Con Mucho Temor, Pero ya Vienen los Paisanos: Yeverino

“Personas no Gratas Acechan a Migrantes”

Por Rubén Palomo Macías

Augusto Alejandro Yeverino Juárez, presidente del Consejo Internacional Migrante, mencionó a Página 24 Zacatecas que por fortuna las fronteras se encuentran llenas de migrantes que quieren visitar a sus familiares en México y entre ellos se encuentran muchos zacatecanos, existe mucho ánimo y mucha ilusión por parte de los paisanos que vienen de Estados Unidos de América.

“Desafortunadamente hay muchos migrantes que no han visitado el país desde hace mucho tiempo, por desgracia se sabe que existen condiciones muy adversas en el camino para los migrantes, a pesar de eso pues bienvenidos los migrantes que regresan al estado y al país después de muchos años. Hablar del miedo que hay por volver a México es pan de cada día, en los mercados y en las pulgas es muy común que los paisanos se pregunten entre ellos el cómo le van a hacer para regresar a México y las condiciones que existen”, señaló.

Augusto Alejandro Yeverino comentó que entre los mismos migrantes se realizan recomendaciones para el viaje y una de las principales es la de viajar de forma austera, no por el temor y la complicación que existe en las aduanas sino por circunstancias de extorsión que se viven en las fronteras con los criminales y mismos elementos de seguridad.

“Existen sobornos, existe el chantaje y el acoso; yo, en lo personal, lo he vivido porque una vez me pusieron la pistola en la cabeza y me quitaron un recurso que yo traía para gastar acá. En varios puntos fronterizos podemos encontrar a personas no gratas que se encuentran acechando a los migrantes en sus viajes”, señaló.

Augusto Alejandro agregó que por desgracia esto se vive cada año durante el movimiento de los migrantes y es por eso que es muy importante el tomar en cuenta la voz de las personas que se encuentran en el extranjero por parte de los tres niveles de gobierno y por los legisladores del estado y el país.

“Hay que considerar más a los migrantes, tenemos una nueva realidad y esta es irreversible porque se está cambiando la manera de ver al paisano, yo considero que está a punto de despertar el gigante dormido pero depende de las políticas públicas y las expresiones de expertos y las autoridades en la agenda migrante”, finalizó.