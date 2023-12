En Zacatecas no Estás Seguro ni en tu Propia Casa: R. Román

“Por eso los Migrantes ya no Quieren Venir”

Por Rubén Palomo Macías

Rodrigo Román Ortega, político y activista social, aseguró a Página 24 Zacatecas que, desgraciadamente, los índices de seguridad en el estado han envuelto a la población hasta llegar a una psicosis y a una verdadera vida alarmante por la nula participación y aplicación de la ley por parte del gobierno del estado encabezado por David Monreal Ávila.

“Desgraciadamente Zacatecas ha sido olvidado en todos los aspectos pero no nos había dolido tanto y no nos había pesado tanto como en este momento tan desagradable que estamos viviendo todas las familias zacatecanas.

Lamentablemente se sale en la noche a la calle y por todos lados se puede ver la psicosis y el miedo tan grande, además a eso se le agrega que las familias ya ni en sus casas están en paz lo cual quiere decir que los migrantes la piensan grandemente para venir a Zacatecas en estas fechas por el alto índice de inseguridad que tenemos”, aseveró.

Rodrigo Román aseguró que el gobierno del estado es pasivo, no se puede tapar el sol con un dedo y no se puede dejar de reconocer que el gobierno de David Monreal no está haciendo su trabajo cómo debe de ser. No es suficiente con hacer una faramalla de iluminar el centro histórico cuando las colonias, las comunidades, las rancherías y los demás municipios están viviendo en un miedo tremendo.

“De nada sirve que en la capital estén celebrando el encendido de un árbol navideño cuando las fiestas se deberían de estar viviendo con toda la libertad a lo ancho y largo del estado y en lugar de eso están asesinando al secretario de seguridad en Fresnillo. Yo sí estoy muy indignado y muy molesto con la situación del estado cómo zacatecano, es una situación complicadísima y una situación a la que no se le pone la atención y no se toman en cuenta las opiniones de quienes opinan diferente a ellos”, remató.