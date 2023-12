Narcos Amenazan a Jueces de Control: Arturo Nahle

“Sin Embargo no Traen Guaruras, Chalecos Antibalas ni Vehículos Blindados”

Por Nallely de León Montellano

“Desde hace algunos años, jueces y juezas de control han recibido presión, incluso amenazas; lo que hemos hecho en esos casos es cambiar los de adscr ipción”, comentó Arturo Nahle García, magistrado pres idente del Tr ibunal Super ior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ).

En este sentido, Arturo Nahle recordó el asesinato del Juez Roberto Elías Martínez ocurrido hace poco más de un año, a causa de diversas resoluciones emitidas en las que negaba el traslado de un reo de Río Grande hacia el Centro Penitenciario de Cieneguillas.

“Sin embargo, nuestros jueces no traen chalecos antibalas, no traen vehículos blindados, no traen guaruras, están muy expuestos y algunos de ellos tienen asuntos muy delicados; tienen en proceso a personas de alta peligrosidad y por si fuera poco con salarios realmente insuficientes”, agregó.

Mencionó que este año se realizó un cambio de adscripción a un juez de Nochistlán y uno de Juchipila para garantizar su seguridad y la de su familia. Ante ello, señaló que espera que en el presupuesto del 2024 se tome en cuenta la situación mencionada con la finalidad de que se le pueda proporcionar a los 112 jueces del estado un ingreso económico más digno, así como las medidas de protección necesarias para que puedan realizar un trabajo óptimo.

Detalló que el Poder Judicial también ha tenido que pedir a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) escolta para uno de los jueces de control en el municipio de Pinos, cuya situación está vigente desde hace 5 años aproximadamente.

Respecto a la pol icía procesal , dijo que se emitió una solicitud a la SSP, para que en todas las audiencias de oralidad en el CERESO de Cieneguillas “haya presencia de la policía procesal, a veces sí tenemos esa presencia, a veces no”.