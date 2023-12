Mi Jardín de Flores

Deberían ser Juzgados por Traidores a la Patria

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“De una vez decimos que aquí, en Morena, el poder sólo es virtud si se pone al servicio de los demás. El poder no es para enriquecerse, el poder es para ponerse al servicio del pueblo’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 18 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Altamente Alarmante, el Asesinato de Policías

¡AVE MARÍA Purísima!

-¡SIN PECADO concebida!-

EN EL camino venía rezando por los casi mil Zacatecan@s víctimas mortales de los malos organizados; pidiendo a mi Padre Dios consuelo y pronta resignación a sus familiares y amigos: ¿cuántos de todas esas víctimas se levantaron de la cama sin saber que en el transcurso del día su vida les sería arrancada?

-LA MAYORÍA, madre Teresa, porque sabemos a qué hora salimos de nuestras casas, pero ignoramos si regresamos con vida o con las patas por delante, así es la realidad en nuestro Zacatecas querido-.

-DEJEN DE eso -toma la palabra don Roberto, que llegó casi barriéndose-: en una de esas se aparecen los narcosicarios en nuestras casas y nos matan a balazos, sin deberla ni temerla, basta con que equivoquen los domicilios para que nos manden al otro mundo-.

-COMO A la estilista y dos de sus clientes, el día que también mataron al policía en Calera, en el centro de la ciudad y a plena luz del día.

“A PROPÓSITO, hoy en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, aparece el senador José Narro Céspedes hablando de la altísima inseguridad y subraya que, ‘Fresnillo, se quedó sin policías municipales: todos renunciaron, por lo que la Policías Estatal Preventiva, Los Pepes, son los que están vigilando ese municipio’, además de cientos de elementos de la Guardia Nacional y del Ejercito Mexicano.

“QUE LOS narcos, con estos asesinatos lo que buscan es amedrentar al gobierno de David Monreal, principalmente a las autoridades de seguridad:

‘CREO –declara José Narro- que estos actos son parte del combate que se está haciendo, lamentable es que los hechos violentos, por lo general, sean hechos por jovencitos, muchos de ellos con problemas de drogas, problemas emocionales y que son capaces de realizar estos hechos salvajes y atroces. No entiendo el por qué terminar con la vida de la estilista y de las personas que estaban esperando a cortarse el cabello. Creo que tenemos que tomar medidas mayores, los policías tienen que andar con más cuidado, ya no pueden andar libres’, así lo dijo.

-¡JESÚS, María y José!, ¿hasta dónde hemos llegado que hasta los propios servidores públicos, como don José Narro, diga que los policías ya no pueden andar libres por las calles, ¿acaso estarán pensando crear una policía especial para cuidarlos?-.

-LOS NARCOS, madre Teresa -dice don Roberto- tienen a su favor el factor sorpresa, pero además la gente que tienen infi ltrada en las policías les proporciona muchísima información, por eso las víctimas uniformadas han sido en emboscadas: los narcos todo saben y, lo que no, lo investigan: ¿no hasta sabían la dirección del Jefe de Vigilancia del Cerereso de Cieneguillas, Pablo Arteaga Córdova, quien fue asesinado por la mañana, cuando salía de su casa, ubicada en la calle Fuentes de la Barcaza, fraccionamiento Villa Fontana sur, del municipio de Guadalupe?

“EN CAMBIO los policías de los tres niveles de gobierno, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, dicen no saber las direcciones de los peces gordos del narco”.

-TST… claro que sí saben, el problema es que no actúan y si no actúan es porque tienen compromiso$, pues es inexplicables que una caterva de delincuentes pueda más que miles de policías, guardias nacionales y del Ejercito Mexicano, perfectamente entrenados para combatir el crimen, en cambio el narco contrata u obliga a mucha gente, chavitos en su mayoría, a engrosar sus fi las, por lo que cuando hay enfrentamientos con policías, los que mueren son los chavitos por su poca preparación en el uso de armas; por eso terminan como carne de cañón: en un enfrentamiento cara a cara, los narcos no tienen nada que hacer con los elementos de seguridad y así está demostrado, por eso le apuestan al factor sorpresa-.

-POR ESO, a 33 policías los han asesinado en lo que va del año: Zacatecas está entre los 10 estados del país, que más policías han sido ejecutados a balazos, ya sea en emboscadas o cazados-.

-SÍ, PERO es por la corrupción y la impunidad, el narco reparte mucho dinero entre gobernantes corruptos que compran impunidad, por lo que deberían de ser juzgados como traidores a la Patria, por el daño tan tremendo que le están haciendo a la juventud de todo el país, al permitir la distribución y venta de las malditas drogas, asesinatos espeluznantes, secuestros, desapariciones forzadas, extorsiones, asaltos a mano armada y un largo etcétera.

Siguen Ocultando Asesinatos

-SEGÚN el gobierno de David, ayer domingo no se cometió ningún asesinato, pero eso es una vil mentira: aquí tengo el informe del Gobierno de México: hubo un asesinato, aunque no dice quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué, pero queda en la estadística, que este gobierno intenta ocultar a la población, para minimizar la realidad-.

-A PROPÓSITO de tanta inseguridad, hace rato una marchanta me contó una charra: ‘Se encuentran el ‘RaTello’ y el David y éste le pregunta ‘¿cómo te va en Querétaro?’, y el ‘RaTello’ le contesta que bien, pues sigue ‘construyendo casitas para vender’; entonces el ‘RaTello’, le dice al David ‘estoy preocupado por tu gobierno’, a lo que el ‘Borrachín’ le contesta: ‘No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú’, y el ‘RaTello’ le contesta: ‘pues por eso estoy preocupado’, jajaja-.

-PUES NO parece ningún chiste, sino la maldita realidad: las cosas siguen igual o peor que cuando estaba Alex, porque a esta chin… (censurado) no se le ve el fin-.

-DE QUE la situación está mal, no hay duda: lo dice el señor obispo, don Sigifredo Noriega Barceló: ‘Nuestro hoy es desafi ado por la cultura de la muerte, por polarizaciones que destrozan el presente y comprometen seriamente el futuro por apatías e indiferencias que inmovilizan…

-¡COINCIDO CON el obispón! -alza su vozarrón don Roberto: la apatía e indiferencia de David inmoviliza el estado y lo lleva al precipicio, ‘el querer ser el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas, quedó en puro deseo: nomás llegó a la ‘Casa de los Perros’, y olvidó sus ‘buenas intenciones’-.

-YA SE chupó el primer tercio de su gobierno y el David no ha hecho obra importante, la reparación de carreteras no solamente avanza a paso de tortuga sino que está tan mal hecha que donde comenzó ya está lleno de baches otra vez; y eso que no ha llovido.

“POR ESO el Felipe de Jesús Rivera Rodríguez, exdiputado, dice y lo dice bien: ‘Tenemos malos indicadores por tener malos funcionarios, la mayoría del gabinete del gobernador David Monreal está de fl orero’-.

-SE QUEDÓ cortó -cierra don Roberto-: el fl orero más grande es el propio gobernador-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.