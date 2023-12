Las Alarmas de Inseguridad no se han Detenido, Cada día hay Hechos Violentos: Guadalupe Correa

“Son Nuestro pan de Cada día”

Por Rubén Palomo Macías

Luego de que en Villanueva se registrara un enfrentamiento armado, que dejó como saldo seis personas acribilladas y dos heridos, el diputado local, Guadalupe Correa Valdez, comentó a Página 24 Zacatecas que las alarmas en el estado no se han apagado y se ha pasado bastante tiempo batallando con los conflictos y enfrentamientos de la delincuencia organizada.

“Es un tema que está lacerando desde hace años al estado de Zacatecas, es el pan de cada día y no debería de ser así, creo que deberíamos estar en otra tónica y que los ciudadanos zacatecanos nos pongamos a exigir al gobernador David Monreal y al ejecutivo federal que modifiquen la estrategia de seguridad porque no está dando resultados. Yo desde tribuna he exhortado al gobierno del estado para que haga las modificaciones correspondientes en el plan de seguridad y en eso vamos a seguir insistiendo”, mencionó. El legislador señaló que sostuvo una reunión con el coordinador de la Guardia Nacional, el general Vargas, donde le comentó que no se han visto los resultados que los zacatecanos quieren y merecen haciendo exigiendo a las autoridades estatales y federales un cambio drástico en la estrategia de seguridad. Se espera que este llamado se escuche y reiteró que las alarmas nunca se han detenido en Zacatecas.

“Hubo respuesta positiva, se comentó que se están analizando algunas otras estrategias. Ellos consideran que la estrategia no está tan mal pero pues nosotros estamos viendo otra cosa, este modelo de esta estrategia fallida ha logrado hacer algunos temas de disuasión, se han logrado algunos rescates de personas secuestradas pero las masacres, las muertes y los enfrentamientos los seguimos viendo día con día y eso nos tiene muy preocupados y ocupados. No vemos reacción por parte de David Monreal, no sabemos si sea su estrategia la de no informar para no ventilar los esquemas que traen pero considero que deberían, por lo menos, salir a dar mensajes de tranquilidad a la población y ni eso se hace”, remató.