El Clamor es General: ‘¡Ya Levántate David!’”

Está más Metido en la Campaña de Saúl que en Gobernar: Jaime Ramos

Por Rubén Palomo Macías

El activista zacatecano, Jaime Ramos Martínez, dijo a Página 24 Zacatecas que al gobierno del estado le ha estado apostando a la vieja forma de hacer política y los funcionarios no han entendido que debe utilizarse una nueva forma de ayudar y corregir las dificultades estructurales en el estado en los temas económicos, educativos, de salud y todo en sí.

“Esa forma de trabajar del gobierno no permite cerrar una brecha que se ha incrementado con el paso de los años, es cierto que son dificultades que se recibieron, como se menciona la ‘herencia maldita’, pero creo que mientras los funcionarios no cambien su forma de trabajar políticamente y si se sigue sin tomar en cuenta a los diversos sectores de la sociedad esto no va a avanzar”, mencionó.

El activista apuntó que a David Monreal le gustaría que su hermano, Saúl Monreal, llegue al senado y tal vez por eso se está perdiendo la atención que debería tener la ciudadanía por cuidar lo político, sin embargo, el gobernador debe entender que el bien común es lo más importante.

“El estado está más allá que de Saúl o de cualquier otra persona, creo que el estado se merece más atención, más dedicación en torno a las diversas dificultades que se le están presentando.El martes lo vimos en Villanueva cómo se enfrentaron los grupos delincuenciales y es importante que se trabaje con una visión integral, espero que las diferentes áreas que tiene el gobierno del estado visualicen de una manera más amplia y dedicada lo que la ciudadanía requiere y que la misma ciudadanía plantea resolver”, agregó.

Finalmente Jaime Ramos recordó el mote que se le ha quedado al gobernador David Monreal y que fue impuesto por su hermano Ricardo Monreal cuando en un regaño le dijo “¡ya levántate David!” ya que es muy importante que el gobernador se levante y levante al estado convocando a todos los actores políticos ya que todos tienen algo que aportar.