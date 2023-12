Mi Jardín de Flores

El Truculento Patrimonio de David Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“De una vez decimos que aquí, en Morena, el poder sólo es virtud si se pone al servicio de los demás. El poder no es para enriquecerse, el poder es para ponerse al servicio del pueblo’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 16 de Diciembre de 2023.

Ojalá Todos los Funcionarios Públicos Acataran lo Dicho por la Dra. Sheinbaum

¡QUE FRASE tan reveladora y hermosa la de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien dijo: ‘De una vez decimos que aquí, en Morena, el poder sólo es virtud si se pone al servicio de los demás. El poder no es para enriquecerse, el poder es para ponerse al servicio del pueblo’.

-SÍ, MUY bonita y reveladora, ojalá y la acaten, si no todos los servidores públicos, sí los de Morena, comenzando con el David-.

-SÍ, COMO no, si para eso David entró a la política, para enriquecerse a lo bestia: ya hemos comentado aquí en este espacio sobre algunas de sus propiedades, como que tiene ranchos por casi mil hectáreas de terreno; precisamente anoche leí un reportaje del periodista Rodrigo Gutiérrez, que publicó Infobae el 31 de agosto de 2022, titulado:

EL PATRIMONIO ‘Fantasma’ de David Monreal.

-Y VAYA que es fantasma, pues como lo ha demostrado, hasta con borrega y novillos, David es muy bueno para la transa-.

– A PROPÓSITO de la frase de la Dra, Sheinbaum, ese es Buen tema, ¿nos puede leer ese reportaje?-.

-COMO DICE el clásico ‘me canso ganso’, deje saco mi móvil… Así, comienza, va: ‘EXISTEN varias discrepancias en las declaraciones patrimoniales que el gobernador de Zacatecas ha presentado como servidor público; entre ellas, propiedades que aparecen y desaparecen sin explicación alguna.

‘DAVID Monreal está por cumplir su primer año gobernando Zacatecas, una de las entidades más violentas del país.

‘DATOS DEL Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que el año pasado registró la tasa más alta de homicidios a nivel nacional, mientras que en lo que va de 2022 ocupa el segundo lugar.

‘EN ESTE tiempo, el mandatario morenista ha presentado dos declaraciones patrimoniales: la inicial, el 10 de noviembre del 2021, y su primera modifi cación, el 20 de mayo pasado.

‘CON MOTIVO de la saga de “La riqueza de los gobernadores”, Infobae México solicitó a la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas las declaraciones patrimoniales del funcionario.

‘ESTOS documentos muestran que el gobernador de Zacatecas cumple (sic) con uno de los principales requisitos del manual de la 4T: la vida austera, tal y como lo predica el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional.

‘SIN EMBARGO, existen varias discrepancias entre ambas declaraciones patrimoniales y surgen aún más si se comparan con las que David Monreal presentó cuando trabajaba en el gobierno federal del propio López Obrador.

‘LAS PROPIEDADES del mandatario zacatecano aparecen y desaparecen entre hoja y hoja, sin explicación alguna.

‘EN LAS dos declaraciones que ha presentado como gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila señala poseer dos inmuebles.

‘UNO DE ellos es un terreno de 105 metros cuadrados que el mandatario compró por 15 mil 750 pesos, el 17 de diciembre de 1992, cuando era coordinador estatal del Registro Agrario Nacional en Zacatecas.

‘ESTE TERRENO, sin embargo, no aparece en ninguna de las declaraciones patrimoniales que David Monreal presentó ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

‘DEL 1 DE diciembre de 2018 y al 31 de octubre del 2020, es decir, durante casi dos años y ya en el gobierno de López Obrador, Monreal Ávila fungió como coordinador general de Ganadería en la Sader.

“EL SERVIDOR público no proporcionó información de bienes inmuebles a su nombre” se lee en la declaración patrimonial que David Monreal presentó a la Secretaría de la Función Pública federal el 23 de enero del 2019, mientras que en las del 29 de mayo y 10 de noviembre del 2020 colocó la leyenda “ninguno” en dicho apartado.

‘ESTO PESE a que el gobernador de Zacatecas había adquirido dicho terreno casi 30 años antes.

‘EN CUANTO al otro inmueble que David Monreal tiene otra propiedad, la información está testada, ya que al ser en copropiedad -es decir, no es el dueño único, sino que la comparte con un tercero- tiene la posibilidad de ocultar la información.

Los Muebles que Desaparecieron

‘EN SU primera declaración patrimonial como mandatario zacatecano, David Monreal incluyó 350 mil pesos en “menaje de casa”, es decir, muebles y accesorios de casa, en el apartado de “bienes muebles”.

‘SIN EMBARGO, en la siguiente declaración que el gobernador entregó a la autoridad estatal ya no incluyó el “menaje de casa”, en su lugar incluyó la leyenda: “el declarante manifestó no tener bienes muebles.

‘EN SEIS meses desaparecieron 350 mil pesos en muebles pertenecientes a Monreal Ávila sin que el documento entregado por la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas a Infobae México dé explicaciones.

‘ESTE “menaje de casa” también aparece en las declaraciones patrimoniales que el mandatario morenista entregó cuando trabajaba en el gobierno federal, pero con una discrepancia en la fecha de adquisición.

‘MIENTRAS EN la declaración patritrabajó en el gobierno federal dice que compró los muebles en 2015, en la declaración que proporcionó al gobierno de Zacatecas aseguró que los adquirió en 1997.

Otros Desaparecidos

‘EN LAS declaraciones patrimoniales que David Monreal entregó cuando trabajaba en la Sader dijo tener 690 mil pesos en herramientas de campo.

‘SE TRATA de una desgranadora de frijol y maíz comprada por 400 mil pesos, una ensiladora de surcos adquirida por 210 mil pesos y una sembradora de surcos cuyo valor fue de 80 mil pesos.

ESTAS HERRAMIENTAS no aparecen en ninguna de las dos declaraciones que el gobernador presentó a la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas.

SEGÚN DETALLAN los documentos, fueron compradas al contado en 2001 y 2006.

Desobediencia al Presidente AMLO

“EL QUE no presente su declaración patrimonial no puede trabajar en el gobierno […] no sólo presentarla formalmente, sino hacerlo público. El que no haga público, no puede trabajar en el gobierno”, dijo AMLO en la mañanera del 29 de enero del 2019.

‘SIN EMBARGO, cuatro meses después, cuando David Monreal presentó su segunda declaración patrimonial como funcionario federal decidió no hacerla pública, desobedeciendo las palabras del presidente.

“EL SERVIDOR no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”, se lee en el documento que el propio Monreal Ávila llenó, entregó a la Secretaría de la Función Pública federal y que se encuentra disponible en la plataforma de Declaranet.

“HASTA aquí el reportaje de Rodrigo Gutiérrez, ¿qué les pareció?”.

-QUE DON David es muy deshonesto y que no vacila, incluso, burlar las disposiciones del señor Presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador: el señor gobernador no es digno de tenerle confi anza-.

-YO RECUERDO que en 2016, cuando el ‘Borrachín’ perdió la elección a la gubernatura ante el ‘RaTello’, era el candidato más rico de todos, incluso, todos sus contrincantes juntos, no tenían ni la mitad de su patrimonio, según lo afi rmó en su declaración patrimonial-.

Continúa la Maldita Violencia, la Inseguridad

“UN TEMA para refl exionar: Cuando vayan a la ciudad de Zacatecas pásense ustedes un semáforo en rojo y en ese instante tres, cuatro, cinco patrullas va sobre ustedes para detenerla e intentar extorsionarla y, si usted no accede, entonces lo multan o se llevan su vehículo al corralón o las dos cosas.

“PERO LOS narcosicarios gozan de total impunidad: secuestran, torturan, matan y cuelgan el cadáver de la víctima y ningún policía ve nada; esto es lo absurdo de lo absurdo.

“AYER viernes secuestraron a un hombre, lo torturaron, lo asesinaron y colgaron su cadáver en un puente de las Lomas de Bracho, colonia ubicada cerca de la zona centro de la capital del estado, a plena luz del día.

“MÁS tarde, a eso de las 7:00 de la noche, un hombre murió acribillado al recibir, al menos, 20 plomazos.

“EL SEGUNDO asesinato del día sucedió en la esquina de las calles Revolución-Mexico, colonia Plan de Ayala.

“LOS NARCOSICARIOS, como siempre sucede, huyeron con inusitada tranquilidad y facilidad: no había una sola patrulla a cuatro manzanas a la redonda; así, se le siguen acumulando las carpetas de investigación a Cristian Paúl Camacho Osnaya, fl amante fi scal general de Justicia del Estado, quien se ha comprometido a resolver 40 mil casos criminales que duermen ‘el sueño de los justos’.

-¿RESOLVERLOS? Jajaja… sí, cómo no, ¿y su nieve de limón?

¡VÁLGAME Dios, ya se me hizo tarde.

BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.