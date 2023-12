Mi Jardín de Flores

El Barco se Sigue Hundiendo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“De una vez decimos que aquí, en Morena, el poder sólo es virtud si se pone al servicio de los demás. El poder no es para enriquecerse, el poder es para ponerse al servicio del pueblo’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 15 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Es por Demás: el Barco se Sigue Hundiendo

EL SANTO padre Amaro, me mandó un grafico del IIEG (Instituto de Información Estadística y Geográfi ca de Jalisco, sobre la producción de la Industria de la Construcción de Jalisco y de los demás estados de octubre 2023.

Y EN ese rubro Zacatecas ocupa el lugar 30 de 32 con 0.5%, apenas arriba de Morelos que sacó 0.3%, y Tlaxcala con 0.1%, mientras que Quintana Roo ocupa el primer lugar con 10.8%.

ESTA INTERESANTE, vean el grafi co… ¡Ay, no, es por demás!, el barco se sigue hundiendo y no se ve que don David despierte, ¿cuándo iremos a tocar fondo?

-VAMOS A lo más profundo, madre Teresa: tenemos siete años tres meses y tres días en picada y no vemos el fondo; por eso hay muchas protestas de toda índole; los pensionados protestan y piden el apoyo de los diputados, porque el ISSSTEZAC les adeuda prestaciones a más de seis mil pensionados, desde hace dos años, y culpan a los Monreal: el ‘Monris’ y el David, de haber saqueado a la institución.

“POR OTRA parte -continúa doña Petra-, el Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, denuncia que ‘desde hace muchos años, jueces y juezas de control han recibido presión, incluso amenazas y sin embargo nuestros jueces no traen chalecos antibalas, no traen vehículos blindados y no traen guaruras, están muy expuestos y algunos de ellos tienen asuntos muy delicados, tienen en proceso a persona de alta peligrosidad y, por si fuera poco, con salarios realmente insufi ciente’.

“Y RECORDÓ ‘EL asesinato del juez Roberto Elías Martínez, ocurrido hace poco más de un año, a causa de diversas resoluciones emitidas, como en las que se negaba el traslado de un reo de Río Grande hacia el Centro Penitenciario de Cieneguillas’.

“EN CUANTO a la policía procesal, el Nahle mandó una solicitud al Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, para que en todas las audiencias de oralidad en el Cerereso de Cieneguillas, ‘haya presencia de la policía procesal (porque), a veces tenemos esa presencia, pero a veces no’; además envió un saludito al David y a los diputados pidiéndoles aumenten el presupuesto para el siguiente año para darles otra lanita más a los jueces porque casi los tienen a pan y agua”.

-PUES ojalá y lo escuchen -tercia don Roberto-, hoy viernes lo sabremos porque los diputados habrán de aprobar el Presupuesto de Egresos para 2024: y si no hay aumento para el Poder Judicial, Nahle le echará el caballo encima a David, ténganlo por seguro: no es ningún dejado-.

-OTRA protesta en contra de don David es por la ‘inviable’ obra del segundo piso del Bulevar Metropolitano, pues los diputados del PAN y PRD, escuchando la voz de cientos de comerciantes ubicados a lo largo de tres y medio kilómetros del susodicho bulevar y de la mayoría de los zacatecanos, se manifestaron en contra de la ‘faraónica’ obra que costaría más de tres mil 500 millones de pesos, cuando la mayoría de nuestras carreteras están llenas de baches.

“POR eso las señoritas diputadas: Karla Valdez Espinoza, Priscila Sánchez, María del Mar de Ávila Ibargüengoytia y don Enrique Laviada Cirerol, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas y otros medios, se manifestaron en contra, ‘porque dice David que no hay dinero para todos los demás reclamos sociales, pero sí para esa obra que ha sido cuestionada desde hace muchos años y que no tiene fundamento técnico para realizarse, pero el gobernador está empeñado, terco en que se realice’.

-PUES ahora que me acuerdo -salta doña Petra-, unos de los que se opusieron a esa obra fueron los hermanos Monreal, cuando Amalita lo quiso construir en su sexenio, recuerdo que se lanzaron como jauría, pero ahora, dan clases de incongruencia porque sabemos que el ‘Monris’ también le hace al constructor en sociedad y con prestanombres, entonces con una obra de esa envergadura, se pueden echar a la bolsa varios cientos de millones de pesos, por eso les urge dar el banderazo.

Otra Protesta más

“HACE UN año que le arrancaron la vida a un joven compañero de Morena, muy querido: José Francisco Zapata Alvarado, quien apoyaba a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y vaticinó que ella sería candidata de nuestro partido, y presidenta de México en 2024.

“ERA, ADEMÁS de militante de Morena, un luchador social y le llamaban ‘Zapatita’, de cariño y por su poca edad: poco más de 20 años y lo mataron junto con otra persona en ‘un fuego cruzado’, pero se comentó que no fue cierto, que iban por ellos; desde entonces las autoridades dijeron que ‘no descansarían hasta encarcelar a los asesinos’, pero ya pasó un año y la promesa sigue sin cumplirse, por eso ayer decenas de familiares y amigos salieron ayer a manifestarse y a plantarse en Plaza de Armas para exigir justicia, pero fueron reprimidos por la policía.

“ESA COBARDE agresión a los manifestantes no solamente me preocupa y mucho, porque me dicen que ese es el sello que caracteriza a los hermanos Monreal, que porque cuando don Ricardo era gobernador, también reprimió una manifestación de jóvenes: decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, de San Marcos, Loreto, Zacatecas, fueron golpeados y encarcelados-.

-UYYY, SÍ, fue una golpiza bárbara, y la noticia se dio a nivel nacional, por eso, a partir de esa fecha, los estudiantes cada año se manifi estan para que esa agresión no se olvide-.

-PUES ayer otra vez un Monrel, gobernador, se estrenó como represor: ¿No andaría borracho y por eso David dio la orden de golpearlos?-.

-PUES a lo mejor, aunque el David no necesita echarse sus alcoholes para mostrar su agresividad, desde que es gobernador se volvió muy ojete-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.