayendo a pedazos y no reacciona pues no sé qué se pueda hacer para que el gobernador despierte.

‘A VECES tengo la sensación de que el gobernador ni siquiera quería llegar a ese cargo, no entiendo para qué se metió si no está haciendo las cosas y las está dejando peor, la situación le viene dando igual’.

-SI A mí me hubieran dicho que David iba a ser un petardo como gobernador y me apostaran una lana, qué friega me hubieran dado porque yo creí que él iba a ser no ‘el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas’, como David mismo lo externó, sino un buen gobernador, pues nunca me imaginé que iba a ser peor que Alex, y me equivoqué-.

-PUES QUÉ bueno que no apostó, porque si fuimos mayoría los incautos que hoy nos damos de topes contra la pared-.

¿Por qué Quiere Vernos la Cara el Cristian?

-¿POR QUÉ la mayoría de los altos funcionarios públicos de este sexenio son dados a intentar vernos la cara?-.

-NOMBRES doña Petra, nombres, aquí al pan pan y al vino vino-.

-ME REFIERO al Cristian Paul Camacho Osnaya, flamante fiscal general de Justicia del Estado, quien asegura que en su feudo reposan en un rincón del enorme edificio ¡40 mil casos pendientes!, asegurando que todas la víctimas tendrán justicia y los culpables serán castigados como lo ordena la ley-.

-PUES ESTÁ bien que se comprometa, aunque se me hace que no va a cumplir, 40 mil carpetas de investigación son muchas y el tiempo corre como gamo perseguido por un tigre-.

-YO TAMPOCO creo que lo logre: para terminar el sexenio actual faltas tres años 9 meses para terminar el sexenio, así es que sumen 36 meses + 9, son 45 meses los que faltan para que termine el desgobierno de don David, entonces, si dividimos esas 40 mil carpetas de investigación que están sin resolver, nos dan 888.8 carpetas que resolver cada mes, un promedio diario de 30 carpetas; más las que se vayan acumulando.

“NO HAY imposibles pero yo tampoco creo que se logre: ¿cuántos tiempo tiene don Benjamín Medrano Quezada con una orden de aprehensión que no se ha cumplimentado?, ¿la del exalcalde de Guadalupe, don Julio César Chávez Padilla y su señora esposa ‘Susy’, acusados de arrancarle la vida al conocido abogado Raúl Calderón Samaniego ya va para el año y no lo han detenido; son muchas órdenes de aprehensión sin cumplimentar, y falta el del robo del siglo: los dos mil 900 millones de pesos que ‘don Alejandro Tello se llevó a Querétaro, según él, ‘para construir unas casitas y venderlas para mantener a su familia, no sabía que le entendía a la construcción’.

“NO, definitivamente, no creo que cumplimente esas 40 mil carpetas de investigación que involucran a más de una persona por caso y, bueno, ¿en dónde metería a tanto detenido?

Siguen las Desapariciones

“CON LA novedad de que ayer lunes se cometieron cero asesinatos, pero las desapariciones forzadas continúan; hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas no informa de tres Cédulas de Búsqueda:

SILVESTRE GONZÁLEZ ORTIZ de 22 años, desaparecido el 4 de diciembre de 2023, en Trancoso, Zacatecas.

JOSÉ MANUEL LÓPEZ CONTRERAS de 50 años, desaparecido en Ojocaliente, Zacatecas, el 8 de diciembre del presente año, y RAÚL RODRÍGUEZ DÍAZ de 54 años, desaparecido en Jerez de García Salinas, desde el 19 de agosto de 2023.

“PUES DIRÁ misa nuestro gobiernícola, pero la inseguridad y violencia no tiene fin: según ellos, ayer lunes no se cometió ningún asesinato pero salieron a relucir, cuando menos, tres desapariciones forzadas-.

–BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.