“Zacatecas Sigue en Últimos Lugares en Todo, Pierde más Empleos que los que Genera”

La Gente ya no Quiere Invertir, el Turista Prefiere Otros Lados: Peña

Por Rubén Palomo Macías

El presidente del PRI en el estado, Carlos Peña Badillo, mencionó a Página 24 Zacatecas que el año 2023 no ha sido sencillo para el estado por los bajos resultados en los indicadores nacionales sin repuntar en la economía, seguridad y otros temas. Comentó que la adversidad para Zacatecas ha sido recurrente a falta de respaldo por parte del gobierno federal, el cuál no ha sido solidario de la forma que se esperaba (sic).

“Hemos tenido claridad y certeza de que no se han tomado las mejores decisiones, creo que sigue faltando un equipo que acompañe y que resuelva los problemas, sigue habiendo la necesidad de un líder que actúe y conduzca de una manera distinta.

Lo bueno de este año es que ya se va a terminar y ojalá que para el siguiente año se puedan replantear muchos de los retos que tiene Zacatecas, vendrá un año muy importante con la elección, eso permitir que la legislatura del estado y la ciudadanía nos puedan permitir tener una mayoría y reconducir la toma de decisiones”, mencionó.

El presidente del tricolor aseguró que al día de hoy el ejecutivo no puede estar pensando en que se realice un segundo piso en el bulevar cuando se tienen muchas necesidades y carencias, es preferible que se dignifiquen de forma real las carreteras que continúan destrozadas ya que el tema de mejora metropolitana no es algo apremiante.

“Creo que tienen que cambiar la visión de sus prioridades en la nueva gobernanza. Esperemos que el gobernador no esté más preocupado por la elección del próximo año que por cumplirle a Zacatecas pero bueno, cada quien define y atiende sus prioridades, a nosotros nos preocupa y nos ocupa ese Zacatecas que sigue en los últimos lugares en todo, que pierde más empleos de los que genera, el estado donde el turista ya no viene y prefiere a otros lugares, donde la gente ya no quiere invertir y por eso estamos concentrados en definir los mejores perfiles para conducir un proyecto para el proceso electoral del próximo año”, finalizó.