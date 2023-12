Mi Jardín de Flores

Iban a EU y las Desaparecen en Fresnillo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“De una vez decimos que aquí, en Morena, el poder sólo es virtud si se pone al servicio de los demás. El poder no es para enriquecerse, el poder es para ponerse al servicio del pueblo’: Claudia Sheinbaum Pardo. CHALCHIHUITES, ZAC.

Domingo 17 de Diciembre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

La Mataron en su Negocio y a dos de sus Clientes

¡AVE María Purísima!

-¡SIN pecado concebida!

-¿HASTA dónde vamos a llegar? A una estilista, a dos de sus clientes y un policía les arrancaron sus vidas; los causantes fueron los malos organizados, informa hoy domingo nuestro Diario Página 24 Zacatecas; los horrendo homicidios dolosos sucedieron a plena luz del día ayer sábado por la tarde-.

-YO TENGO otros datos: anoche, en la Sierra, un parroquiano me aseguró que si bien los narcos mataron a un policía, la mujer y los dos hombre fueron muertos por los uniformados que contestaron la agresión y fueron ellos, no los narcos, quienes mataron a la estilista y dos clientes que esperaban su turno para cortarse el pelo, esto en la calle Aldama, en mero el centro de Calera, a eso de las 3:00 de la tarde.

“QUE A ESA hora la patrulla se hallaba estacionada, cuando unos narcos les dispararon, matando a uno de los uniformados quienes al repeler la agresión armado mataron a los tres civiles y que no hubo ningún detenido, entonces esa es la versión que circula por testigos que pasaban por el lugar de los hechos; obvio, las autoridades son las que informa a los medios de comunicación y se toma como real, sin embargo no todo lo que informan es cierto, pues acomodan las cosas a su manera y nunca aceptan su culpabilidad y responsabilidad”.

-PUDIERA que ese hombre diga la verdad, pero yo, sinceramente, le creo a las autoridades, no a versiones diferentes que no tienen sustento más que su decir-.

“PUES sí, pero cuando las autoridades son parciales, las dudas surgen; por ejemplo: a nuestro periódico y a la compañera del Universal, no le informaron de otros dos asesinatos ocurridos en territorio de Jerez, porque ni el fl amante fi scal general de Justicia del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, ni el secretario de Seguridad Pública Estatal, Arturo Medina Mayoral, informan de todos los hechos delictivos, porque ellos mismos se estarían echando de cabeza por su pésimo trabajo.

“LA INFORMACIÓN de los dos cadáveres encontrados en territorio de Jerez, me la pasó mi amigo el Comandante: ‘dos personas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas a plomazos y sus cadáveres arrojados en la carretera estatal número 23, entre las comunidades Ermita de Guadalupe y Arroyo Seco de Abajo, lo que arroja, al menos, seis asesinatos en un día: cinco civiles, entre ellos la mujer, y un policía”.

-¡SANTA MARÍA Madre de Dios, ruega por nosotros..!, la paz y la tranquilidad cada vez están más lejos, don David incumple su promesa electoral de regresarnos la seguridad-.

-HAY QUE cantarle las mañanitas al David todos los días para que despierte-.

-TODOS los días se las cantamos aquí, pero David tiene el sueño muy pesado, por más que le cantamos sus pendejadas, el hombre más rico de Puebla del Palmar, Fresnillo, no despierta.

También Aumentan las Desapariciones Forzadas

“Y ADEMÁS de los seis asesinatos, ocurridos ayer sábado, publicamos las Cédulas de Búsqueda de dos familias ecuatorianas, desaparecidas en territorio zacatecano, cuando se trasladaban a Estados Unidos en busca del sueño Americano:

“LOS HERMANOS JAIRO LUCIO JEMPEKAT CHAMIK de 27 años y MARLON DAVID JEMPEKAT CHAMIN de 27.

“SUS ESPOSAS MARIANA MARCELA PUENCHER UJUKAM de 22 años, y ERIKA GRACIELA UNKUCH KUNAMP también de 22 años.

“ASÍ COMO sus hijas: MAITE ELIZABETH JEMPEKAT PUENCHER de 2 años, EMA LISET JEMPEKAT PUENCHER de 4 años; YERIKA YERALDI JEMPEKAT UNKUCH de 4 años y ERIKA ISABELLA JEMPEKA de 5 años.

LAS DOS familias desaparecieron en Fresnillo, Zacatecas, desde el pasado 10 de diciembre del presente año, y desde entonces no se sabe nada de las dos familias.

-¡VÁLGAME Dios, cuánta criminalidad en nuestra bella tierra!, aquellos años de paz y seguridad que se disfrutaban en Zacatecas, han quedado en el olvido, ¡qué pena tan grande!, ¿Qué pensarán en el Ecuador de nosotros?

-DEJEN LO que piensen de nosotros, cuando nosotros mismos nos estamos ahogando en un río de sangre y nuestra economía sigue en caída libre, como lo reconoce José Baltazar Inchaurregui ‘El Rey de la Malcocha’, el dulcero más famoso de Zacatecas, quien tiene su tienda muy bien surtida en el mero Centro Histórico de la capital del Estado y con buenos precios: 25 dulces de melcocha auténtica por 40 pesos, son artesanales y una delicia, pero el hombre, como la mayoría de los zacatecanos, reciente el mal gobierno de David y, en entrevista con nuestra compañera Nallely de León Montellano, expresó:

‘LAMENTO mucho que Zacatecas siga en los últimos lugares a nivel nacional en lo que se refi ere a desarrollo económico, seguridad, generación de empleos, turismo y otros rubros’, por lo que hizo un llamado al gobernador David Monreal Avila, ‘para que genere estrategias con expertos en esos sectores para garantizar resultados efectivos’.

JOSÉ Baltazar tronó porque ‘el panorama sigue siendo desolador’, y se dijo preocupado ante la posibilidad del cierre de su negocio debido a las malas ventas:

‘TENGO COMO 40 años comercializando mi dulce, y he visto que estas temporadas han estado demasiado bajas, ha habido situación de estar por cerrar porque de plano no estamos solventando los gastos’.

“ BALTAZAR SE fue contra la corrupción gubernamental y las acciones delictivas que han orillado a la mayoría de los comerciantes a disminuir sucursales y puntos de venta para salvaguardar su integridad física y las de sus familias’.

“BALTAZAR Inchaurregui, declaró a nuestra compañera Nallely de León Montellano que hace pocos años tenían la libertad de instalarse en algunos puntos alternos en el Centro Histórico para incrementar sus ventas, lo que actualmente ya no es posible y confi able’.

-¡VÁLGAME Dios, hasta donde ha llegado la inseguridad en la mera capital del Estado, que antes era la más segura de Zacatecas-.

-EL GOBIERNO del David va como lo cangrejos, para atrás y corremos el peligro de topar con pared y entonces sí nos va a llevar, por completo, la chin… tía de las muchachas-.

-AHÍ VIENEN las elecciones y entonces sí…

-YA, NO adelante vísperas doña Petra -dice don Roberto-, no me irrite el gaznate porque me va a provocar un mezcalazo… ya es la hora de la botana-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.