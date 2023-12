Mi Jardín de Flores

Las Amantes, con Cargo al Presupuesto

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Chalchihuites, Zac.– Miércoles 13 de Diciembre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Zacatecas, el Cuarto Estado más Violento de México

CON LA novedad que, realmente no es novedad, ayer 12 de diciembre, día de las Lupitas, Zacatecas volvió a ser el cuarto estado más violento del país, según lo reporta el Informe del Gobierno de Mexico:

1.– CHIHUAHUA resultó ser el estado más violento del país con 10 asesinatos.

2.– SIGUIÓ el Estado de México con 9 ejecuciones.

3.– LUEGO Guanajuato con 7 homicidios dolosos.

4.– Y ZACATECAS con 6 asesinatos se posesionó del 4o lugar nacional.

“LO QUE no nos dice ese informe es que, per cápita, ganamos el primer lugar, pues Chihuahua, el Estado de México y Guanajuato, tienen mucho más habitantes que nosotros.

“ENTONCES los ojos del país, incluso del extranjero, estás pendientes de lo que sucede en Zacatecas, estado al que, afi rma el conocido político y empresario, Arturo Ortiz Méndez ‘la gente no viene porque tiene miedo’, así de simple y contundente.

“ARTURO ORTIZ, gente de izquierda, que acaba de formar un nuevo partido a nivel estatal, llamado Movimiento Alternativa Zacatecas (MAZ), advierte que Zacatecas continúa ocupando los últimos lugares en generación de empleos, seguridad, turismo y migraciones; además del recrudecimiento de la inseguridad”, seguimos, pues, como los cangrejos: caminando para atrás.

-Y ES la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad lo que ha provocado el desempleo, la falta de inversiones, la falta de turismo y que en todo estemos mal; producimos muchos productos agrícolas, mucha plata y oro, pero los metales se los llevan al extranjero y el campo está tronado por este mal gobierno y la sequía: no hay justicia para la gente honrada-.

Los Recursos Públicos son Suficientes

-PUES EL Arturo -tercia doña Petra- sostiene que, además de que ‘la gente no viene a Zacatecas porque tiene miedo; yo sostengo -dice- que los recursos públicos que maneja el gobierno son sufi cientes para que generemos toda una estrategia que permita generar una sinergia de propositividad para que la gente tenga confi anza en Zacatecas’.

“Y EL Arturo coincide con el Tomás Torres, al lamentar que ‘la ocupación hotelera en el estado es de 29.75%, de la cual no se ha podido recuperar, además de que diariamente se anuncia un nuevo cierre de algún comercio en la ciudad, al igual que restaurantes y bares a causa de la falta de dinero, lo cual genera en consecuencia falta de empleos’.

“TAMBIÉN el Arturo lamenta que la iniciativa privada en Zacatecas esté cada vez más disminuida por la falta de fl ujo económico, además del sector minero, cuya producción también está a la baja’, lo que quiere decir que este gobiernito cada vez se está achicando más y más porque al David le quedó grande la yegua, y chica la corrupción y la impunidad.

“Y EL Arturo, como todas las fuerzas vivas del estado, dice que el David debe de ‘convocar a partidos políticos, sociedad civil y la iniciativa privada, para con ello mejorar la situación de Zacatecas:

‘LA GENTE se manifi esta y más la que ha sido lastimada y no ha tenido respuesta’, y tiene razón el Arturo: robarle al pueblo de Zacatecas dos mil 900 millones de pesos para llevárselos a otro estado e invertirlos ‘construyendo casitas’, es aberrante lo que hizo el ‘RaTello’, sobre todo porque en Zacatecas hay miles de personas que comen una sola vez al día’, como en su momento lo declaró el Otilio Rivera Herrera, secretario de Desarrollo, quien fue cesado fulminante de su cargo por tal declaración, en el gobierno del ‘RaTello’”.

Rodrigo Reyes, ‘Despreocupado’

“PERO EL que no sufre ni se acongoja es el joven Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, porque a pesar de ‘estar por debajo de la media nacional, Zacatecas creció 1%’, además de no estar preocupado porque ‘el problema económico es nacional y mundial’, ¿qué les parece?

-NO, PUES al ‘Mugrera’ el agua no le llega a los aparejos, por eso no le preocupa la situación económica, pues gana más de 100 mil pesos mensuales, y tiene prerrogativas como si Zacatecas fuera del primer mundo, así es que para él la crisis económica le pela… los dientes-.

“Y EL Rodrigo, habló largo y tendido de la situación económica que aqueja a 99% de los zacatecas; así lo dijo:

‘ESO HAY que reconocerlo pero no es algo tampoco que nos deba sorprender, Zacatecas después de la pandemia ha tenido problemas importantes en desarrollo económico y además es muy claro que la tendencia económica del estado siempre ha sido estar por debajo de los indicadores, nosotros tenemos que esforzarnos para seguir logrando inversiones directas nacionales y extranjeras, es algo que ha estado haciendo el secretario de Economía (Rodrigo Castañeda Miranda), hemos tenido cifras récord en empleos (sic) generados, el consumo ha crecido pero lo cierto es que en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal tenemos que apostar más a la inversión’.

-¡ESO ES lo que me encabrona!, hace unos días nuestro Diario publicó un gráfi – co en donde aparece que Zacatecas fue el único estado que perdió empleos formales, según datos del IMSS, así es que no mame diciendo que ‘hemos tenido cifras récord en empleos generados ‘, es un absurdo, como también lo es el que el ‘consumo ha crecido’, tal vez Rodrigo se refería a Casa de Gobierno, porque me dicen que la familia Monreal Hernández come como pelón de hospicio y de lo mejor, claro, con cargo a nuestros impuestos: vean al Davidcito gordo y cachetón; por lo que a cada rato le tienen que comprar ropa porque de un día para otro ya no le queda.

“RODRIGO afi rma, en entrevista con nuestro Diario Pagina 24 Zacatecas, que ‘el secretario de Economía ha logrado inversiones directas nacionales y extranjeras’, pero eso es una reverenda mamada, ¿ustedes saben de empresas que en este desgobierno se hayan instalado en el estado?

-NO-.

-YO TAMPOCO, nomás me enteré de que unos chinitos ‘fi rmaron a distancia, una carta de intención, para instalar en territorio zacatecano una empresa’, pero es todo lo que he sabido: puros castillos en el aire-.

–AHÍ ESTÁ, es absurdo que Rodrigo diga que ‘hemos tenido cifras récord en empleos generados’, ¡que no mame!, me encabrona que quieran burlarse de la inteligencia de los zacatecanos, no lo merecemos: esa gente confunde la nobleza con pendejismo.

“Y LA realidad es que, como dice Raymundo Moreno, ‘David Monreal ha fracasado en economía, turismo y seguridad’; así lo dijo:

‘EL ESTADO es uno de los que menos crece a nivel nacional, que menos empleos genera y qué bueno que, cómo cada año, se adorne el Centro Histórico, tenemos un escenario extraordinario con la ciudad más bonita de este país pero eso no es sufi ciente para atraer turismo y traer inversiones o generar empleos para tener una condición de vida acorde a lo que los zacatecanos merecemos.

‘EN MATERIA económica y turística el gobierno de David Monre al ha fracasado, a esto se le suma la seguridad. Estos temas van de la mano ya que si no hay condiciones mínimas de seguridad, las empresas y los turistas no vendrán a Zacatecas a generar empleos y traer recursos.

Están en el Gobierno Para Enriquecerse

‘ES FUNDAMENTAL -continúa Moreno- un cambio sustancial en la forma de hacer política en Zacatecas, en la forma de generar políticas públicas, hoy tenemos al frente del estado y de la capital a servidores públicos que no quieren a Zacatecas, hombres y mujeres que están ahí para enriquecerse y ver por sus intereses personales y no por el interés general de los zacatecanos. Esto amerita una refl exión profunda de todas y de todos de cara al próximo proceso electoral’.

-PUES AHÍ está el meollo del asuntos, ¿en cuántas secretarías de estado los Monreal no tienen a sus amantes o examantes en buenos cargos y ganando más de 100 mil pesos mensuales?, esto en cualquier otro país les costaría el cargo pero, reitero, abusan de la nobleza de los zacatecanos-.

-¿SABEN QUÉ?-.

-QUÉ MADRE Teresa…

-TENGO GANAS de vomitar, tal bajeza me enerva y me da náuseas.

MEJOR ME voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.