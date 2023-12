Mi Jardín de Flores

Es una Puntada de Borracho

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Chalchihuites, Zac.- Jueves 14 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Siguen los Asesinatos y las Desapariciones Forzadas

PARECÍA QUE íbamos a tener un día sin asesinatos, pero anoche, en la cabecera municipal de Pinos, alrededor de las 20 horas, un sujeto que montaba brioso caballo y echando rostro por la calle Uraga, cerca de la ferretería ‘La Bodeguita’, fue acribillado a tiros, mientras la gente huía en diferentes direcciones para evitar ser alcanzado por alguna bala perdida, cosa que, afortunadamente, no sucedió.

LOS ASESINOS a sueldo, como siempre sucede en estos casos letales, huyeron del lugar con total impunidad, pues a esa hora no había un sólo policía por el lugar, por lo que este enésimo asesinato podría quedar impune.

Las Desapariciones Forzadas, Tampoco Cesan

EN CUANTO a las desapariciones forzadas, también continúan, desgraciadamente ese delito sigue siendo el pan de todos los días, todos los malditos días.

HOY JUEVES 14, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda:

ROGELIO PÉREZ RAMÍREZ de 23 años, desaparecido en Pánuco, Zacatecas, el 9 de diciembre de este 2023.

JUAN BERNARDO GURROLA MÉNDEZ de 37 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 11 de diciembre del 2023.

FELIPE RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ de 46 años, desaparecido desde el 4 de diciembre del presente año.

Y ELÍAS VALTIERRA CASTRO de 3 años, desaparecido en Río Grande, Zacatecas, desde el 3 de diciembre de 2023.

-¡VIRGEN SANTA, ahora ya se sumaron los robachivos!, ¿hasta dónde vamos a parar?

-RECUERDEN que hace unos meses les comentaba que los zacatecanos estamos en vías de extinción: nos están asesinando, desapareciendo y secuestrando y esto cada vez está más cañón; un pequeño comparativo: Zacatecas es 15 veces grande que Aguascalientes, pero en población ya mero nos alcanza, yo creo que en unos dos años nos va a superar-.

-YA NOS dejó atrás en economía, seguridad, educación y salud y poca falta que también nos dé chicharrón en turismo-.

-ES UNA lástima y esto viene de siete años atrás, cuando el “RaTello” comenzó a desgobernar Zacatecas y se recrudeció con el David-.

Informe del Gobierno de Mexico: Zacatecas Entre los Estados más Peligrosos

-¿HACE CUÁNTO tiempo que el joven secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que Zacatecas tenía la mejor policía del país y que los homicidios dolosos habían reducido significativamente?-.

-FUE EN los últimos días de octubre, incluso dijo, sin comprobarlo, que los gobernadores de Jalisco, Colima, Aguascalientes Guanajuato, Querétaro y Michoacán lo había reconocido y felicitado al David-

-MAMADAS, doña Petra, esas son mamadas, no hay constancia alguna que esas felicitaciones sean ciertas, comenzando con Jalisco, cuyo gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, no soporto a David y viceverza; con el que sí coincidía era con Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, pues ambos se invitaban a sus respectivos estados para ponerse ebrios, porque Martín, al igual que a David le encanta el alcohol y las mujeres fáciles, pero, Martín terminó su administración hace mas de un año y la gobernadora no pela a David, entonces las charras de Rodrigo son verdaderas mamadas.

“LOS NÚMEROS no mienten, precisamente me acaba llegar el informe de asesinatos de enero a noviembre del Gobierno de México, ¿y saben ustedes cuántos asesinatos se han cometido en los últimos once meses, en Zacatecas?-.

-LA VERDAD -dice doña Petra-, no, sólo sé que Zacatecas, per cápita, está en segundo lugar, apenas por encima de Morelos-.

-SI USTED tiene toda la información, dígala don Roberto-.

-PERDÓN, tiene usted razón, madre Teresa, miren aquí está el gráfico del Gobierno de México, y Zacatecas ocupa el lugar numero 11, con 930 asesinatos de enero a noviembre del presente año.

“AHORA, per cápita, el estado de Morelos ocupa el primer lugar con mil 343 asesinatos, pero Zacatecas gana el segundo lugar con 930, o sea 85 asesinatos cada mes, en promedio, se han cometido en este agónico 2023.

Esa es una Puntada de Borracho

“POR ESO la gente no quiere visitar Zacatecas y David, en lugar de meterle a la seguridad, quiere hacerle un segundo piso al bulevar Metropolitano, para partirle la madre a los miles de comercios que están a todo lo largo de los tres y medio de kilometros del susodicho bulevar, además de que por ese capricho ($), se corre el peligro de que la la UNESCO le quite el reconocimiento de Patrimonio Mundial, a nuestro Centro Histórico.

-¡AY, NO!, con el perdón de Dios, pero esa es una puntada de borracho-.

-TODO ZACATECAS está en contra de esa obra tan mamuca, mejor que esos tres mil 500 millones de pesos, que el David quiere derrochar, los invierta en seguridad para echar fuera de Zacatecas al narco-.

-QUE ALGUIEN le diga al “Monris” que interne al David en Oceánica, quien quita y todavía tenga remedio, porque al rato va a querer hacer un túnel en el Cerro de la Bufa, o ponerle otra torre a la Catedral, el alcohol es muy peligroso-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.