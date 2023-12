“Asesinatos, Desempleo y el PIB no Levanta en Zacatecas”

Estamos Sufriendo por los Bajos Indicadores en Economía: Gabriela Basurto

Por Rubén Palomo Macías

Gabriela Basurto Ávila, diputada local, declaró a Página 24 Zacatecas que es preocupante revisar los ejercicios de los presupuestos y ver que se tiene mucha cantidad de dinero gastado en inversión pública o invertido en obra pública y esto no se refleje en los indicadores de desarrollo del estado, lo que le parece extraño.

Señaló que Zacatecas se encuentra en el sótano de los indicadores del INEGI, es decir que la economía no se levanta, la generación de empleos y el Producto Interno Bruto (PIB) va para abajo.

“Algo que me preocupa en lo particular del tema del paquete económico es que hoy a Zacatecas lo sacan de los 10 estados con menos PIB, eso representa 500 millones de pesos menos para el estado y para el siguiente año pero si eso se traduce en el bienestar de la gente uno ve que no hay y que no existe tal bienestar. Imaginemos que dentro de esos 10 estados se encuentran Hidalgo y el Estado de México y nosotros no, entonces Zacatecas tiene un grave problema en el tema económico”, aseveró.

La legisladora aseguró que no existe un plan estatal económico y por ahí se debe iniciar, aceptando que no estamos bien, ya que aceptando eso se podrá cambiar la situación. Los zacatecanos sufrimos de las consecuencias ya que el estado es de los que tienen la canasta básica más alta en el país.

“En el tema de empleo somos de los estados que menos crece en la generación de trabajos, esto suma a la preocupación por los bajos indicadores económicos que tenemos. Se piensa que si se ignora el problema ya no pasa pero desgraciadamente vemos que en Zacatecas mientras más se ignora más nos dañan, aparece otra persona colgada de un puente, vimos una manifestación de personas pidiendo justicia y se taparon los ojos, es el peor error que está cometiendo la nueva gobernanza cerrando los ojos”, finalizó.