Se Manifiestan Familiares de Personas Desaparecidas

Exigen Continuar Buscando a las Víctimas

Por Nallely de León Montellano

Este lunes, familiares de personas desaparecidas se concentraron de manera simultánea en Plaza de Armas, la explanada del Poder Legislativo y en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, para exigir al gobierno de David Monreal Ávila y al federal no limitar a un censo la cifra de las personas desaparecidas en el país y en el estado, y continuar con la búsqueda de sus desaparecidos.

Lo anterior, luego de que el pasado 14 de diciembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hiciera pública una actualización de la cifra de personas desaparecidas a 12 mil 377 personas, sin embargo, lo cual calificaron como falta de transparencia, debido a que, sin contar la cifra negra, dicho número asciende a más de 110 mil hombres y mujeres desaparecidas.

Señalaron que dichas declaraciones “representan la ausencia de la máxima protección, se criminaliza a las víctimas y se discrimina y se hace una victimización secundaria al descalificar la lucha de los familiares con juicio de valor infundado”.

“Rechazamos dicho informe porque desaparecen a los desaparecidos; no aceptamos que se reduzca a 12 mil 377 personas que dicen que se han confirmado su desaparición, no aceptamos su dicho de que no tienen datos suficientes para identificar a 26 mil 90 personas, el presidente obrador y sus subordinados desconocen la situación legal que tiene como Estado Mexicano y gobierno para investigar a través de la fiscalía general y todas las entidades”.

Denunciaron falta de responsabilidad y sensibilidad por parte de los diferentes servicios públicos, los cuales “supuestamente” reprueban las cifras mencionadas; reclamaron como una incongruencia la cifra de 12 mil 377 personas desaparecidas, dado que tanto en las fosas comunes como en los Semefos del país se reportan más de 50 mil personas fallecidas sin identificar, lo que indica que están desaparecidas.

Tras un par de horas de permanencia en los diferentes puntos de manifestación, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de trasladaron a la Plaza Bicentenario donde organizaron una nueva acción de protesta; posteriormente bloquearon la salida a Fresnillo a la altura del entronque San Fernando durante casi dos horas, para hacer visibles sus protestas.