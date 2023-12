Morena no se Debe de Confiar en las Elecciones de 2024: EG

“Podemos Perder Diputados y Senadores si no Vamos en Coalición”

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local por Morena, Ernesto González Romo, mencionó a Página 24 Zacatecas que el tema de las alianzas el partido tiene que ser muy cuidadoso para la construcción de éstas ya que considera que se debería de hacer un esfuerzo por recuperar una alianza amplia en Zacatecas.

Además se debe de hacer una alianza que empiece con los partidos pero que incluya a sectores de la sociedad cómo el campo, las empresas, las clases medias, personal de salud y demás.

“Me parece que Morena no se debe de confiar; es una marca poderosa, una marca que tiene amplia preferencia entre la ciudadanía pero eso no significa que la simpatía que tiene Morena y la simpatía de la que goza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vaya a repercutir en lo local. Lo vivimos hace 2 años y medio en la elección del hoy gobernador del estado, Morena y la coalición gana prácticamente todos los municipios y distritos con el candidato a gobernador pero nuestros candidatos a diputados no lograron el triunfo en todos los distritos y esto fue porque no fuimos capaces de elegir a las y los mejores perfiles”, aseguró el diputado morenista.

Ernesto González aseveró que el confiarse en que una sola marca puede hacer que se gane una elección puede llevar a que en la segunda mitad del gobierno se sigan presentando problemas como una legislatura dispersa y confrontada sin una agenda común o confrontaciones entre David Monreal Ávila y algunos municipios que no permiten un trabajo en conjunto.

“Me parece que tenemos que ir a la reflexión y hacer un esfuerzo por esa coalición, entiendo que son partes de los estirones naturales por los espacios en candidaturas. Siempre hay un regateo permanente de los grupos políticos, hay quienes piden más espacios de los que realmente pueden competir, hay quienes tratan de extorsiona, de regatear el capital político de cada quien. Solamente se hace un llamado a la prudencia a los actores de Morena como a los mismos dirigentes para que todos pongamos de nuestra parte porque las elecciones no se ganan antes de la jornada electoral”, Finalizó el diputado.