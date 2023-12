El Gobierno de David Monreal es Represor

Además de no Saber Escuchar a la Gente: Diputada Yunuen

Por Rubén Palomo Macías

Luego de que en un acto de represión por parte de Tránsito del Estado y la Policía Estatal Preventiva (PEP) en contra de manifestantes la tarde-noche del jueves, la diputada local, Yunuen Santacruz Márquez, dijo a Página 24 Zacatecas que atendió algunos llamados de compañeras que estuvieron en la manifestación y lamentó que no exista un diálogo y atención a la ciudadanía, por parte del gobernador David Monreal Ávila.

“Se mencionaba que la ciudadanía tiene derecho a disfrutar de las actividades por motivos de las fiestas navideñas pero quienes también tienen derecho de ser atendidos por quien se ocupa de procurar la justicia no son atendidos y son violentados, hay una contradicción en el discurso del titular del Poder Ejecutivo.

Es difícil que se pueda defender a las autoridades cuando anuncian detenciones de personajes y que no se logre atender a los manifestantes que exigen justicia por el asesinato de un compañero (“Zapatita”, ocurrido hace un año) y además de todos los desaparecidos y asesinados que hay todos los días, hay muchas situaciones que no han sido resueltas y pues no existe ni siquiera el diálogo”, apuntó.

La diputada señaló que el gobierno de David Monreal carece de atención porque no sabe escuchar ni recibir a la gente, tienen los oídos sordos. Existe una minoría que no está acostumbrada a que se le dé pan y circo por lo que es muy importante que haya conciencia por parte del gobierno de su obligación la cual es atender a todos los ciudadanos.

“En la manifestación no se debió usar la fuerza pública contra ciudadanos que lo único que pedían era justicia, para quien en vida fue miembro distinguido de Morena; se vio mal que una autoridad mostrara su fuerza, contra ciudadanos inermes y ya sabemos de quién es el brazo fuerte, sabemos quién es el brazo operador pero no entiende que se está tratando con seres humanos y no con animales, ni a un perro se le hace eso. Si nuestros líderes están haciendo estas acciones que más nos podemos esperar, es importante hacerle saber a los manifestantes que de este lado estamos con ellos. Hay quien da la orden y hay quien la ejecuta, y no creo que haya sido la forma, están haciendo un mal trabajo y es contradictorio el discurso del gobierno con sus hechos, yo me quedo con lo que hacen”, remató.