Rechazan Diputados del PAN y PRD Segundo Piso en Bulevar

También en Contra del Presupuesto Para 2024: Laviada, Benitez y Espinoza

*”Acabarían con la Economía de Cientos de Comerciantes y la ONU nos Quitaría Nombramiento de Patrimonio Mundial”

Por Nallely de León Montellano

En conferencia de prensa, integrantes del grupo parlamentario del PAN y PRD se manifestaron en contra del proyecto del paquete económico 2024, ya que consideran que afectará a los zacatecanos; en este sentido, advirtieron que lo votarán en contra.

En voz de Karla Valdez Espinosa, Priscila Benítez Sánchez y Enrique Laviada Cirerol, reclamaron que el presupuesto contempla una obra “faraónica” de 3 kilómetros y medio para la construcción del segundo piso en la ciudad cuya inversión pensada es de 3 mil 600 millones de pesos, que costaría más de mil millones de pesos por kilómetro; sin embargo, reclamaron que hasta el momento nadie conoce el proyecto de dicha obra.

“Hay quienes piensan que ya todo está planchado, pero no es así, nosotros les diríamos incluso que es un presupuesto manchado, una serie de planteamientos que nos parece completamente inadmisible frente a la difícil realidad que está viviendo Zacatecas”, comentó Enrique Laviada.

En este sentido, explicaron que la implementación de la obra mencionada pone en riesgo el nombramiento de Zacatecas como Patrimonio Mundial, lo cual ya está siendo evaluado por el personal del INAH, quien podría hacer las denuncias correspondientes.

Explicaron que existen otras prioridades en la ciudad, como el rescate del Centro Histórico cuyas fincas “se están cayendo”, aunado a que el tema del segundo piso no resolvería el tema de la movilidad en el bulevar, por lo que hicieron un llamado al resto de los legisladores a respaldar la postura emitida.

Recordaron que la entidad está pasando por una aguda crisis en materia de economía agraria, la cual posiblemente tendrá consecuencias graves para sectores amplios de la población durante el próximo año, además de temas pendientes con respecto a la impartición de justicia en el estado, y la seguridad.

“Ante todos estos problemas, David Monreal ha decidido realizar una obra faraónica, el llamado segundo piso del bulevar; cuando se dice que no hay dinero para todos los demás reclamos sociales, una obra que ha sido cuestionada desde hace muchos años y que no tiene proyecto ejecutivo, no tiene fundamento técnico para realizarse, pero el gobernador está empeñado, terco en que se realice”.

Reiteraron que la construcción de esta obra, impactaría directamente en la economía de los zacatecanos, y asimismo, aseguraron que el titular del Poder Ejecutivo será el único beneficiario tras la construcción de la misma.

“Los comerciantes están en contra porque sabemos lo que esto va a impactar en el comercio zacatecano”.