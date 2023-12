Tenemos Malos Indicadores por Tener Malos Funcionarios: Rivera

“La Mayoría del Gabinete Está de Florero; Urgen Cambios”

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado, Felipe de Jesús Rivera Rodríguez, dijo a Página 24 Zacatecas que la falta de progreso en el estado está vinculado a los malos funcionarios con los que cuenta David Monreal en su gabinete, señaló que un gobernador puede ser bueno y tener buenas intenciones, pero si no se tiene un gabinete preparado e instruido no se podrá avanzar.

“Creo que la clave para salir adelante es que se articulen bien los funcionarios en turno para que puedan asumir bien su rol. La gente quiere un cambio y lo pide a gritos, quiere ver resultados tangibles porque no estamos viendo resultados en el campo, ni en educación, ni en turismo, ni en seguridad, ni en economía y en ningún aspecto en el estado. Creo que el gobernador tiene que asesorarse muy bien y hacer un cambio radical de la gente que se encuentra ostentando los cargos públicos”, aseveró.

Felipe Rivera señaló que en su momento el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó cambios por necesidad y sin que le temblara la mano. Aseveró que en el estado se debe realizar la misma acción ejemplificando que si el secretario de gobierno, encargado de la seguridad, no está dando resultados es momento de que el siguiente en turno tome las riendas.

“Así se debe hacer con todas las secretarías, en economía, en educación y los demás rubros, si no se asume el rol se debe considerar a otras personas, contamos con gente muy preparada en el estado y si no es así pues hay que traerlos del exterior. Tal vez los cambios no se han hecho por hacer pagos políticos, el gobernador en parte está amarrado por hacer esos pagos de cuotas de poder, está pagando situaciones que tal vez ni le corresponden pero lo está haciendo porque hay funcionarios que sólo están de floreros y sin iniciativa”, remató.